Warum die Basketballer des TSV Weilheim in der 2. Regionalliga abgestürzt sind

Von: Andreas Mayr

Teilen

Selbstkritischer Trainer: Max Kihm hat erkannt, dass er die Mannschaft mit seinen Ideen überfordert hat. Daher kehrt er für die restlichen Saisonspiele zum alten System zurück. © Andreas Mayr

Nach einer Serie von Niederlagen herrscht bei Weilheims Basketballern höchste Alarmstufe. Der Trainer übt sich in Selbstkritik - er hat aber Zeichen der Besserung erkannt.

Weilheim – Die erste Krisensitzung haben sie hinter sich gebracht. In Passau, nach der Niederlage beim Tabellenletzten, habe jeder in der Kabine einmal sagen dürfen, was ihm auf dem Herzen liegt, rekapituliert Max Kihm, Trainer der Weilheimer Basketballer. „Sagen, was Sache ist“, so überschreibt er die Gesprächsrunde. Die Reaktion danach fiel zwar im Ergebnis wenig erfreulich aus, denn es folgte eine deutliche Niederlage gegen München Basket. Aber die schlimmsten Cuts hat der angeschlagene Boxer verarztet. „Das Spiel war deutlich besser“, hält Kihm fest. Der TSV Weilheim, die Red Devils haben sich eingestellt auf das, was kommt: zwei Monate im Abstiegskampf der 2. Regionalliga.

Der neue Trainer Max Kihm wollte einen neuen Stil in Weilheim einführen

Auf der Spurensuche, wie es so weit kommen konnte, muss man zurück an den Anfang. Im Spätsommer trat Kihm, in der Gegend ein bis dato unbekanntes Gesicht, das Amt in Weilheim an. Einen neuen Stil wollte er einführen, der sich doch von Vorgänger Darryl Millwood unterscheidet. Eine „Kulturwende“ rief der Coach aus. Heute sagt er, er habe „zu viel vorausgesetzt“. Die Gegebenheiten in Weilheim unterscheiden sich von Leistungsprogrammen, wie sie in München zu finden sind. Die Red Devils sind ambitioniert und haben Spaß am Basketball. Drei, vier Mal die Woche zum Training kann man sie allerdings nicht scheuchen. Und Kihms neues Konzept benötigt jede Menge Übung. „Es dauert und es braucht Leute“, sagt der 27-Jährige.

Der Trainer räumt ein, dass er die Mannschaft mit seinen Ideen überfordert hat

Heute weiß er: Mit seinen Ideen hat er das Team überfordert. Der Rahmen war zu breit, die Freiheiten zu groß, die Wechsel zu viele. Die Offensive, sagt Kihm, sah teils „vogelwild“ aus. Zahlen stützen die Argumente: Im Vergleich zum Vorjahr erzielt Weilheim im Schnitt fünf Punkte weniger pro Spiel (66). Defensiv hat sich der TSV gar um acht Punkte verschlechtert. Warum, ist klar: Mit Miljan Grujic fehlt der Wächter des Korbes seit Monaten verletzt (Rückenprobleme). Vergangene Woche kehrte der Riese zurück ins Training. Weil mit Andreas Thumser noch ein Großer wegbrach, der über Jahre eine Stütze war, kommen die Red Devils wie schmale Teufel daher. In der 2. Regionalliga, die technisch nicht den besten, dafür aber sehr physischen Basketball bietet, ist das ein großer Nachteil. „Wenn Miljan fehlt, müssen andere doppelt so viel tun“, sagt der Coach. Für den Endspurt hofft er auf möglichst viele Grujic-Spiele. „Das wäre eine ganz andere Nummer.“

Spieler werden nur besser, wenn sie Fehler machen.

Der letzte Punkt in Kihms Eigenanalyse beschäftigt sich mit dem Dilemma vieler kleiner Klubs. Wer nicht über ein endloses Reservoir an Jugendspielern verfügt – der FC Bayern, Jahn München auch die Hellenen München seien hier genannt –, muss seinen wenigen Talenten viel Spielzeit und viele Fehler zugestehen, damit sie sich prächtig entwickeln. Doch die Regionalliga verzeiht keine Fehler. An den meisten Standorten zocken Männer im besten Alter. Teams wie DJK Sportbund München, Dachau, München Basket oder Milbertshofen treten seit Jahren in ähnlicher Besetzung an, kennen alle Härten und Kniffe. „Spieler werden nur besser, wenn sie Fehler machen.“ Diese Nachricht adressiert Kihm an seine Nachwuchshoffnungen Philip Merkl oder Arian Culum. Ihre Jahre werden kommen. Aber: „Jetzt haben wir keine Zeit mehr“, betont Max Kihm.

Niederlagenserie veranlasst den Trainer zu einem Systemwechsel

Seine schonungslose Selbstkritik mündet in einem sehr radikalen Schluss: Kihm bricht mit seiner eigenen Vorstellung und ordnet einen Systemwechsel an. „Jetzt geht es darum, Spiele zu gewinnen“, stellt er klar. Statt Power-Basketball mit Freiheiten hat er ein paar Spielzüge eingeführt für mehr Struktur. Defensiv fährt Weilheim sein Energielevel hoch. „Jeder muss ein bissiger Hund werden“, verlangt Kihm. Dazu fährt der Trainer seine Rotation runter. Die meisten Minuten gehen an die sechs, sieben besten Spieler – auch wenn die je nach Tagesform variieren können.

Von den routinierten Spielern erwartet der Trainer eine Vorbildfunktion

Von den Erfahrenen wie Alexander Thumser, Andreas Brem, Henning Ballhausen oder Neuzugang Dominik Irani (39) erwartet er Vorbild-Funktion. „Das wissen die Jungs.“ Die ersten Wellen des Umschwungs erreichten bereits die Bucht. Im Januar trainierte Kihm regelmäßig mit zehn Mann und mehr. Zustände, die davor die Ausnahme waren. Er selbst hat seit August keine einzige Einheit, kein Spiel verpasst. Die Ergebnisse werde man womöglich erst im April sehen, aber das sollte noch nicht zu spät sein.

Ich bin nicht gekommen, um abzusteigen.

Mit weiteren drei Siegen, kalkuliert Kihm, könne man die Liga halten. Entscheidende Duelle mit Milbertshofen, den Hellenen sowie Schwabing II am letzten Spieltag Anfang Mai hat Weilheim noch vor sich. Viele im Team entwickeln einen großen Ehrgeiz, den Klassenerhalt zu schaffen. Auch der Coach: „Ich bin nicht gekommen, um abzusteigen“, sagt er. Mit dem Kader könne es nicht sein, eine Liga nach unten zu rutschen. Und was, wenn der schlimmste Fall doch eintritt? „Das ist noch gar kein Thema für mich“, betont Max Kihm. Ob er auch in der Bayernliga weitermachen wolle, überlegt er sich erst noch. Für die letzten zwei Monate gilt: „Meine Spannung bleibt sowieso.“

Eine denkbar schwere Aufgabe haben die Weilheimer Korbjäger an diesem Samstag (25. Februar) vor sich, wenn sie beim ungeschlagenen Tabellenführer TS Jahn München gastieren (15 Uhr, Sporthalle an der Weltenburger Straße). Das Hinspiel verloren die Weilheimer deutlich mit 69:113.