Weilheimer Aulauf in neuem Format: Eine Party im Regen und Diskussionen über die Ergebnisse

Von: Paul Hopp

Losstürmen mit Begleitung: Die ganz Kleinen im Alter von vier, fünf und sechs Jahren nahmen mit Begeisterung (und teils Elternbegleitung) den 800 Meter langen Hindernnisparcours in Angriff. © Halmel

Mit einem interessanten Stadioncross ging der 87. Weilheimer Aulauf zu Ende. Die Teilnehmer waren mit Eifer bei der Sache, die Wertung stand in der Diskussion.

Weilheim – Wie gut, dass Streckensprecher Roland Halmel allen Mädchen und Buben nochmals eingeschärft hatte, dass sie ihre Startnummern gut sichtbar an der Vorderseite ihres Laufshirts tragen sollen. So war für die Außenstehenden zumindest zu erahnen, wer denn nun auf dem Hindernisparcours Teilnehmer und wer Publikum war.

Bei den Stadionscross-Läufen der Kids zwischen vier und neun Jahren stürmten nach dem Startschuss irgendwie alle los – die jungen Athleten, ihre Eltern, Geschwister und sonstige Fans. Im Zielbereich lief dann aber, auch durch entsprechenden Einsatz der zahlreichen Helfer, alles geordnet ab, sodass eine Ergebniserfassung möglich war.

Stadioncross des TSV Weilheim bei Dauerregen

Mit einer Premiere wartete der 87. Weilheimer Aulauf auf. Die gewohnten Distanzrennen fanden in einem Zeitraum von zwei Wochen als Individualläufe statt; eine App ermöglichte den Teilnehmern selbstständig die Zeitnahme. Am eigentlichen traditionellen Aulauf-Termin, dem 1. Mai, gab es zusätzlich einen Stadioncross-Wettbewerb. Der fand bei Dauerregen statt, was TSV-Vorsitzender Dieter Pausch so kommentierte: „Der Wettergott ist nicht so unser Fan.“

Zugleich stellte er aber auch fest, dass die Wahl, das TSV-Stadion an der Pollinger Straße als Standort zu nutzen, eine gute war: „Von der Infrastruktur bietet es sich an.“ Ohne allzu viel Aufwand saßen Athleten und Zuschauer im Trockenen – was der Stimmung unter den Besuchern durchaus zuträglich war. „Es ist ja richtig Party hier“, stellte Michael Horstmann, Abteilungsleiter der TSV-Leichtathleten, fest, als er aus dem Wettkampfbüro nach draußen blickte. In der Au, so Pausch, „wären wir bei diesem Regen versumpft“. Auch sonst sei der Aufwand, dort im Freien die Rahmenbedingungen mit Gastrobereich und WC zu schaffen, beträchtlich.

Eine Herausforderung beim Stadioncross war nicht zuletzt das Heuballenhindernis. © Paul Hopp

Den jungen Sportlern der Kids und der Teens (zehn bis 19 Jahre) zollte Pausch bei der Siegerehrung ein großes Lob: „Ich finde toll, was ihr hier geleistet habt, auch bei diesem Wetter.“ Der 800-Meter-Parcours, den die TSV-Leichtathleten aufgebaut hatten, war durchaus anspruchsvoll – es gab Heuballen und Hürden zu überwinden, dazu Passagen durch Sand und ein durchaus kniffliges Hindernis mit Bändern.

Die Teilnehmer mussten sich also ganz schön plagen; für die Kids war eine Runde angesagt, die Teens liefen zwei und die Masters (ab 20 Jahren) drei. Soweit gingen auch alle Rennen unfallfrei über die Bühne. Damit nicht zu viele Starter gleichzeitig auf dem Parcours waren und sich womöglich behinderten, wurden einzelne Gruppen losgeschickt.

Mit großem Aufgebot angereist: Die Leichtathletik-Sparte des TSV Peißenberg war mit 27 Mädchen und Buben in verschiedenen Altersklassen am Start. Die Truppe um Trainerin Sabine Osenberg (rechts) gewann am Ende die Sonderwertung für das größte Team. © Privat

Als die ersten Ergebnislisten ausgehängt wurden, entspannen sich einige Diskussionen. Wie in der Ausschreibung angekündigt, wurden die Zeiten aller Teilnehmer mit einem Altersfaktor versehen. Es sei eine Möglichkeit, sich „über Altersgrenzen hinweg zu vergleichen, und es sorgt auch für Überraschungen“, sagte Horstmann bei der Siegerehrung.

Weilheimer Aulauf 2023 in neuem Format

Die Meinungen darüber gingen auseinander, wie in Gesprächen zu hören war; manche fanden es okay, andere total daneben. Der Altersfaktor sorgte bei den Kids bisweilen dafür, dass jüngere Teilnehmer mit einer real schlechteren Zeit vor älteren Teilnehmern mit einer besseren Zeit lagen. Der Zieleinlauf war also nicht ausschlaggebend, was für manche Verwirrung sorgte.

Doppelt erfolgreich: Stefan Fichtl aus Hohenfurch gewann die 5 und 10 Kilometer. © Paul Hopp

Entspannt sah die Sache Stefan Fichtl. Der 38-Jährige aus Hohenfurch, mit familiären Banden nach Weilheim und in der jüngeren Vergangenheit schon mehrmals Gast beim Aulauf, sagte: „Ich verstehe die Diskussion nicht.“ Er habe den Hinweis auf den Altersfaktor in der Ausschreibung gelesen. Fichtl fand es gar „ein bisserl einen Ansporn“. Der Läufer vom Team „Schönegger Käse Alm“ gewann die Individualläufe über fünf Kilometer (real 17:25 Minuten) und über zehn Kilometer (real 34:32) – und war dabei Schnellster sowohl nach tatsächlich gelaufener Zeit als auch nach der umgerechneten Zeit.

Besser drüber oder unten durch? Bei einigen Hindernissen gab es mehrere Wege. Die Läufer mussten entscheiden, was für sie schneller ist. © Halmel

Beide Distanzen spulte er an einem Mittwochnachmittag kurz hintereinander ab. Er nutzte das Ganze als Training für seinen Auftritt bei der bayerischen Halbmarathon-Meisterschaft in Augsburg. Dort lief er – am Tag vor dem Stadioncross – mit 1:19 Stunden persönliche Bestzeit. Aufgrund der Anstrengungen verzichtete Fichtl auf einen Start im Weilheimer Stadion („ich würde heute über kein Hindernis kommen“); über den Geschenkkorb, den er als Zehn-Kilometer-Sieger bekam, freute er sich aber sichtlich.

Über die fünf Kilometer hatte sich ein spannendes Duell zwischen Fichtl und Martin Hermann (62) vom TSV Peißenberg entsponnen: Nach der berechneten Zeit lagen beide am Ende nur eine Sekunde auseinander. Hermann war die Strecke in beachtlichen 21:07 Minuten gelaufen, gemäß Altersfaktor kam er auf eine Zeit von 16:48 Minuten. Seine Klasse zeigte Hermann auch beim Stadioncross: Dort gewann er überlegen die Masters-Wertung.

Beim Stadioncross im Rahmen des Aulaufs waren für die Teilnehmer auch Passagen durch die Sandgrube zu absolvieren. © Paul Hopp

Das Teilnehmerfeld war leider recht überschaubar. Gar nur eine Frau, Daniela Zehn (TSV Weilheim), wagte sich auf den Parcours. Zehn hatte bei den Individualläufen die Fünf-Kilometer-Wertung gewonnen; sie war mit 21:54 Minuten auch real die Schnellste gewesen. Überhaupt waren, mit Smartphone und App, im Vergleich zu den bisherigen Aulauf-Austragungen nur wenige Läufer auf den Strecken unterwegs. Schade empfanden das Hermann und Fichtl, die sich beide mehr Konkurrenz gewünscht hätten.

Über die zehn Kilometer spielte bei den Frauen der Altersfaktor eine entscheidende Rolle: Die Weilheimerin Barbara Röllnreiter (65), mit tatsächlichen 59:06 Minuten Fünftschnellste, gewann vor Jacqueline Brans (52) vom SV Wildsteig, die mit 50:17 Minuten die Top-Zeit gelaufen war. Beide lagen berechnet 32 Sekunden auseinander.