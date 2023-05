Kreiscup: Große Teilnehmerzahl macht Eindruck — Ski-Talent Schwarz mit einem Appell

Ehrung in Sachen „Vereinswertung“: Das Weilheimer Team gewann zum dritten Mal. Das Foto zeigt Vertreter der 20 Klubs und Sparten, die am Kreiscup teilnahmen, zusammen mit (vo.v.l.) Dieter Pausch (1. Vorsitzender TSV Weilheim), Andrea Jochner-Weiß (Landrätin), Fritz Dopfer (Vizepräsident Bayerischer Ski-Verband) und Katrin Eissler (1. Vorsitzende Skigau Werdenfels).

Ski alpin: Kreiscup Weilheim-Schongau

Rund 340 Kinder und Jugendliche nahmen heuer beim Ski-Kreiscup teil. Die Siegerehrung in Weilheim war einmal mehr gut besucht — und ein toller Abschluss der Saison.

Weilheim – Eine WM-Medaille oder auch nur einen Start bei einem Weltcup-Rennen kann Maximilian Schwarz noch nicht vorweisen. Und dennoch eignete sich der Skirennläufer aus Hohenpeißenberg bestens als Stargast bei der Gesamtsiegerehrung zum Abschluss der Ski-Kreiscup-Saison. Denn der 20-Jährige lieferte für das, was er den skibegeisterten Kindern und Jugendlichen als Tipp mit auf den Weg gab, selbst das beste Beispiel.

„Immer dran bleiben, weiter Gas geben, auch wenn es mal nicht so klappt. Mit einem starken Willen kann man viel erreichen“, sagte Schwarz im Interview auf der Bühne mit jungen Rennfahrern. Im zurückliegenden Winter hatte der Hohenpeißenberger diverse schwierige Phasen erlebt. Doch der Rennläufer vom DAV Peißenberg machte weiter, arbeitete unermüdlich – und wurde nun in den B-Kader des DSV berufen.

340 Teilnehmer an den Kreiscup-Rennen 2023

Für diejenigen, die einmal ganz nach oben wollen, bietet der Kreiscup im Landkreis Weilheim-Schongau auf alle Fälle eine Chance, erste Meriten zu sammeln. Die Rennserie erfreute sich heuer einmal mehr großer Beliebtheit. 340 Kinder und Jugendliche aus 20 Vereinen waren am Start. Seit einigen Jahren sind auch Klubs und Sparten aus dem nördlichen Teil des Landkreises Garmisch-Partenkirchen startberechtigt. Gefahren wurde in dieser Saison in Ehrwald/Tirol (Riesenslalom), Seefeld/Tirol (Riesenslalom) und Garmisch-Partenkirchen (Slalom und Riesenslalom).

Zum dritten Mal in Folge gewann die Skisparte des TSV 1847 Weilheim die Vereinswertung. Ebenfalls zum dritten Mal in Serie richtete das Weilheimer Skiteam die Siegerehrung aus, die jedes Mal ein großes Event ist. Immerhin bekommt jeder Teilnehmer eine Urkunde, für die Besten gibt’s obendrein Pokale. Beeindruckt zeigten sich die Ehrengäste. Bei der hohen Anzahl der Teilnehmer an den Rennen „wird einem ganz schummrig“, so Katrin Eissel, die 1. Vorsitzende des Skigaus Werdenfels. Zugleich freut es sie, dass sich so viele für den Rennskisport begeistern.

Einen großen Dank richtete Landrätin Andrea Jochner-Weiß an die Eltern, „die viel Geld in die Hand nehmen müssen, um diesen Sport für ihre Kinder zu ermöglichen“. Und sie setzte hinzu: „Das Umgehen mit Sieg und Niederlage, Fleiß und Teamgeist sind Werte fürs Leben, die erlernt werden in dieser Sportart.“

+ Die Besten ihrer Klasse: Das Foto zeigt die Erstplatzierten jeder Altersklasse (Kinder 1 bis 5, Schüler 1 bis 4, Jugend 1 und 2) zusammen mit (sitzend, v.l.) Eckart Walchshöfer (Abteilungsleiter TSV Weilheim), Fritz Dopfer (Vizepräsident Bayerischer Ski-Verband), Katrin Eissler (1. Vorsitzende Skigau Werdenfels), Maximilian Schwarz (DAV Peißenberg/Deutscher Meister U21 im Super G), Andrea Jochner-Weiß (Landrätin) und Dieter Pausch (Vorsitzender TSV Weilheim). © TSV Weilheim

Zusammen mit den Kreiscup-Siegern wurden im Stadion an der Pollinger Straße auch die Kreisschüler- und Kreisjugendmeister geehrt. Die schnellste Kreisschülerin war Alisa Pönitz vom SC Hohenfurch, der schnellste Kreisschüler war heuer Hannes Bierling vom SC Penzberg. Bei der weiblichen Jugend landete Alica Eckert vom TSV Bernbeuren auf dem ersten Platz, als Kreismeister bei der männlichen Jugend tat sich Seppi Hollerbach vom SC Hohenfurch hervor. Die Mannschaftswertung entschied, wie schon im Jahr davor, der SC Hohenfurch für sich.

Neun Fahrer erreichten das Optimum von 90 Zählern

In der Gesamtwertung des Kreiscups hatte mannschaftlich wieder einmal der TSV Weilheim die Nase vorn. Mit 1844 Punkten landete das Team souverän auf dem ersten Platz. „Der Pokal bleibt hier“, sagte der Chef der TSV-Skiabteilung, Eckert Walchshöfer, als er den Pokal aus den Händen von Fritz Dopfer senior, Vizepräsident des Bayerischen Skiverbands, überreicht bekam.

Die weiteren Ränge nahmen der SC Lauterbach (1794), der TSV Bernbeuren (1719), der SC Murnau (1149) und der SC Hohenfurch (1117) ein. Für die Vereinswertung spielen zum einen Platzierungen eine Rolle, zum anderen gibt die Anzahl an Startern einen Ausschlag. Die meisten Podestplätze sammelte der SC Lauterbach (10), es folgten der TSV Weilheim (9) und der TSV Bernbeuren (8).

In der Einzelwertung wurden Sieger in elf Altersklassen (jeweils nach Buben und Mädchen getrennt) ermittelt. Die jüngsten Starter entsprangen heuer dem Jahrgang 2017, die ältesten Fahrer gehörten dem Jahrgang 2002 an. Von maximal vier Resultaten pro Athlet flossen drei in die Wertung ein. Das Optimum waren 90 Punkte – diese Zahl erreichten sechs Mädchen (Anna Bierling/SC Penzberg, Sophia Heger/DAV Peißenberg, Veronika Schwägerl/SC Böbing, Sarah Veit/SC Böbing, Sina Eckert/TSV Bernbeuren, Alicia Eckert/TSV Bernbeuren) und drei Buben (Simon Zech/SV Eberfing, Felix Ramsayer/BSC Oberhausen, Christoph Schratt/SC Hohenfurch).

Die Top-Platzierten in jeder Klasse

Kinder 1 weiblich: 1. Anna Bierling (SC Penzberg), 2. Isabelle Bartl (SC Huglfing), 3. Verena Jocher (SC Schongau). Kinder 1 männlich: 1. Vitus Kindermann (BSC Oberhausen), 2. Leo Fischer (TSV Weilheim), 3. Johannes Hartmann (BSC Oberhausen).

Kinder 2 weiblich: 1. Sophia Heger (DAV Peissenberg), 2. Marlies Vogt (TSV Oberammergau), 3. Anna-Lena Frankl (SC Hohenfurch). Kinder 2 männlich: 1. Milan Waaijer (TSV Oberammergau), 2. Simon Geisenhof (TSV Bernbeuren), 3. Simon Sindlhauser (SC Kochel).

Kinder 3 weiblich: 1. Erla Folkerts (TSV Weilheim), 2. Anna Schiele (SC Lauterbach), 3. Martha Walser (SC Murnau). Kinder 3 männlich: 1. Finn Bartl (SV Huglfing), 2. Jakob Winkler (DAV Peissenberg), 3. Maris Becht (TSV Weilheim).

Kinder 4 weiblich: 1.Grace Randall (TSV Oberammergau), 2. Keira Cullan (TSV Oberammergau), 3. Anna Wolf (SC Kochel). Kinder 4 männlich: 1. Simon Zech (SV Eberfing), 2. Jakob Vogt (TSV Oberammergau), 3. Fabian Schuster (SC Lauterbach).

Kinder 5 weiblich: 1. Inke Folkerts (TSV Weilheim), 1. Anna Heger (DAV Peissenberg), 3. Charlotte Witter (TSV Bernbeuren). Kinder 5 männlich: 1. Felix Ramsayer (BSC Oberhausen), 2. Jakob Geisenhof (TSV Bernbeuren), 3. Hannes Dreher (TSV Bernbeuren).

Schüler 1 weiblich: 1. Maria Beschta (SV Wildsteig), 1. Emilia Schelle (TSV Weilheim), 3. Anna Lang (SC Hohenfurch). Schüler 1 männlich: 1. Tobias Schuster (SC Lauterbach), 2. Vincent Rambach (SC Peiting), 3. Matteo Bühner (TSV Oberammergau).

Schüler 2 weiblich: 1. Veronika Schaegerl (SC Böbing), 2. Heidi Biller (SC Kochel), 3. Anna Ludwig (SV Wildsteig). Schüler 2 männlich: 1. Hannes Halmburger (SC Murnau), 2. Vinzent Fischer (TSV Weilheim), 3. Robin Pixner (TSV Weilheim).

Schüler 3 weiblich: 1. Sarah Veit (SC Böbing), 2. Franziska Linder (SC Lauterbach), 3. Monika Fendt (SC Lauterbach). Schüler 3 männlich: 1. Hannes Bierling (SC Penzberg), 2. Benjamin Klein (DAV Peissenberg), 3. Thomas Kubenka (SC Murnau).

Schüler 4 weiblich: 1. Alisa Poenitz (SC Hohenfurch), 2. Jana Maier (TSV Bernbeuren), 3. Hanna Krinner (SC Kochel). Schüler 4 männlich: 1. Jonas Krug (TSV Weilheim), 2. Markus Eirenschmalz (SC Lauterbach), 3. Lukas Gröger (TSV Bernbeuren).

Jugend 1 weiblich: 1. Sina Eckart (TSV Bernbeuren), 2. Maria Lory (SC Lauterbach), 3. Magdalena Fendt (SC Lauterbach). Jugend 1 männlich: 1. Paul Irrek (TSV Weilheim), 2. Seppi Hollerbach (SC Hohenfurch), 3. Lukas Schwägerl (SC Böbing).

Jugend 2 weiblich: 1. Alicia Eckert (TSV Bernbeuren), 2. Antonia Eirenschmalz (SC Lauterbach), 3. Alina Blauensteiner (SC Hohenfurch). Jugend 2 männlich: 1. Christoph Schratt (SC Hohenfurch), 2.Korbinian Sachse (SC Murnau), 3. Thomas Fendt (SC Lauterbach).

Vereinswertung: 1. TSV Weilheim 1844 Punkte, 2. SC Lauterbach 1794, 3. TSV Bernbeuren 1719, 4. SC Murnau 1149, 5. SC Hohenfurch 1117, 6. TSV Oberammergau 959, 7. SC Peiting 919, 8. BSC Oberhausen 856, 9. DAV Peißenberg 841, 10. SC Kochel 643, 11. SC Penzberg 610, 12. SC Huglfing 609, 13. SC Schongau 443, 14. TSV Rottenbuch 338, 15. SC Böbing 337, 16. SV Wildsteig 202, 17. TSV Altenau 157, 18. SV Eberfing 113, 19. SC Bad Kohlgrub 71, 20. WSV Peiting-Ramsau 45.