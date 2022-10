Halbmarathon: Nick Jäger glänzt, aber alles schaut auf Konstanze Klosterhalfen

Von: Paul Hopp

Bereit zu großen Taten: Nick Jäger (r.) und Trainingskollege Florian Bremm vor ihrem Halbmarathon-Auftritt. Beide waren schon um 4.30 Uhr aufgestanden, um sich auf den Start um 8.25 Uhr vorzubereiten. © Privat

Beim Halbmarathon in Valencia war Nick Jäger mit 1:05:06 Stunden bester deutscher Athlet. Im Fokus stand aber ganz allein eine Leverkusenerin, die ebenfalls auftrumpfte.

Valencia – Die großen Schlagzeilen gehörten ausschließlich Konstanze Klosterhalfen. Die 25-Jährige aus Leverkusen hatte beim Halbmarathon in Valencia tatsächlich für ein Highlight gesorgt. Nicht nur, dass sie bei ihrem Debüt auf dieser Strecke als erste europäische Frau den stets hochklassig besetzten Wettbewerb in Spanien gewann.

Mit der Zeit von 1:05:41 Stunden schob sich die 5000-Meter-Europameisterin auf Rang zwei der ewigen deutschen Bestenliste. Überhaupt waren nur zwei europäische Frauen bis dato schneller die 21,0975 Kilometer gelaufen: die Niederländerin Sifan Hassan (1:05:15) und die Deutsche Melat Kejeta (Laufteam Kassel/1:05:18).

Nick Jäger läuft in Valencia persönliche Bestzeit

Alles wirklich beeindruckende Zahlen und Werte, doch zugleich war es schade, dass in den Artikeln der überregionalen Medien und selbst auf der Homepage des Deutschen Leichtathletik-Verbandes der Athlet nicht genannt wurde, der als einziger deutscher Mann vor Klosterhalfen ins Ziel gelaufen war: Nick Jäger. Der 23-Jährige vom TSV Penzberg hatte mit 1:05:06 Stunden in seinem zweiten Halbmarathon seine bisherige Bestmarke (1:07:16/gelaufen heuer beim Sieg in Kempten) deutlich unterboten. In der Männer-Wertung belegte Jäger – als bester von 156 Deutschen – den 45. Platz.

In der DLV-Bestenliste liegt der Penzberger an der 14. Stelle. Die Topzeit in diesem Jahr lief Amanal Petros (1:01:34) vom TV Wattenscheid im September in Kopenhagen. Petros ist mit 60:09 Minuten auch deutscher Rekordhalter – gelaufen war er die Zeit 2021 in Valencia.

Nick Jäger in Valencia bester deutscher Athlet

Ganz vorn duellierten sich heuer in Spanien zehn Kenianer und Äthiopier um die Spitzenplätze, wobei gleich sechs Läufer unter der 60-Minuten-Marke blieben. Den Sieg holte Kibiwott Kandie (58:10) aus Kenia vor Yomif Kejelcha (Äthiopien/58:32) und Daniel Mateiko (Kenia/58:40). Die Weltjahresbestzeit von Ugandas Weltrekordler Jacob Kiplimo (57:56) blieb unangetastet.

Jäger war – gemeinsam mit Trainingskollege Florian Bremm (TV Leutershausen) aus der Erlanger Laufgruppe „Running Gags“ – mit dem klaren Ziel nach Spanien gereist, eine persönliche Bestzeit zu laufen. Er und seine Trainerin und Mutter Melanie Jäger „hatten im Vorfeld mit einer niedrigen 65er-Zeit spekuliert“, teilte TSV-Läufer Markus Brennauer mit.

Die ersten Kilometer legte Nick Jäger, wie geplant, in einem Tempo von 3:05 Minuten pro Kilometer zurück. Das entspricht einem Tempo von 19,4 km/h. Jäger und Bremm waren mit der schnellsten Frauengruppe losgelaufen, in der sich auch Klosterhalfen befand. Die ersten zehn Kilometer hatte Jäger nach 30:47 Minuten absolviert. „Es war bereits vor der 10-Kilometer-Marke extrem hart, das Tempo zu halten“, berichtete der Penzberger. Bremm lag zu diesem Zeitpunkt schon gut 20 Sekunden hinter seinem „Running Gags“-Kollegen zurück. Während Jäger kaum langsamer wurde und die zweiten zehn Kilometer in 30:54 Minuten lief, brach Bremm ein und kam nach 1:09:55 Stunden (116. Platz) im Ziel an. Er war damit aber immer noch zweitbester deutscher Mann.

Nick Jäger hat nun in seiner Trainingsgruppe, zu der auch EM-Finalist Niklas Buchholz (3000 Meter Hindernis) gehört, gleich drei Rekorde inne. Denn die Zeit in Valencia bedeutete eine teaminterne Bestmarke. Zudem ist Jäger Bester über die 2000 Meter (5:20,08 Minuten) und über zehn Kilometer (29:50). Letzteren Rekord war der Biologie-Student erst unlängst, im Rahmen des München-Marathons, gelaufen. Dabei hatte Nick Jäger den Tagessieg geholt.