Turnnachwuchs beim Bayern-Cup: Bronze war in Reichweite

Von: Paul Hopp

Sie lieferten in der „Altersklasse 11-13“ einen guten Wettkampf ab: die TSV-Turner (v.l.) Moritz Bohn, Andreas Leitenbauer und Emil Luge. © TSV Weilheim

Drei Nachwuchsturner des TSV Weilheim gingen beim Bayern-Cup in Unterföhring an den Start. Bis zum letzten Gerät hatte Emil Luge die große Chance auf Bronze.

Weilheim – Viel hatte nicht gefehlt, und die Turnabteilung des TSV Weilheim wäre vom Bayern-Cup aus Unterföhring mit einer Medaille nach Hause gefahren. In der Altersklasse der Elf- bis 13-Jährigen war Emil Luge in der Leistungsklasse III drauf und dran, einen Podestplatz zu belegen. Ein Sturz an seinem letzten Gerät, dem Barren, verhinderte den Coup. Luge wurde letztlich Vierter unter zwölf Teilnehmern – laut einer TSV-Mitteilung ein „hervorragender Platz“.

Luge zeigte einen durchweg guten Sechskampf. Am Pauschenpferd (10,30 Punkte) und an den Ringen (11,60) erreichte er die jeweils höchste Wertung in seiner Altersklasse. Am Boden (12,0) und am Reck (9,90) war Luge jeweils Zweitbester. Zur Bronzemedaille fehlten dem TSV-Turner am Ende 0,50 Punkte.

Neben Luge waren in Unterföhring in derselben Klasse noch zwei weitere Weilheimer am Start. Moritz Bohn überzeugte als Sechster. Er wartete mit konstanten Leistungen an allen sechs Geräten auf. Zufrieden war TSV-Trainer Michael Krocka vor allem mit Bohns Auftritten an den Ringen (10,10) und am Sprung (10,10).

Emil Luge belegt im Sechskampf vierten Platz

Andreas Leitenbauer überzeugte am Boden (11,10) und am Pauschenpferd (10,10). Mit einem sehr guten Sprung (10,40) erreichte er die dritthöchste Wertung des Tages in seiner Altersklasse. Am Barren turnte er sehr sauber, allerdings fehlten im Vergleich zur Konkurrenz die Schwierigkeiten. In der Endabrechnung landete Leitenbauer auf dem neunten Rang. Zum Weilheimer Team in Unterföhring gehörte auch Holger Luge, der als Kampfrichter fungierte.

Interessierte willkommen: Der TSV Weilheim heißt Buben im Alter zwischen 5 und 7 Jahren, die sich fürs Turnen interessieren, willkommen. Probetraining ist nach Absprache möglich. Weitere Weitere Informationen, auch zu Kontakten, gibt es online unter www.tsv-weilheim.com sowie beim Förderverein „Kunst-/Gerätturnen im Landkreis Weilheim-Schongau“ unter www.turnen-weilheim.de.