Penzberger U14-Volleyballer schaffen Riesenerfolg — Demnächst Auftritt in Dresden

Volleyball

Von Paul Hopp

Die U14-Volleyballer des TSV Penzberg haben in Schwaig (Mittelfranken) für einen großen Erfolg gesorgt. Nun geht es für die Truppe sogar um den deutschen Meistertitel.

Schwaig - Die U14-Volleyballer des TSV Penzberg haben ihre Serie an Top-Ergebnissen bei Meisterschaften fortgesetzt: Bei den bayerischen Titelkämpfen in Schwaig (bei Nürnberg) belegte die Mannschaft von Trainer Sebastian Birck den zweiten Platz. Als Vizemeister dürfen die Penzberger bei der Jugend-DM antreten, die am 20./21. Mai in Dresden stattfindet.

16 Mannschaften sind dafür qualifiziert, darunter Volleyball-Hochburgen wie der Schweriner SC, VC Dresden, SSC Berlin und VfB Friedrichshafen. Aus acht Regionen haben sich jeweils die beiden Top-Platzierten das Teilnahme-Ticket gesichert. Aus der Region „Südost“ fährt neben dem TSV Penzberg der ASV Dachau zur DM.



TSV Penzberg gewinnt bei U14 bayerischen Vize-Titel

Die Dachauer gewannen auch das Finale in Schwaig gegen die Penzberger. Das TSV-Team, in dem Maxi Reisnecker, Emil Künzer, Nicolas Strobel und Felix Öztürk spielten, musste sich mit 0:2 (19:25, 18:25) geschlagen geben. Der Freude über die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft tat dies aber keinen Abbruch. Bei der DM wird Jonatan Ciazynski (noch in der U13 spielberechtigt) die Mannschaft komplettieren.

In Schwaig beendeten die Penzberger die Vorrunde mit einem Sieg (gegen TV Hammelburg) und einer Niederlage (gegen ASV Dachau II) als Tabellenzweiter. In der Zwischenrunde war das Team dann hellwach: Erst gelang ein 2:0-Erfolg über den TB/ASV Regenstauf (25:16, 25:14), danach ein 2:1-Sieg über den TSV Gars (25:15, 25:27, 15:13), der in seiner Vorrundengruppe souverän Erster geworden war. Mit dem hart erkämpften Erfolg über Gars standen die Penzberger im Halbfinale um die Plätze eins bis vier – und hatten somit weiter die Chance auf die DM-Qualifikation.



Im entscheidenden Spiel, Gegner war der gastgebende SV Schwaig, war dann nochmals Dramatik angesagt. Nach knapp verlorenem ersten Satz (24:26) standen die Penzberger unter Zugzwang. Mit 25:13 entschieden sie den zweiten Durchgang für sich. Im Tiebreak setzten sich die Birck-Schützlinge mit 15:7 durch. Dachau erreichte das Endspiel durch ein 2:0 gegen Donauwörth.