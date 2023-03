Sebastian Ferchl: Schützenmeister mit grünem Daumen

Von: Christian Heinrich

Tradition und Familiengeschichte: FSG-Schützenmeister Sebastian Ferchl in der Schießstätte vor einer Scheibe, die sein Vater, ehemals selbst Schützenmeister, 1984 zu seinem 75. Geburtstag gestiftet hat. © Ralf Ruder

Fast zwei Jahrzehnte war Sebastian Ferchl im Vorstand der FSG Weilheim engagiert, nun tritt er ab. Ein Nachfolger ist gefunden.

Weilheim – Als er im vergangenen Jahr in sich ging, wurde Sebastian Ferchl klar, dass er um eine tiefgreifende Entscheidung nicht mehr herumkam. „Ich habe mir gesagt, es muss jetzt Schluss sein“, gesteht der Schützenmeister der FSG Weilheim. „Sonst habe ich das Amt bis zu meinem letzten Tag an der Backe.“

Sich Gedanken darüber zu machen, wie es in seinem Leben weitergehen soll, war durchaus legitim. Ferchl ist 73 Jahre alt. Und er ist Gärtner von Beruf und damit bestens mit dem Zyklus von Werden und Vergehen vertraut. Wenn man seine Amtsperioden im Vorstand der Königlich-privilegierten Feuerschützengesellschaft zusammenzählt, ergeben sich 19 Jahre. Von 2004 bis 2009 fungierte er als Stellvertreter von Marianne Kilgenstein, danach übernahm er selbst die Verantwortung.

Dass der selbstständige Unternehmer im Unruhestand nun aus freien Stücken noch vor seinem Lebensende den Absprung schafft, hat viel mit der Entwicklung der FSG während seiner Amtszeit zu tun. Mit Peter Schwelle fand sich ein hoffnungsvoller Kandidat, der seit einem halben Jahr als seine rechte Hand fungiert. „Dass er jetzt das Schützenmeisteramt übernehmen will, ist für mich wie ein Sechser im Lotto“, sagt Ferchl. Ebenso viel Gewinn verspricht Hermann Plötz, der nach emsigem und erfolgreichem Wirken als Sportlicher Leiter den stellvertretenden Vorsitz anvisiert. Seinen bisherigen Posten soll seine Tochter Daniela übernehmen, sollte die Generalversammlung, die am Donnerstag zusammentritt, ihre Zustimmung geben.

„Ich kann mit ruhigem Gewissen das Feld räumen, weil es in meinem Sinne weitergeht“, ist Ferchl erleichtert, dass er bei den Weilheimer Büchsenträgern belastbare personelle Strukturen kultivieren konnte. Das ist nicht überall im Gau so. Fünf Vereine finden keinen Nachfolger für das Amt des Schützenmeisters. Verwunderlich ist das nicht, denn der Verantwortungsbereich ist weit gesteckt. „Jemanden zu finden, der sich das antut, ist alles andere als einfach“, sagt Ferchl.

Allein der Zeitaufwand ist enorm. 50 Abende im Jahr investierte er dafür, diverse Veranstaltungen zusammen mit seinem Mitarbeiterstab zu organisieren, ganz zu schweigen von den Festen oder Feierlichkeiten selbst. Hinzu gesellten sich noch zahlreiche andere soziale Verpflichtungen, die die eigene Freizeit radikal einschränken. „Wenn du da niemanden an deiner Seite hast, kannst du es vergessen“, gesteht Ferchl ein, dass diese Arbeit nur im Tandem zu leisten war. Ohne das Wohlwollen und die Unterstützung seiner Frau Nicole wäre sein Engagement in dieser Form wohl nicht möglich gewesen.

Dass er nicht nur einen grünen Daumen, sondern auch ein Schützen-Gen besitzt, wurde seiner besseren Hälfte endgültig klar, als Bernhard Wöll der Familie seine Forschungen zur Stadtgeschichte präsentierte. Der ehemalige Weilheimer Stadtarchivar machte einen Vorfahren Ferchls bereits in der Zeit um 1700 fest, der als Stadtgärtner angestellt und im Schützenverein der Stadt aktiv war. Diese Tradition hielt sich bis ins 20. Jahrhundert. Ferchls Großvater Hans leitete die Geschicke der FSG Weilheim bis 1928, sein Vater, der ebenso hieß wie der Opa, stand den Königlich-privilegierten von 1952 bis 1972 vor, also noch ein Jahr länger als er. Von Ferchls drei erwachsenen Kindern zeigt keines einen Hang zum Schießen. „Aber vielleicht ist unter meinen vier Enkeln einer dabei, der sich zum Schützen entwickelt“, hofft er im Sinne der Familiendynastie.

Obwohl Ferchls Leistungen als Sportschütze durch seinen Beruf und seiner Tätigkeit als Vorsitzender klare Grenzen gesteckt waren, verwirklichte er doch seine persönlichen Ambitionen. 2005 und 2006 errang er zusammen mit Anton Eisner und Hans Zitzmann den Titel eines deutschen Mannschafts-Meisters in der Seniorenklasse. „Das war mein Traum schlechthin.“ Inzwischen schießt er nicht mehr mit dem Luftgewehr, sondern mit der Luftpistole.

Um seine Ziele anzuvisieren und zu treffen, besaß Ferchl nicht nur im Sport eine ruhige Hand und das dazu gehörige untrügliche Augenmaß. Im Schützenmeisteramt waren diese Qualitäten genauso gefragt wie seine Liebe zur FSG, die ihm von seinen Ahnen mit in die Wiege gelegt wurde. Es waren keine leichten Zeiten, als er die 290 Mitglieder starke Gesellschaft übernahm. Die FSG brauchte lange, bis sie sich wieder wirtschaftlich konsolidierte und die nötig gewordenen Investitionen auf dem Gelände an der Schützenstraße 28 tätigen konnte.

Inzwischen besitzt der um die 550 Jahre zählende Traditionsverein moderne elektronische Schießstände und neue sanitäre Anlagen. „Es ist viel Geld geflossen“, stellt Ferchl fest. Trotzdem blieb die FSG finanziell gesund. Auch die Zahl der Mitglieder stieg um mehr als zehn Prozent, auf 330. Selbst die Pandemie konnte diesen positiven Trend nicht stoppen. „Es läuft alles in gesunden Bahnen ab“, ist Ferchl erleichtert, dass er einen wirtschaftlich solventen Verein an seinen Nachfolger übergibt.

An gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen wird sich der neue Vorstand jedoch genauso wie er abarbeiten müssen. Kaum eine Sportart wird mit solchen Argusaugen betrachtet wie das Schießen. Um nach den Amokläufen in Erfurt und Winnenden wieder Kredit und Vertrauen in der Bevölkerung zu erhalten, hat Ferchl vieles unternommen. Wer bei der FSG großkalibrige Waffen schießen will, muss dieses Anliegen in einem persönlichen Gespräch mit ihm begründen und sich durch Erfolge im Luftdruckbereich ausweisen können. Trotz aller vertrauensbildenden Maßnahmen der FSG und anderer besonnener Vereine nimmt der Ruf nach einer Verschärfung des Waffengesetzes nicht ab und wird wie nach der jüngsten Schreckenstat in Hamburg sofort wieder lauter. Zu oft geraten Mitglieder von Schützenvereinen in die Schlagzeilen.

Er selbst hat durch seine ruhige und gelassene Art und seinen verständnisvollen und ausgleichenden Führungsstil viel dazu beigetragen, dem Schützenwesen ein ziviles und demokratisches Gesicht zu geben. Ferchl hat die unterschiedlichen Gruppen im Verein von den Traditions- bis zu den Sportschützen immer integriert, den Spagat von einer altehrwürdigen Gesellschaft zu einem kleinen Wirtschaftsbetrieb mit Gaststätte und Museum stets mit Bravour bestanden.

„Gelernt habe ich mit Sicherheit viel“, stellt er klar, dass er in den vergangenen Jahren von seiner Aufgabe auch für sich persönlich profitiert hat. Weshalb er nach knapp zwei Jahrzehnten im Ehrenamt die Menschen in den unterschiedlichen Vereinen und Gruppierungen nur ermutigen kann, selbst Verantwortung zu übernehmen. „Es ist enorm wichtig für uns als Gesellschaft.“ Man sollte diese Aufforderung ernst nehmen. Als Gärtner weiß kaum einer besser als er, wie wichtig es ist, Dinge zu hegen und zu pflegen.