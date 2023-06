Nach langer Verletzungsphase: Johanna Probst kämpft sich zurück und überzeugt bei großem Titelkampf

Turnen

Die Zeit, für die Jugend-DM in Form zu kommen, war eigentlich viel zu kurz für Johanna Probst. Doch die Turnerin des TSV Penzberg, lange verletzt, schaffte es trotzdem.

Dortmund – Die Zeit war eigentlich viel zu knapp. Vor nicht einmal vier Monaten bekam Johanna Probst die Nachricht, dass sie ihren Fuß wieder voll belasten und daher Training und Wettkämpfe bestreiten kann. Fast eineinhalb Jahre hatte sich die Turnerin des TSV Penzberg mit einer Verletzung herumgeplagt, viele Monate durfte sie nur ganz behutsam den Fuß benutzen.

Johanna Probst qualifiziert sich für Jugend-DM

So gesehen ist allein schon die Tatsache, dass sich Probst nun für die deutsche Jugendmeisterschaft qualifizieren konnte, ein Highlight. Die Elfjährige lieferte bei den Titelkämpfen in Dortmund auch noch eine starke Leistung ab, die ihr in der „Altersklasse 12“ den zwölften Platz unter 29 Teilnehmerinnen bescherte. „Was für eine Leistung – besonders unter diesen Vorzeichen“, heißt es in einer TSV-Mitteilung.

Vier Monate, das ist „eigentlich zu wenig Trainingszeit, um die Qualifikation zu schaffen und für die deutsche Jugendmeisterschaft fit zu werden“, sagt TSV-Trainerin Angela Birck. Doch da ist ja noch die Athletin selbst. Wer Johanna Probst kenne, so Birck, „weiß, wie diszipliniert und zielstrebig sie ist“.

Johanna Probst überzeugt bei Jugend-DM als Zwölfte

Mit der nötigen Akribie machte die TSV-Turnerin, die inzwischen am Olympia-Stützpunkt in Chemnitz trainiert, „das Unmögliche wahr“, so Birck. Erst gewann sie beim „Zwingerpokal“ in Dresden in ihrer Altersklasse, danach belegte sie bei den offenen sächsischen Meisterschaften den zweiten Platz. In beiden Wettkämpfen übertraf Probst die für die DM-Quali nötigen Punktezahlen.

+ Saubere Ausführung: Johanna Probst vom TSV Penzberg, hier am Schwebebalken, bekam in der E-Note jeweils hohe Wertungen von den Richtern. © Christian Habel

In Dortmund zeigte die TSV-Turnerin aufgrund ihrer langen Verletzungspause ein in Sachen „Schwierigkeit“ ein etwas abgespecktes Programm. Dieses zeigte sie jedoch annähernd fehlerfrei. So sammelte Probst in der Ausführung (E-Note) viele Punkte.

Die Felgen und Riesen am Stufenbarren gelangen ihr ebenso wie die Salti vorwärts und rückwärts sowie schwierige gymnastische Elemente an Boden und Balken. Mit 41,1 Punkten schaffte sie nicht nur eine gute Platzierung, sondern auch die Norm für den Landeskader. Fast hätte Probst sogar noch das Finale am Balken erreicht – die Winzigkeit von 0,033 Punkte fehlten ihr, um unter die besten sechs an diesem Gerät zu kommen.

In Dortmund war in Gestalt von Lara Baumgartl eine weitere Turnerin am Start, die beim TSV Penzberg ihre Wurzeln hat. Baumgartl trainiert ebenfalls in Chemnitz und startet mittlerweile für den dortigen TuS Chemnitz-Altendorf. Bei der Jugend-DM holte sie in der Altersklasse 14 gleich zwei Medaillen.

Ex-TSV-Turnerin Lara Baumgartl holt DM-Silber im Mehrkampf

Im Mehrkampf gewann sie mit 44,900 Punkten hinter Vereinskollegin Jesenia Schäfer (46,067) Silber. Baumgartl startete am Stufenbarren und zeigte die beste Übung ihrer Altersklasse. Am Schwebebalken musste sie dagegen zwei Stürze hinnehmen. Verunsichern ließ sie sich nicht: An Boden und Sprung gelangen ihr schwierige Elemente wie Doppelsalto und Schrauben.

Als Beste am Stufenbarren hatte sich Baumgartl freilich noch fürs Einzelfinale an diesem Gerät qualifiziert. Mit 11,70 Punkten gewann die ehemalige Penzbergerin mit deutlichem Abstand die Goldmedaille vor Schäfer (10,30) und Loane Thum (10,033) vom TSV Jetzendorf. Aufgrund ihrer Leistungen wurde Baumgartl als Ersatz-Turnerin für den nächsten Länderkampf der Juniorinnen nominiert. Die DTB-Riege misst sich mit der Schweiz, Großbritannien und Gastgeber Frankreich.