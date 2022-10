Gelungene „Geburtstags-Challenge“, auch wenn mal ein Wurf daneben ging

Von: Paul Hopp

Bisweilen sind auch Verrenkungen nötig: Das Foto zeigt „Airhawks“-Mitglied Christian Oswald bei einem Putt. In der Open-Klasse belegte er mit acht über Par bei der „Geburtstags-Challenge“ den sechsten Platz. © Emanuel Gronau

Die „Geburtstags-Challenge“ der „Bavarian Airhawks“ zog viele Top-Spieler an, die sich den Feinschliff für die danach stattfindende DM holten.

Weilheim – Der Routinier trägt das Missgeschick mit Fassung. „Schön verrissen“, sagt Günter Tanner, nachdem die von ihm geworfene Scheibe plötzlich nach rechts abgekippt, zu Boden gegangen und dann auch noch den Abhang heruntergerollt ist. Unglücklicher kann ein Start in die finale Runde nicht beginnen. Doch der Lokalmatador lässt sich davon weder beirren, noch die Laune verderben. Der zweite Wurf auf der Bahn eins sitzt. Und am Ende des gesamten Wettkampfwochenendes steht für den Lokalmatadoren mit elf über Par nach drei Runden immerhin der zweite Platz in der Klasse der Über-50-Jährigen zu Buche.

Für die in Weilheim ansässigen „Bavarian Airhawks“ – und nicht zuletzt für Tanner – war es ein spezieller Wettbewerb, der da unlängst auf dem Parcours am Gögerl über die Bühne gegangen war. Das verriet schon allein der Name: Als „Geburtstags-Challenge“ war das zweitägige Turnier überschrieben, für das die Gastgeber sogar noch einmal die Schwierigkeit des ohnehin anspruchsvollen 18-Bahnen-Kurses erhöht hatten.

Discgolf-Parcours am Gögerl gibt‘s seit 1982

Gefeiert wurde das 40-jährige Bestehen der Anlage am Gögerl. 1982 wurden die ersten festen Ziele (in der Anfangszeit taten’s mitunter Holzpfähle) installiert – Deutschland hatte seinen ersten Discgolf-Kurs. Einer, der schon in den Anfangszeiten mitmischte, war Günter Tanner. 30 Jahre war er im Vorstand der „Bavarian Airhawks“ engagiert, ging mit dem Klub „durch Höhen und Tiefen“, wie er es auf der Homepage beschreibt. Seit 2021 sei er, was das Discgolf-Spielen anbelangt, „wieder mehr angefixt, da der Verein einen enormen Zuspruch erhalten und viele junge und äußert engagierte Mitglieder bekommen hat“.

Discgolfer Tobias Königbauer von den „Bavarian Airhawks“ bei der „Geburtstags-Challenge“ am Weilheimer Gögerl 2022. © EMANUEL GRONAU

Die Neuzugänge wollen das Gögerl auch wieder vermehrt zu einem Standort für größere Turniere machen. Die „Geburtstags-Challenge“ war nach dem „Revival“ im April der zweite Wettbewerb in diesem Jahr. „Es ist ein Super-Gefühl, dass etwas vorwärts geht“, sagte Richard Schönl am Rande des jüngsten Events. Anders als im Frühjahr nahm er nicht selbst teil, sondern fungierte als Turnierchef. Anders war das nicht möglich. „Es ist schon ein Kraftakt für unseren Verein, das zu stemmen“, so Schönl.

Monatelang gab es im Vorfeld Treffen des Organisationsteams. Während des Turniers waren Schönl und seine Helfer bisweilen sehr kurzfristig gefordert. Da musste dann auch mal auf Wunsch mehrerer Athleten flugs ein Ziel-Korb zum Startbereich nahe des oberen Gögerlparkplatzes geschleppt werden, damit sich noch warmgespielt werden konnte.

Das Teilnehmerfeld war mit 70 Frauen und Männern voll und durchaus stark besetzt, einige Discgolfer nutzten die Gelegenheit, um in Weilheim ihre Generalprobe für die danach folgende deutsche Meisterschaft in Rüsselsheim abzulegen. Zu ihnen gehörte Dominik Stampfer (Heidenheim). In Weilheim gewann er die Open-Klasse; für die drei Runden benötigte er insgesamt 152 Würfe (50/50/52) und blieb damit satte 16 unter Par. Die Woche drauf bei der DM holte sich Stampfer den Vize-Titel.

An seine Werte am Gögerl kam kein anderer heran. Mit je 158 Würfen teilten sich der österreichische Shooting-Star Florian Lingenhel (auch sein Vater und seine Mutter waren am Start), Michael Stelzer sowie „Airhawks“-Mitglied Tobias Königbauer den zweiten Platz in der 41 Starter umfassenden Open-Kategorie.

Die Gewinner in den anderen Klassen: Frauen: Ann-Kathrin Blum (197 Würfe). M40: Lorenz Schneider (170). M50: Arno Lingenhel (163). M60: Rudolf Haag (186). Jugend 18: Diego Röber (218).