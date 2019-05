Julia Birck top drauf in der Bundesliga: Comeback als Beste im Team

Turnen

Turnerin Julia Birck (14) war längere Zeit verletzt. Nun absolvierte sie in der 1. Bundesliga ein Comeback - fürs Team des TSV Tittmoning war das ein echter Glücksfall.

Iffeldorf – In den vergangenen Monaten war Turnerin Julia Birck von einer Verletzung ausgebremst. Daher verpasste die 14-jährige Iffeldorferin, die am Stützpunkt in Chemnitz lebt, einige wichtige Wettkämpfe, darunter den Auftakt zur 1. Bundesliga. Seit einigen Wochen kann Birck nun wieder voll trainieren – und zeigte nun, wie wichtig sie als Gastturnerin für das Team des TSV Tittmoning ist.

Julia Birck: Mit dem TSV Tittmoning auf Platz zwei

Trotz Trainingsrückstands erzielte das Nachwuchstalent beim zweiten Wettkampftag der 1. Liga das beste Ergebnis für ihre Riege. Mit 49,70 Punkten war Birck in der Einzelwertung Siebte unter 40 Athletinnen und damit beste Juniorin im Starterfeld. Da auch die Kolleginnen überzeugten, landete der TSV Tittmoning (197,70 Punkte) in der Tageswertung hinter dem Favoriten MTV Stuttgart (204,30) auf dem zweiten Platz. In der Gesamtwertung liegt der bayerische Verein mit 20:8 Punkten hinter dem MTV Stuttgart (28:0) und der TG Karlsruhe-Söllingen (22:6) auf dem dritten Rang.

Julia Birck: Fast perfekt am Schwebebalken

Aufgrund ihrer längeren Trainingspause zeigte die junge Iffeldorferin laut ihrer Mutter Angela Birck „noch nicht wieder ihr volles Programm“. Da sie aber hohe Ausführungsnoten bekam, sammelte sie dennoch viele Punkte. Am Stufenbarren demonstrierte Birck vor den rund 1000 Zuschauern in der Ulmer Kuhberghalle gleich mehrere neue Elemente. Ihre schwierige Übung mit Jägersalto, Paksalto, Shapo und Überflug gelang ihr recht gut. Lediglich kleinere Unsauberkeiten führten zu Abzügen. An ihrem Paradegerät, dem Schwebebalken, zeigte Birck „eine fast perfekte Übung“, so ihre Mutter. Mit 13,1 Punkten erhielt sie die zweithöchste Wertung des Tages. Besser war nur Sarah Voss (TZ DSHS Köln), die 2018 unter anderem deutsche Meisterin am Schwebebalken und EM-Vierte am Sprung war. Am Boden und am Sprung zeigte Birck ein etwas leichteres Programm, überzeugte aber insbesondere mit einer ausdrucksstarken neuen Bodenübung die Kampfrichter.

Der nächste Wettkampf in der 1. Bundesliga findet am 2. November in Buchholz (Niedersachsen) statt. Die besten vier Mannschaften unter insgesamt acht Teams qualifizieren sich für das Finale (30. November in Ludwigsburg), bei dem es um den deutschen Mannschaftstitel geht. Vorjahressieger ist die Riege des MTV Stuttgart.

