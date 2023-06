Erst Chance, dann Gegentor: Für Klaus Geldsetzer geht es jetzt um EM-Bronze

Von: Paul Hopp

Hockey-Spielszene aus dem EM-Masters-Halbfinale gegen die Niederlande mit Klaus Geldsetzer am Ball. © Privat

Die Niederländer waren doch zu stark: Für Klaus Geldsetzer und die deutschen Ü65-Herren geht es bei der Masters-EM jetzt um Bronze. Der Gegner ist englischsprachig.

Valencia – Klaus Geldsetzer aus Peißenberg und die deutschen Ü65-Hockey-Herren haben bei der Masters-EM in Valencia den Einzug ins Finale verpasst: Das Halbfinale gegen die Niederlande am gestrigen Donnerstag verlor das Team mit 0:3.

Ü65-DHB-Herren verlieren im Halbfinale gegen Niederlande

Die „Oranjes“ gingen in der 14. Minuten nach einer Strafecke mit 1:0 in Führung. Wenig später erhöhte der Turnierfavorit, in der Vorrunde verlustpunktfrei, auf 2:0 (17.). Der dritte Treffer fiel in der 58. Minute. Das deutsche Team trifft nun am morgigen Samstag im Spiel um EM-Bronze auf Schottland, das sein Halbfinale gegen England mit 0:4 verlor.

Die Niederländer „waren erwartungsgemäß die stärkere Mannschaft“, berichtete Klaus Geldsetzer. Der Peißenberger begann in der Offensive, spielte dann aber, als Mannschaftskapitän Klaus Sasserath ausgewechselt werden musste, die Partie in der Innenverteidigung zu Ende.

Im zweiten und dritten Viertel ließen die Deutschen weder Ecke noch Gegentreffer zu, nach vorn lief allerdings nicht viel zusammen. Im Schlussviertel, beim Stand von 0:2, hatte die DHB-Auswahl durch Hans-Günter Jednat (der gegnerische Torwart kam mit der Stockspitze gerade noch an den Ball) und Peter Pankau zwei große Chancen auf den Anschlusstreffer. Wenige Momente nach Pankaus Möglichkeit schossen die Niederländer den entscheidenden dritten Treffer.