Klaus Geldsetzer steht im EM-Halbfinale: Jetzt wartet ein ganz heißes Nachbarduell

Von: Paul Hopp

Teilen

Die Stimmung ist gut: die A- und B-Mannschaft der deutschen Ü65-Hockey-Herren bei der Masters-EM in Valencia mit den Trainern Jens Lüninghöner (l.) und Falk Hessler (r.) sowie Physiotherapeutin Iris König (hi., 2.v.l.). Direkt neben König steht Klaus Geldsetzer (li., mit schwarzer Kappe). © privat

Klaus Geldsetzer hat mit den deutschen Ü65-Hockey-Herren das EM-Halbfinale erreicht. Dort geht es gegen einen Turnierfavoriten, der bis dato alle seine Partien gewonnen hat.

Valencia – Klaus Geldsetzer aus Peißenberg hat mit der deutschen Ü65-Nationalmannschaft bei der Masters-EM im Feldhockey, die derzeit in Valencia (Spanien) stattfindet, das Halbfinale erreicht. In der Gruppe B belegte das deutsche Team mit neun Punkten aus vier Partien den zweiten Platz.

Deutsches Hockey-Team steht in Valencia im EM-Halbfinale

Am heutigen Donnerstag findet das Halbfinale statt. Die Deutschen treffen dabei auf die Niederlande, die in der Gruppe A alle vier Vorrundenpartien gewannen. Das andere Semifinale bestreiten England und Schottland. Die Spiele um Platz eins und um Rang drei finden am Samstag, 1. Juli, statt.

Am gestrigen Mittwoch absolvierten Geldsetzer und seine Teamkollegen das abschließende Gruppenspiel gegen Italien. Die Deutschen waren gegen den Tabellenletzten in der Favoritenrolle und wurden dieser auch gerecht. Das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) gewann die Partie mit 4:0. In der sechsten Minute traf Hans-Günter Jednat nach einer Strafecke zum 1:0.

EM-Halbfinale am Donnerstag gegen die Niederlande

Danach dauerte es, bis weitere Treffer fielen. In der ersten Hälfte „haben wir etwas hektisch und unkonzentriert gespielt“, berichtete Geldsetzer. Andreas Rehder erhöhte in der 40. Minute auf 2:0. Die weiteren Treffer steuerten Peter Pankau (51.) und erneut Jednat (57.) bei. Der DHB-Keeper musste im ganzen Spiel nur einen Ball abwehren.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Am Dienstag waren die Deutschen auf England, einen der Turnierfavoriten, getroffen. Trotz einer 2:0-Führung gelang es der DHB-Auswahl nicht, die Partie zu gewinnen. Am Ende hieß es 2:5. Einen Siebenmeter (16.) und eine kurze Ecke (38.) nutzten die Ü65-Herren zu zwei Treffern. Torschütze war jeweils Andreas Rehder.

Geldsetzer schießt ein Tor, das aber aberkannt wird

Klaus Geldsetzer, der im Angriff spielte, verpasste mit Pech einen Treffer: Erst parierte der Torwart seinen Schlag, der Nachschuss ging halbhoch an den Innenpfosten und von dort ins Tor. Die Schiedsrichterin entschied aber auf „gefährliches Spiel“, weil ein Engländer in die Schussbahn gelaufen war. Eine umstrittene Entscheidung, da der Spieler nicht vom Ball getroffen wurde.

Auch das ist interessant: Leichtathlet Nick Jäger aus Penzberg darf zur Universiade nach China. Motocrossfahrer Valentin Kees erlebt bei ADAC-MX-Masters heftigen Crash.

In der zweiten Hälfte der Partie „unterliefen uns eine Reihe individueller Fehler“, berichtete Geldsetzer. Die führten zu Strafecken für England. „Da musste fast zwangsläufig mal ein Tor fallen“, so der Peißenberger. Durch zwei Strafecken gelang England das 2:2 (44., 47.). Eine schöne Kombination nutzte der Gegner zur 3:2-Führung (57.). In der Schlussphase zogen die Engländer durch eine Strafecke (64.) und einen Siebenmeter (70.) auf 4:2 und 5:2 davon.