Ausgerechnet gegen ein Topteam endet Weilheims Durststrecke - Zuschauer machen Halle zum Hexenkessel

Von: Roland Halmel

Erfolgreich entgegengestemmt: Weilheims Männer (in weißen Trikots, hier Alex Brem) düpierten die als Favorit angereisten Hellenen. Foto: halmel © Roland Halmel

Die Unterstützung von den Rängen kann bei einer Mannschaft viel bewirken. Auf die Weilheimer Basketballer wirkten die Anfeuerungen beflügelnd

Weilheim – Die Durststrecke – zuletzt gab’s vier Niederlagen in Folge – ist für die Basketballer des TSV Weilheim zu Ende. Am dritten Advent gab es für die Mannen von Trainer Max Kihm beim 76:72 (47:25)-Heimerfolg gegen den BC Hellenen München eine vorgezogene Bescherung. „Ich bin wahnsinnig stolz auf die Abwehrleistung der Mannschaft in der ersten Hälfte“, sagte ein strahlender Kihm nach dem durchaus überraschenden Sieg gegen den Tabellendritten der 2. Regionalliga Süd. „Das war die bisher beste Halbzeit in dieser Saison“, lobte Kihm.

Weilheim rührt gegen den BC Hellenen Beton an

Gegen die Hellenen, die bisher die beste Abwehr der Liga stellten, rührten die Weilheimer massiv Beton an. Mit hoher Laufbereitschaft und enormem Einsatz bremsten sie die Münchner erfolgreich aus. Zusätzlichen Schwung verlieh ihnen die Unterstützung von den Rängen. „Ein Dankeschön an die Zuschauer, die haben die Jahnhalle zum Hexenkessel gemacht“, so Kihm.

Komfortabler Vorsprung für Weilheim zur Halbzeit

Im ersten Viertel lagen beide Teams noch fast gleichauf. Die Kreisstädter erarbeiteten sich aber eine kleine Führung (23:19). Die wuchs im zweiten Durchgang jedoch deutlich an, weil die TSV-Männer dem Gegner kaum noch Punkte gestatteten. Die Hellenen versuchten zwar alles, mehr als sechs Zähler waren ihnen bis zum Seitenwechsel aber nicht vergönnt. Dadurch setzten sich die Gastgeber bis zur Pause bereits komfortabel mit 22 Punkten ab.

Nach der Pause schrumpft Weilheims Führung merklich

Die deutliche Führung verteidigten die TSV-Korbjäger bis zur 24. Minute. Beim Stand von 51:30 riss bei den Hausherren aber der Faden. In der Offensive wechselten sich einfache Ballverluste und ungenaue Abschlüsse ab. Die Defensive stand auch nicht mehr so stabil wie zuvor. Die Folge war ein schnell schrumpfender Vorsprung, der zum Ende des dritten Viertels nur noch magere vier Punkte betrug (60:56).

Anian Culum bringt neuen Schwung ins Weilheimer Spiel

Im Schlussviertel setzten die Münchner weiterhin auf eine sehr offensive Verteidigung, sodass die Weilheimer nicht zu einem geregelten Aufbauspiel kamen. Zudem zeigten sie Nerven, als sie einige Freiwürfe verwarfen. Anian Culum vergab kurz nach seiner Einwechslung zweimal von der Linie. Der Weilheimer Nachwuchsmann ließ sich davon aber nicht beirren. Im nächsten Angriff gelang ihm ein Drei-Punkte-Wurf und kurz darauf gleich noch einer. „Anian hat viel Energie reingebracht“, lobte Kihm seinen Youngster. Drei Minuten vor dem Ende führte seine Mannschaft mit 72:62. Entschieden war die Partie damit aber noch nicht, da die Hellenen in der Schlussminute noch mit zwei Drei-Punkte-Würfen erfolgreich waren. Letztlich schafften es die Weilheimer jedoch, die restlichen Sekunden von der Uhr zu nehmen und den knappen Sieg, mit dem sie den Abstand auf den vorletzten Platz vergrößerten, ins Ziel zu bringen.

Statistik

Weilheims Spieler und Punkte: Alex Thumser 18, Henning Ballhausen 18/1 Dreier, Andreas Brem 17/2, Anian Culum 13/2, Philip Merkl 5/1, Martin Fernholz 2, Alex Brem 2, Pascal Eckert 1, Matthias Modrok, Sebastian Niederreiter.