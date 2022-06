Weilheimer Rhönradturnerinnen holen zwei Medaillen und noch einiges mehr

Von: Paul Hopp

Spannender Kampf um Bronze: Celina Sinner (hier bei der Geradekür) behielt knapp die Oberhand. © TSV Weilheim

Die Rhönradturnerinnen des TSV Weilheim machten bei der süddeutscher Jugendmeisterschaft mit guten Platzierungen auf sich aufmerksam. Demnächst geht es für sie weiter.

Rimpar/Weilheim – Zwei Bronzemedaillen gewonnen und vier Startplätze für die Jugend-DM gesichert – die rund 340 Kilometer lange Fahrt nach Rimpar (Unterfranken) hat sich für die Rhönradgruppe des TSV Weilheim gelohnt. Bei den süddeutschen Jugendmeisterschaften zeigten die Weilheimerinnen, dass sie mit der bayerischen Spitze in der Bundesklasse, das ist der höchste Leistungslevel, mithalten können.

In der Klasse der 13- und 14-Jährigen belegte Julia Durmann den dritten Rang, Amelie Hammer wurde knapp dahinter Vierte. In den Disziplinen „Gerade“ und „Spirale“ mischten beide sogar im Kampf um den Titel mit. Die Spiraleübung schloss Durmann als Drittbeste (6,20 Punkte) ab. In den Geradeküren leisteten sich beide Weilheimerinnen, im Gegensatz zur Konkurrenz, „nur kleine Wackler“, wie es in einer Mitteilung heißt. Da sie hohe Schwierigkeiten turnten, sammelten sie ordentlich Punkte. Hammer glänzte mit der besten Wertung (8,85) aller elf Teilnehmerinnen, Durmann (8,55) schaffte den zweitbesten Wert.

Medaillen für Julia Durmann und Celina Sinner

Im Sprung zeigten beide „solide Leistungen, was letztlich aber zum ganz großen Erfolg nicht reichte. Denn die direkten Konkurentinnen Lena Lyding (SV Taunusstein-Neuhof) und Pauline Wunderling (ASV Rimpar) waren in dieser Disziplin deutlich voraus: Sie zeigten schwierigere und teils auch besser ausgeführte Sprünge. Damit zogen sie am Weilheimer Duo vorbei. Als Dritte hatte Durmann 0,5 Punkte Rückstand auf Silber und 0,55 Punkte Differenz zu Gold. Ihr Hauptziel hatten die beiden Weilheimerinnen aber erreicht: Mit ihrer Punktezahl schafften sie die Norm für die Jugend-DM, die demnächst in Hannover stattfindet.

Schwierige Spiraleübung gemeistert: Julia Durmann erreichte die drittbeste Wertung in ihrer Klasse. © TSV Weilheim

Celina Sinner und Valentina Hammer bekamen es in der Altersklasse der 17- und 18-Jährigen unter anderem mit drei Turnerinnen zu tun, die dem deutschen Jugend-WM-Kader angehören. Im zwölf Teilnehmerinnen umfassenden Feld präsentierten sich die zwei Weilheimerinnen als absolut konkurrenzfähig: Sinner gewann die Bronzemedaille, Hammer, die jüngst bei der oberbayerischen Meisterschaft in der Hardtschule gewonnen hatte, wurde Sechste.

Für das TSV-Duo begann der Wettkampf mit dem Sprung. Dort zeigte Sinner einen Bücksalto, Hammer demonstrierte einen gehockten Salto. Mit den Wertungen, die sie dafür erhielten, platzierten sie sich in der vorderen Hälfte des Feldes. In der Spirale gelang Sinner ihre Übung bis auf eine kleinere Unsauberkeit bestens. Sie erhielt 8,85 Punkte – so eine hohe Wertung hatte sie bis dato noch nicht bekommen. Damit rückte sie auf den Bronzeplatz vor.

Hammer turnte sauber, allerdings fehlten ihr im Vergleich mit den direkten Gegnerinnen die Schwierigkeiten. In der Geradekür hatte Hammer zusätzlich Pech: Sie musste einen Sturz hinnehmen und fiel dadurch vom fünften auf den sechsten Rang zurück. Im Kampf um Bronze wurde es derweil spannend: Sinner turnte ihre Übung gut durch, Leonie Straus (ASV Rimpar) zeigte einen noch besseren Auftritt. Am Ende blieb Sinner um 0,05 Punkte vorn. Sie hatte heuer schon bei der bayerischen Meisterschaft Bronze gewonnen.