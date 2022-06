Kreiscup: Bruch mit einer Tradition - zur Freude aller Beteiligten

Von: Paul Hopp

Die Besten der Saison zusammen auf dem Podest: Das Foto zeigt die Klassensieger zusammen mit den Skisars Andrea Filser (links) und Dominik Schwaiger (rechts). © TSV Weilheim/Skiteam

Die Siegerehrung im Kreiscup war wieder eine Riesensache. Und dennoch war es heuer eine besondere Veranstaltung, denn gleich zwei Skistars waren nach Weilheim gekommen.

Weilheim – Der Skisport fußt – allen technischen Neuerungen beim Material zum Trotz – auf Traditionen. Zu so einer Tradition gehört auch, dass die Gesamtsiegerehrung im Kreiscup immer eine Riesenveranstaltung ist. Immerhin bekommen hunderte Kinder und Jugendliche ihre Urkunden und Pokale ausgehändigt.

Nicht anders war es in diesem Jahr, in dem zum zweiten Mal in Folge die Skiabteilung des TSV Weilheim als Ausrichter fungierte. Und dennoch wurde mit einer Tradition gebrochen. Denn anders als sonst gab es nicht nur einen Stargast, sondern sogar zwei Sportstars, die den jungen Skirennläufern ihre Aufwartung machten.

Andrea Filser und Dominik Schwaiger als Stargäste

Andreas Filser (Weltcupfahrerin und WM-Medaillengewinnerin im Team) und Dominik Schwaiger (Weltcupfahrer und deutscher Meister im Super-G) waren ins Stadion an der Pollinger Straße gekommen. Sie sorgten für eine entspannte Atmosphäre. Beide, so eine Mitteilung, präsentierten sich in Interviews mit Nachwuchsfahrern als schlagfertig. Schwaiger trat überdies bei einem Torwandschießen gegen einige Jugendliche an und gewann.

Der wichtigste Part war freilich die Ehrung der Teilnehmer am Kreiscup. Rund 250 junge Athletinnen und Athleten waren mit Angehörigen und Betreuern gekommen. In der vergangenen Saison hatten rund 360 Skirennläufer aus 21 Vereinen an der Rennserie teilgenommen, die vor 45 Jahren erstmals ausgetragen worden war. Austragungsorte waren Unterammergau und Garmisch-Partenkirchen.

Ehrengäste loben das Engagement der Eltern und Betreuer

Durch die Siegerehrung führte Eckart Walchshöfer, Abteilungsleiter des TSV Weilheim. Als Ehrengäste begrüßte er Michael Marksteiner (als Stellvertreter von Landrätin Andrea Jochner-Weiß gekommen), Alfred Honisch (3. Bürgermeister), Katrin Eissler (1. Vorsitzende Skigau Werdenfels) sowie Fritz Dopfer senior (Vizepräsident des Bayerischen Ski- Verbands). Die Gäste aus Politik und Sport lobten das Engagement der jungen Athleten.

Zugleich richteten sie einen Dank an die Funktionäre und Eltern, ohne deren Einsatz Training und Rennen nicht möglich wären. Skigau-Vorsitzende Eissler hob die große Zahl der teilnehmenden Vereine hervor, welche den Stellenwert der Rennserie verdeutlichte. „Macht weiter so. Der nächste Kreiscup wartet auf euch“, gab sie der Skirenngemeinschaft mit auf dem Weg.

Zum zweiten Mal in Folge freute sich das Skiteam des TSV Weilheim (der Hauptverein feiert heuer 175-jähriges Bestehen) über den Gewinn der Vereinswertung. Die weiteren Ränge nahmen der SC Lauterbach, der TSV Bernbeuren und der DAV Peißenberg ein. Geehrt wurden auch die Kreisschüler- und Kreisjugendmeister. Als schnellste Schülerin tat sich Alisa Poenitz (SC Hohenfurch) hervor, den ersten Platz bei den Burschen belegte Matthias Kastenmüller (DAV Peißenberg). Bei der Jugend gewannen Sina Eckert (TSV Bernbeuren) und Christoph Schratt (SC Hohenfurch). Den Mannschaftstitel in der Kreismeister-Wertung sicherte sich der SC Hohenfurch.

