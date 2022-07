Ultrastark im Ultratrail: Markus Brennauer läuft trotz Krämpfen zu DM-Bronze

Von: Paul Hopp

Durchaltewillig: Markus Brennauer (hier nahe der Verpflegungsstation in Mittenwald) trotzte auf der Supertrail-XL-Distanz muskulären Problemen. © Conny Lechner-Brennauer

82 Kilometer rund ums Wettersteinmassiv - Markus Brennauer ist diese Strecke in 9:24 Stunden gelaufen. Damit landete der Penzberger bei der Ultratrail-DM auf dem Podest.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist ja nicht so, dass Markus Brennauer bis dato kaum etwas erreicht hat. Auf allen möglichen Laufstrecken – Bahn, Straße, Cross – hat der 42-Jährige vom TSV Penzberg bei bayerischen und sogar deutschen Meisterschaften Medaillen gesammelt. Da sagt es schon einiges aus, wenn Brennauer nach seinem dritten Rang bei der deutschen Meisterschaft im Ultratraillauf vom „größten Erfolg der Karriere“ spricht.

Trailrennen hat der Realschullehrer aus Penzberg in den vergangenen Jahren schon ein paar absolviert, dazu gehören seine starken Auftritte im Tannheimer Tal und bei der „Tour de Tirol“. 2018 war er in Luxemburg auch schon mal jenseits der klassischen Marathon-Distanz unterwegs gewesen – damals lief er 52 Kilometer. Der Wettkampf im Rahmen des „Zugspitz Ultratrail“ in Garmisch-Partenkirchen war dennoch „der erste ,richtige‘ Ultralauf“ für ihn gewesen, betont Brennauer. 82 Kilometer und 3850 Höhenmeter sind schon eine Hausnummer – der Penzberger absolvierte die Strecke, die von Grainau praktisch rund ums Wettersteingebirge nach Garmisch-Partenkirchen führte, in 9:24:32 Stunden.

Brennauer läuft Supertrail-XL mit 82 Kilometern und 3850 Höhenmetern

In der Gesamtwertung wurde er damit Vierter unter 120 Männern und 27 Frauen. Zugleich wurde auf der Strecke die deutschen Ultralauf-Meister ermittelt. Und in dieser Wertung holte Markus Brennauer hinter Favorit Markus Mingo (8:34:37/TV Bad Kötzing) und Matthias Reichart (TSV Penzberg/9:08:18) die Bronzemedaille. Der Allgäuer Reichart wurde kurzfristig vor dem Start noch TSV-Athlet. Um für die DM gewertet zu werden, muss ein Sportler einem offiziellen Leichtathletikverein angehören. Reicharts Coach stellte im Vorfeld der Veranstaltung den Kontakt zu Brennauer her. „Wir haben uns an der Startlinie in Grainau zum ersten Mal getroffen und verstanden uns auf Anhieb“, erzählt Brennauer.

So liefen er und Reichart gemeinsam bis zur ersten Verpflegungsstation nach vier Kilometern. „Da ich kurz anhielt, um mich gleich mit Wasser zu versorgen, entstand eine Lücke zu Matthias“, so Brennauer. Während der Penzberger von nun an das ganze Rennen allein bestreiten musste, schloss Reichart zum späteren deutschen Meister Mingo und dem extra für die Veranstaltung vom Sponsor eingeflogenen Traillauf-Profi Remigio Huaman Quispe (Peru) auf.

Nach 21 Kilometern und 1500 Höhenmetern hatten die drei Führenden rund vier Minuten Vorsprung auf Brennauer (2:04 Stunden), der sich von da ab an hunderten Läuferinnen und Läufern der Supertrail-Distanz vorbeidrängeln musste. Auf dem schmalen Wanderweg musste er ständig auf sich aufmerksam machen und darauf hoffen, dass die anderen ihn vorbeilassen würden. Bei weiter steigenden Temperaturen bahnte sich der Penzberger seinen Weg zum höchsten Punkt der Strecke auf 2182 Meter (Wannigsattel). An der Hämmermooslam nach 34,5 Kilometern hatte er 2300 Höhenmeter im Aufstieg geschafft, der Abstand nach vorn hatte sich auf neun Minuten vergrößert.

Brennauer kämpft mit Krämpfen an Fußsohle und in Wade

„Zum ersten Mal meldeten sich Krämpfe in der Fußsohle und in der Wade, allerdings ausschließlich beim Bergablaufen“, berichtet der Penzberger. In der Folge ging es rauf aufs Scharnitzjoch, danach ging es über einen 5,5 Kilometer langen Downhill in die Leutasch. An der Verpflegungsstation an der Leutascher Ache nahm sich der Penzberger fünf Minuten Zeit, um ausreichend zu trinken und nahm weitere Verpflegung entgegen, die seine Frau für ihn bereithielt. „Von ihr erfuhr ich zum ersten Mal, wie groß mein Rückstand nach vorne bzw. mein Vorsprung nach hinten ist.“

Bergfester Segler Beim „Zugspitz Ultratrail“ waren zum Zehnjährigen des Events fünf Strecken angeboten. Auf dem Supertrail XL (82 Kilometer/3850 Höhenmeter) wurden die deutschen Meister ermittelt. Die Distanz nahm neben Markus Brennauer aus dem Landkreis auch Lasse Kenter in Angriff. Außerhalb der DM-Wertung lieferte er mit 12:23:28 Stunden eine starke Leistung ab, die ihm den 27. Rang einbrachte. Der Seeshaupter (Jg. 2002) ist in der Region vor allem in Sachen „Segeln“ (als Aktiver und Trainer) bekannt. Von klein auf war Kenter aber auch in der Leichtathletik und im Triathlon aktiv. Den Ultratrail (108 Kilometer/5200 Höhenmeter) absolvierten gleich mehrere Landkreis-Athleten. Schnellster von ihnen war der Schongauer Benjamin Weber (17:15:49), der den 51. Platz unter 366 männlichen Finishern belegte. Die meisten hiesigen Athleten starteten auf dem Basetrail (24 Kilometer/600 Höhenmeter). Ein Top-Ergebnis erreichte dabei Jana Schmider aus Peißenberg: Sie war mit 1:58:13 Stunden die siebtschnellste Frau. Im Vorderfeld unter knapp 400 Finisherinnen landete auch Lisa Schäller (2:18:52/31. Platz) aus Peiting. Zeitgleich, nach 2:22:00 Stunden, liefen die Peißenberger Felix Wolf (176.) und Dominik Hohenleitner (177.) ins Ziel.

Auf dem flachen Teil der Strecke an der Leutascher Ache entlang und durch die Geisterklamm nach Mittenwald wollte er eine Aufholjagd starten, wurde aber alsbald langsamer. „Meine Muskulatur hat sich mehr und mehr verhärtet, außerdem konnte ich gar nicht so viel trinken, wie ich Durst hatte“, so Brennauer. Temperaturen um die 26 Grad Celsius und die mittlerweile sechseinhalb Stunden Bewegung forderten ihren Tribut. Der Hauptgrund für Muskelprobleme war ein anderer: „Ich hatte während des Rennens viel zu wenig Salz zu mir genommen.“ An der Verpflegung in Mittenwald wartete Andreas Kohlhund aus Söchering (er ist selbst Ultratläufer), der ihm Salztabletten gab. Doch selbst diese knapp drei Gramm Salz führten zu keiner wesentlichen Besserung.

Brennauer läuft jubelnd über die Ziellinie

Die letzten 600 Höhenmeter zum Schloss Elmau und zur Eckbauerbahn sorgten für eine Zusatzbelastung. „Die Krämpfe in den Waden wurden immer schlimmer, sodass ich im letzten Downhill von der Eckbauer-Bergstation in Richtung Skisprungstadion dreimal stehen bleiben musste, um meine Waden zu dehnen“, so Brennauer. Die letzten drei Kilometer zum Richard-Strauss-Platz konnte er aber genießen, da sein Vorsprung auf den Vierten mehr als 40 Minuten betrug. Jubelnd überquerte er die Ziellinie.

„Das Tempo war heute wahnsinnig hoch“, erklärte der erfahrene Ultraläufer Mingo, der hinter Quispe (8:31:14) Gesamtzweiter geworden war. Brennauer sieht, was seine Leistung betrifft, „sicherlich noch viel Potenzial“. Denn „wenn ich von Beginn an genug trinke und ausreichend Salz zu mir nehme, dann kann ich auch auf der zweiten Rennhälfte bei solch langen Distanzen druckvoll laufen“, sagt der TSV-Athlet. Außerdem, fügt er scherzhaft hinzu, müsse er dann nicht so lange bei der Dopingkontrolle nach dem Rennen warten. Erst nach 90 Minuten und 4,5 Litern Wasser, die er zu sich genommen hatte, konnte er das Kongresszentrum wieder verlassen und mit seiner Familie und Freunden feiern.