Bogenschütze Johann Steigenberger kann es noch immer

Lange hat Johann Steigenberger nicht mehr an einem 3D-Turnier teilgenommen. In Treuchtlingen griff der FSG-Schütze mal wieder zum Bogen - und zeigte, dass er es noch kann.

Weilheim - Mehrere Jahre lang hatte Johann Steigenberger an keinem 3D-Turnier mehr teilgenommen. Beim 3D-Bayern-Cup des Bayerischen Bogensport-Verbandes in Treuchtlingen (Mittelfranken) griff der Schütze der FSG Weilheim wieder einmal zum Bogen und bewies, dass er noch immer gut schießen kann. Mit 295 Punkten belegte Steigenberger in der Herren-Compoundklasse den zweiten Platz.

Der Parcours in Treuchtlingen liegt in einem Steinbruch „und hat einen hohen Schwierigkeitsgrad“, so die FSG in einer Mitteilung. Es gab bei dem Turnier diverse ehr knifflige Bergauf- und Bergabschüsse. 28 Kunststoffnachbildungen von Tieren waren aufgestellt, die Entfernungen betrugen zwischen fünf und 60 Metern, waren den Schützen aber unbekannt. Pro Ziel hatte jeder Schütze drei Pfeile zur Verfügung, der erste Treffer beendet das Schießen. Auf der Jagdrunde hatte jeder Starter pro Ziel nur einen Pfeil.

Schlechtes Wetter machte den Schützen zusätzlich zu schaffen, viele verzichteten angesichts des starken Regens auf einen Start. Steigenberger ließ sich jedenfalls nicht aufhalten und überzeugte mit dem Compoundbogen. In derselben Klasse startete auch Vereinskollege Timo Richter. Er startete sehr gut, geriet ab der Hälfte aber eigenem Bekunden nach aus dem Rhythmus, worunter die Treffsicherheit litt. Mit 237 Ringen belegte er den vierten Platz unter fünf Teilnehmern. Es gewann Julius Schädel vom SV Eibelstadt mit 320 Ringen.

