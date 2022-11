Teamtrail in Penzberg: Die „Jäger-Dynastie“ geht weiter

Von: Paul Hopp

Und ab mit euch ins Gelände: 32 Zweier-Mannschaften mit diversen bayerischen Topläufern waren beim Hauptlauf über 8 x 1250 Meter angetreten. © Paul Hopp

Beim 6. Teamtrail sorgte zusätzlich zur anspruchsvollen Strecke feuchter Untergrund für eine Herausforderung. Ein Penzberger setzte die Tradition seiner Brüder fort.

Penzberg – Die leicht abschüssige Wiese, das feuchte Gras, die Hektik in der Wechselzone – so eine Kombination bringt selbst die Besten mal ins Straucheln. Julia Rath liegt plötzlich auf dem Boden. Die Hindernisspezialistin aus Penzberg, heuer schon U20-WM-Teilnehmerin, ist vornüber gestürzt.

Mit viel Geschick schafft es Rath, ihren Laufpartner Severin Bächle (bayerischer U20-Meister über 1500 Meter), den sie gerade abgeklatscht hat, nicht noch mitzureißen. Ein paar Sekundenbruchteile später steht Rath schon wieder, die Aktion quittiert sie mit einem Lächeln.

Luk Jäger siegt mit Piernicolo Bilato beim Teamtrail

Die Bodenverhältnisse waren schon eine Herausforderung beim insgesamt sechsten Teamtrail des TSV Penzberg. Doch derlei gehört nun mal zu einem Wettbewerb, der als Crosslauf firmiert. Die diversen Ausrutscher gingen allesamt glimpflich aus, wurden von den Betreffenden schmunzelnd zur Kenntnis genommen. Geradezu wie auf Schienen rannten Luk Jäger (20/TSV Penzberg) und Piernicolo Bilato (22/ TSV Ismaning) über den Kurs auf der Berghalde.

Überlegene Sieger: Luk Jäger (l.) und Piernicolo Bilato waren im Hauptlauf eine Klasse für sich. © Paul Hopp

Die beiden, Kollegen sowohl im Studium als auch im Training, erwiesen sich im Hauptlauf über rund 10 Kilometer (8 x 1250 Meter) als das klar beste Team, gewannen nach 35:06 Minuten mit sattem Vorsprung von 1:29 Minuten auf Luca Glatthaar/Michael Eder (PTSV Rosenheim). Luk Jäger setzt damit die „Jäger-Tradition“ beim Teamtrail fort: Zuvor hatten die jeweils älteren Brüder Tom (2017) und Nick (2018/2019) Siege gefeiert.

32 Zweier-Mannschaften traten zum Hauptlauf an

„So matschig war’s noch nie“, sagte Lokalmatador Jäger mit Blick auf seine früheren Teilnahmen. „Aber mit Spikes ging es gut.“ Bilato, erstmals in Penzberg am Start, war von der Strecke beeindruckt: „Die ist hart, aber cool.“ Für beide stand „der Spaß im Vordergrund“, wie Jäger betonte. Zugleich war es aber auch ein Wettkampf, in dem man sich dann doch mehr plage und das somit „schon härter ausfällt als ein Standardtraining“, so Bilato.

So läuft der Teamtrail Beim Teamtrail des TSV Penzberg – die Premiere fand 2015 statt – bilden zwei Athleten ein Team (Frauen, Männer, Mixed) und laufen auf einem Cross-Kurs auf der Berghalde abwechselnd eine bestimmte Rundenzahl. Das schnellste Duo gewinnt. Die Einteilung erfolgt gemäß dem Gesamtalter beider Athleten. Der Kinderlauf (Teamalter bis 16 Jahre) führt über zwei Runden a 600 Meter. Auf dieser Strecke laufen auch Teens (bis 22 Jahre/4 Runden), Schüler (bis 28 Jahre/4 Runden) und Jugend (bis 34 Jahre/6 Runden). Im Hauptlauf ist die Runde 1250 Meter lang, sie ist acht Mal zu durchlaufen. Dort gibt es Hauptklasse (bis 70 Jahre), Masters I (bis 100 Jahre) und Masters II (ab 101 Jahre)

Ein Kontrastprogramm zu ihrem sonstigen sportlichen Wirken stellte der Teamtrail für Karsten Pickrodt und Michael Schwarzer dar. Die beiden Weilheimer frönen, als Mitglieder des Post SV, dem Triathlon-Sport. Die Mittel- und die Langdistanz sind ihr Metier, „also eher die längeren Sachen“, so Schwarzer. „Als Abwechslung“ ging es in Penzberg auf eine für sie kurze 1250-Meter-Runde, die jeder Athlet viermal zu durchlaufen hatte. „Es war anspruchsvoll, aber wir haben es so gewollt“, sagte Pickrodt mit einem Schmunzeln. Mit 43:58 Minuten belegten sie in der Masters-I-Klasse der Männer-Teams Platz zwei. Damit waren Schwarzer/Pickrodt zufrieden. 2018 starteten sie bereits beim Teamtrail und gewannen seinerzeit sogar ihre Klasse.

Die LG Stadtwerke München war mit großem Aufgebot da: Das Foto zeigt Theresa Ortenreiter, die mit Julia Hoff die wertung der reinen Frauen-Teams gewann. © Paul Hopp

Zufriedene Gesichter gab es auch bei den Organisatoren um Melanie Jäger und Markus Brennauer. Der Re-Start nach den Absagen 2020 und 2021 verlief laut Brennauer problemlos: „Wir haben ein eingespieltes Team.“ Auch ohne viel Werbung im Vorfeld kamen diverse bayerische Spitzenläufer an die Berghalde.

Bayerische Spitzenläufer beim Teamtrail am Start

Die LG Stadtwerke München war mit großem Aufgebot angereist – in der Ergebnisliste tauchen die Frauen und Männer unter „08/10K“ auf; das ist eine auf Mittelstrecke (800 Meter bis 10 Kilometer) spezialisierte Gruppe. Hauptkriterium für ein gutes Gelingen waren für den TSV Penzberg die äußeren Bedingungen: „Das Wetter hat gehalten“, stellte Brennauer zufrieden fest. Kurzzeitig blitzte gar die Sonne durch die Wolken.

Zum zweiten Mal beim Teamtrail: (v.l.) Michael Schwarzer und Karsten Pickrodt vom Post SV Weilheim. © Hopp

Die Teilnehmerzahl im Hauptlauf fiel mit 32 Teams geringer aus als in den Jahren davor. In etwa so wie bei den vergangenen Auflagen waren die Nachwuchs-Läufe (auf einer 600-Meter-Runde) besetzt. Stolz waren besonders die Kinder auf ihre Trophäen: kleine Laufschuhe, die in Gold, Silber und Bronze gehalten waren. Die wurden nach der Siegerehrung vielfach ganz feierlich Mama und Papa präsentiert.

Vereinsübergreifende Teamarbeit: Elena Stadler (Söchering) und Julian Herter (Penzberg) im Jugendlauf. © Paul Hopp

Wo kurzfristig ein Läufer fehlte, wurde improvisiert. So bekam in der Jugendklasse Elena Stadler (15) vom SV Söchering – ihre Laufpartnerin war erkrankt – flugs Ersatz. Julian Herter (19) vom TSV Penzberg ging mit ihr auf die 6 x 600 Meter. Hinter den favorisierten Geschwistern Julia und Maximilian Rath gab’s in der Mixed-Wertung Rang zwei, insgesamt wurden die beiden Fünfte. Ins Wechsel-Prozedere – gar nicht so leicht bei hohem Tempo – „haben wir uns zunehmend gut reingefunden“, sagte Stadler. Ihre persönliche Leistung sei „in Ordnung“ gewesen, auch wenn es zum Schluss hin „ein bisserl zach“ wurde. Mit Noppenschuhen ausgerüstet, kam die 15-Jährige sturzfrei durch. Seit 2019 bestreitet Stadler Wettkämpfe, zweimal die Woche trainiert sie.

Aufstehen nach dem Hinfallen: Der feuchte Untergrund brachte so manchen Athleten zu Sturz, wobei die Aktionen glimpflich verliefen. Das Foto zeigt eine Szene aus dem Teenslauf in der Wechselzone. © Conny Lechner-Brennauer

Mehrere Athleten absolvierten zwei Rennen. Maximilian Rath nahm am Schüler- und Jugendlauf teil. Julia Rath, Julian Herter und Sven Lange (TSV Penzberg) absolvierten sowohl Jugend- als auch Hauptlauf. Herter/Lange belegten auf der langen Distanz als eines der jüngsten Teams (38 Jahre) den 22. Gesamtrang (46:24).

Volles Tempo bei den Jüngsten: 13 Zweier-Teams traten beim Kinderlauf an. Die Youngster (Alter beider Teammitglieder bis 16 Jahre) liefen auf einer 600 Meter langen Runde. © Conny Lechner-Brennauer

Ganz vorn mischte Rath (18) gemeinsam mit Bächle (19) mit. Mit 37:03 Minuten waren die zwei bayerischen Talente bestes Mixed-Duo und Vierte in der Gesamtwertung. Das Team mit dem höchsten Gesamtalter kam vom SC Moosham: Uwe Franke (51) lief mit Schwiegervater Otmar Nejtek (80) – sie benötigten gerade mal 60:13 Minuten.

Die Ergebnisse im Überblick

Kinderlauf (2 x 600 Meter): 1. Simon Petsch/Mikka Künzer (Leichtis 3) 3:16 Minuten, 2. Kilian Arnold/Christian Soyer (SV Söchering) 3:27, 3. Simon Huber/Simon Weißbach (SV Söchering) 3:30, 4. Magdalena Kloos/Theresa Faltermeyer (VfL Murnau) 3:32, 5. Julia Klann/Sophie Klann (TSV Penzberg) 3:34, 6. Kilian Meidinger/Elise Meidinger (TSV Penzberg) 3:47, 7. Sarina Pompiati/Emily Peichl (Leichtis 2) 3:55, 8. Mariella Schmid/Leni Hoiß (ASV Habach) 4:02, 9. Emma Splittgerber/Sarah Wilhelm (ASV Habach) 4:03, 10. Isaria Rowold/Moritz Kriesmair (SV Söchering) 4:13, 11. Johanna Westenrieder/Sophie Arnold (SV Söchering) 4:14, 12. Verena Kennerknecht/Isabell Sauer (SV Söchering) 4:15, 13. Romina Schmid/Johanna Kennerknecht (ASV Habach) 4:21.

Teenslauf (4 x 600 Meter): 1. Felix Franke/Mathilda Holzer (SC Moosham) 6:11, 2. Eva Kennerknecht/Simon Arnold (SV Söchering) 6:28, 3. Hanna Weißbach/Theresa Soyer (SV Söchering) 6:32, 4. Oskar Bastecki/Nora Egger (VfL Murnau) 6:39, 5. Martha Egger/Anna-Katharina Lange (VfL Murnau) 6:58, 6. Philomena Haberecht/Katharina Klann (Die flotten Hasen) 7:05, 7. Julia Huber/Leonie Kölbl (SV Söchering) 7:07, 8. Jonathan Kreß/ Moritz Heinisch (SV Söchering) 7:24, 9. Toni Perfahl/Moritz Schorn (VfL Murnau) 7:25, 10. Katharina Pflüger/Amelia Steinke (TuS Geretsried) 7:29, 11. Rosalia Gutbrodt/Quirin Kloss (VfL Murnau) 7:55, 12. Johannes Ulbricht/Jakob Ulbricht (ASV Habach) 7:55, 13. Florian Hofsäss/Ahmadi Rohulla (Die Schildkröten überholen den Elefanten) 8:11, 14. Tamara Estner/ Marie Lachenmaier (SC Moosham) 8:13, 15. Julia Runtemund/Christian Runtemund (LC Buchendorf) 8:37.

Zieleinlauf mit Kind: Daniel Protzer und Stefanie Maar vom „TSV Team Loisach-Läufer“ aus Wolfratshausen hatten sichtlich Spaß. © Claus Habermann

Schülerlauf (4 x 600 Meter): 1. Maximilian Rath (TV Lenggries)/Tim Alt (MRRC München) 4:55, 2. Simon Nüß/Liah-Soline Gerich (Die Schöne & Das Biest) 4:58, 3. Elena Guggemoos/Tobias Schmitt (LAG GAP) 5:11, 4. Linus Niemeyer/Felix Niemeyer (Chiemsee Renner) 5:20, 5. Marius Walchshöfer (TSV Weilheim Ski)/Simon Streicher (TSV Peißenberg) 5:35, 6. Johanna Hofsäss (SC Moosham)/Amalie Westner (TuS Holzkirchen) 5:37, 7. Benjamin Vom Dorp/Maya Schäfer (LG Würm Athletik) 5:57, 8. Amelie Jahn/Caroline Jahn (VfL Murnau) 6:14, 9. Eva-Patrizia Schwert (TSV Penzberg)/Lisa Schorgg (SV Ohlstadt) 6:22, 10. David Weißbach/Sophie Huber (SV Söchering) 6:32, 11. Theresa Kossyk/ Louisa Cybok (TLCK) 6:37.

Jugendlauf (6 x 600 Meter): 1. Levin Saveur (TV Kaufbeuren)/Luis Pfister (TSV Ottobeuren) 7:15, 2. Ludwig Griebling/ Xaver Kieslinger (TSV Wolfratshausen) 7:40, 3. Sören Kuschel/Joris Ressing (TSV Penzberg) 7:46, 4. Maximilian Rath/Julia Rath (TSV Penzberg) 7:47, 5. Elena Stadler (SV Söchering)/Julian Herter (TSV Penzberg) 8:16, 6. Julia Wilhelm (TSV Ottobeuern)/Hannah Schreiber (LAG Mittlere Isar) 8:20, 7. Corinna Braun/Lea Lange (TSV Penzberg) 8:53, 8. Sven Lange/Fridolin Bauer (TSV Penzberg) 9:32, 9. Laura Nebl/Marlene Bader (SV Söchering) 10:34.

Hauptlauf (8 x 1250 Meter): 1. Luk Jäger (TSV Penzberg)/Piernicolo Bilato (TSV Ismaning) 35:06, 2. Luca Glatthaar/Michael Eder (PTSV Rosenheim) 36:35, 3. Bernhard Ingenlath/Grégoire Varillon (0.8|10K) 36:43, 4. Julia Rath (LAC Quelle Fürth)/Severin Bächle (TV Traunstein) 37:03, 5. Joel Simon/Simon Schmidmayr (0.8|10K) 37:25, 6. Julian Gleißner/David Johnson (0.8|10K) 38:17, 7. Lukas Bergmann/Johannes Grupp (0.8|10K) 38:36, 8. Maximilian Kiermeier/Christian Loher (Lauffeuer Chiemgau) 38:53, 9. Katka Wenzler (PTSV Rosenheim)/Axel Dietrich (LG Würm Athletik) 39:41, 10. Florian Popella/Till Fischer (LG Würm Athletik) 39:59, 11. Theresa Ortenreiter/Julia Hoff (0.8|10K) 40:52, 12. Louis Noack/Jana Dünser (MRRC München) 41:43, 13. Helen Dyke/Johann Blume (TSV Brannenburg) 43:52, 14. Karsten Pickrodt/Michael Schwarzer (Post SV Weilheim) 43:58, 15. Marisa Geisberger/Sophie-Marie Kohlhase (0.8|10K) 44:02, 16. Florian Streidl/Erwin Matheis (LC Tölzer Land) 44:38, 17. Georg Boschner/Katharina Boschner (SC Moosham) 44:41, 18. Sepp Voggesser (Starnberg)/Herbert Karzel (Weßling) 44:48, 19. Michi Hofsäss/Mona Klein (SC Moosham) 44:54, 20. Josefine Hobmaier/Reinmund Hobmaier (PTSV Rosenheim) 45:40, 21. Alina Rossmanith/ Pia Gutsmiedl (0.8|10K) 46:10, 22. Julian Herter/Sven Lange (TSV Penzberg) 46:24, 23. Julia Niemeyer/Nils Niemeyer (Lauffeuer Chiemgau) 47:50, 24. Stefanie Maar/Daniel Protzer (TSV Team Loisach-Läufer) 47:55, 25. Laura Rixecker/Robert Rixecker (SC Gute Freude) 48:17, 26. Steffi Hauser/Elena Rauer (Lauffeuer Chiemgau) 49:31, 27. Friederike Kleefeldt/Fabian Göx (Penzberg) 50:21, 28. Jürgen Birner/Bernd Watzlawek (ESV Penzberg) 51:42, 29. Lucia Peters/Thomas Derr (TSV Wolfratshausen) 53:34, 30. Dirk Schumacher/Jürgen Reismann (Post SV Weilheim) 53:45, 31. Rob Peters/Ralf Maar (TSV Team Gesundheit und Wellness) 59:30, 32. Uwe Franke/ Otmar Nejtek (SC Moosham) 1:00:13.

