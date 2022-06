Zwei Tage BMX-Rennaction in Weilheim

Von: Paul Hopp

Rennszene von der BMX-Veranstaltung 2021 beim MC Weilheim. © BMX-Team Weilheim

Das Weilheimer BMX-Team freut sich auf sein großes „Heimrennen-Wochenende“. Zwei Tage lang ist auf der heimischen Anlage in der Au Rennaction geboten.

Weilheim - Das Weilheimer BMX-Team freut sich auf sein großes „Heimrennen-Wochenende“. Zwei Tage lang ist auf der heimischen Anlage in der Au Rennaction geboten. Am Samstag, 25. Juni, findet in der Nähe der Ammerschule der dritte Lauf der Serie um die südbayerische ADAC-Meisterschaft statt. Die Rennen in den verschiedenen Altersklassen beginnen um 14 Uhr.

BMX-Rennen am 25. und 26. Juni in Weilheim

Am Sonntag, 26. Juni, steht dann der dritte Lauf zur BMX-Bayernliga auf dem Programm. Die Rennen zählen zugleich als oberbayerische Meisterschaft. Beginn ist um 12 Uhr. Die Läufe am Sonntag dienen zugleich als Sichtungsrennen für den Bayernkader. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei, fürs leibliche Wohl sorgt das Küchenteam der Gastgeber.

Die BMX-Bahn in Weilheim ist regelmäßig Schauplatz überregionaler Rennen. Im vergangenen Jahr richtete das BMX-Team, das Teil des MC Weilheim ist, zu seinem 25-jährigen Bestehen die bayerische Meisterschaft aus. Damals kamen mehr als 200 Sportler.