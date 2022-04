TSV Penzberg: Zum Geburtstag gab‘s den Oberbayern-Titel

Von: Paul Hopp

Teilen

Erfolgreich: die Penzberger Volleyball-U13 mit Trainer Sebastian Birck, Maximilian Reisnecker, Jordi Spohr und Emil Künzer. © TSV Penzberg

Das lief bestens für die U13-Volleyballer aus Penzberg: Bei der oberbayerischen Meisterschaft holten sie den Titel - für einen Spieler war‘s obendrein ein besonderer Tag.

Penzberg – An den ASV Dachau II hatten die U13-Burschen des TSV Penzberg noch schlechte Erinnerungen. In der Vorrunde der oberbayerischen Meisterschafte hatten Emil Künzer, Maximilian Reisnecker und Jordi Spohr gegen den ASV eine 0:2-Niederlage kassiert. Und nun, im Finale, stand das TSV-Trio wieder den Dachauern gegenüber – und hatte den ersten Durchgang mit 22:25 abgeben müssen.

Doch anders als am Tag zuvor rissen die Schützlinge von Trainer Sebastian Birck das Ruder nochmals herum. Mit 25:21 und 15:8 entschieden die Penzberger die folgenden Sätze für sich und holten so den oberbayerischen Titel.

Penzberger Finalsieg nach 0:1-Rückstand

16 Mannschaften aus dem Bezirk hatten sich für das zweitägige Turnier in Mühldorf qualifiziert. In ihrer Vorrundengruppe belegten die Penzberger den zweiten Platz hinter dem ASV Dachau II. Gegen den TSV Gars (25:14, 25:10) und gegen den TSV Unterhaching (19:25, 25:12, 15:12) gab es Siege. Im Duell mit Dachau zog der TSV den Kürzeren (19:25, 19:25). Noch am ersten Tag stand die erste Zwischenrundenpartie an, im Duell mit dem MTV München behielten die Penzberger mit 2:0 (25:5, 25:11) die Oberhand. Ihr Ziel, einen Platz unter den ersten acht, hatte die TSV-Mannschaft damit schon sicher.

Ohne Druck spielten Künzer (er hatte am Finaltag Geburtstag), Reisnecker und Spohr befreit auf und kegelten in der zweiten Zwischenrunde den Ersten der Gruppe C, den TSV Grafing, mit 2:1 (25:20, 21:25, 15:13) aus dem Wettbewerb. Damit standen die Penzberger im Halbfinale. Dortz setzten sie sich mit einem souverän herausgespielten 2:0 (25:15, 25:18) durch. Der ASV Dachau II hatte sein Halbfinale gegen den TSV Unterhaching mit 2:1 (27:25, 12:25, 15:10) gewonnen.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Das Finale verlief erwartet spannend. Nachdem die Penzberger ihre Stärken – Schnelligkeit in der Abwehr und druckvolle Angriffe – zum Zuge bringen konnten, entschieden sie auch diese Partie für sich. Zur Freude des Teams tauchte auch noch ein während des Turniers verloren geglaubtes Smartphone wieder auf.

Endstand: 1. TSV Penzberg, 2. ASV Dachau II, 3. TSV Gars, 4. TSV Unterhaching, 5. TSV Grafing, 6. ASV Dachau III, 7. TSV Winhöring, 8. ASV Dachau, 9. TSV Starnberg, 10. MTV München, 11. MTV Pfaffenhofen, 12. TSV Gars II, 13. TuS Fürstenfeldbruck, 14. TSV Mühldorf, 15. SV Wettstetten, 16. TUSC Obermenzing.