„Voller Erfolg“: Sommercup der Gau-Schützen geht ins Finale

Von: Paul Hopp

Symbolfoto zum Thema „Sportschießen“; hier die Disziplin Luftgewehr. © Valery Sharifulin via www.imago-images.de

Noch ist eine Station im Sommercup des Gaus Weilheim zu absolvieren. Am Mittwoch, 16. August, treten die Schützen an. Schon jetzt ist klar: Die Serie ist ein Erfolg.

Weilheim - Bei der altehrwürdigen FSG Weilheim absolviert der Schützengau Weilheim die letzte Station im Sommercup. Die Schützen treffen sich am Mittwoch, 16. August, dazu in der „Schießstätte“ der FSG. Der Wettkampf beginnt um 18 Uhr.

Finale im Sommercup bei der FSG Weilheim

Zum Wettkampf eingeladen sind wieder alle erwachsenen Schützen aller Altersklassen. Sieger werden in folgenden Disziplinen ermittelt: Luftgewehr (Freihand und Auflage) und Luftpistole (Freihand und Auflage). Laut dem 2. Gauschützenmeister Alois Ulbrich (SG Wilzhofen) werden um die 50 Teilnehmer erwartet. Und es ist ein beachtliches Niveau geboten: Viele der Schützen „fahren danach direkt zur deutschen Meisterschaft nach Hochbrück“, so Ulbrich.

Der Sommercup im Schützengau Weilheim startete im Mai und umfasst insgesamt sechs Stationen, an denen sich die Sportler miteinander in Ringe- und Blattlwertung messen können. „Wir können bereits vor dem letzten Wettkampf von einem vollen Erfolg sprechen“, so Ulbrich.

Der Sommercup erfreut sich ihm zufolge „höchster Beliebtheit“. Nicht zuletzt die Jugendschützen, die jeweils einen gesonderten Wettkampf abhalten, waren in großer Zahl, immer um die 80 Schützen, am Start. Die Siegerehrung findet am Freitag, 15. September, 19 Uhr in Marnbach im Stadel am Sportplatz statt.

Die Zwischenergebnisse:

Luftgewehr Freihand: Ringwertung: 1. Johannes Ulbrich (SG Wilzhofen) Schnitt: 415,8, 2 Raphael Schwarz (SG Wilzhofen) 408,6, 3. Paula Philipp (Alt‐Bernried) 400,9, 4. Florian Ulbrich (SG Wilzhofen) 395,1, 5. Philipp von Thurn und Taxis (SG Huglfing) 395,0, 6. Alessandra von Thurn und Taxis (SG Huglfing) 392,3, 7. Lena Weber (SG Huglfing) 391,3, 8. Alois Ulbrich (SG Wilzhoffen) 389,3, 9. Quirin Schuster (SV Forst) 384,1, 10. Katharina Schuster (SV Forst) 384,0. LG Teilerwertung: 1. Alois Ulbrich (SG Wilzhofen) 36,60, 2. Raphael Schwarz (SG Wilzhofen) 37,80, 3. Lena Weber (SG Huglfing) 46,20, 4. Johannes Ulbrich (SG Wilzhofen) 50,60, 5. Florian Ulbrich (SG Wilzhofen) 65,50.

LG Auflage: Ringwertung: 1. Franz Keller (SG Huglfing) Schnitt: 320,4, 2. Martin Schmid (SG Huglfing) 317,9, 3. Sissi Legler (SG Huglfing) 317,5, 4. Paolo Betti (SV Eberfing) 317,4, 5. Ferdinand Link (SG Huglfing) 316,6, 6. Moritz Lautenbacher (SV Eberfing) 316,6, 7. Stefan Legler (SG Huglfing) 316,6, 8. Siegfried Eder (SG Huglfing) 316,5, 9. Josefine Berndt (SG Huglfing) 316,2, 10. Beatrix Augsberger (SG Alt‐Bernried) 315,3. Teilerwertung: 1. Paolo Betti (SV Eberfing) 6,60, 2. Leonhard Strobl (ZSG Oberhausen) 17,70, 3. Michaela Winkler (ZSG Oberhausen) 18,30, 4. Franz Keller (SG Huglfing) 18,30, 5. Sissi Legler (SG Huglfing) 20,60.

LP Auflage: Ringwertung: 1. Franz Freisl (SV Eberfing) 305,2, 2. Wolfgang Augsberger (SG Alt‐Bernried) 301,4, 3. Stefan Legler (SG Huglfing) 296,8, 4. Barbara Ludwig (FSG Weilheim) 299,2. Teilerwertung: 1. Stefan Legler (SG Huglfing) 101,50, 2. Wolfgang Augsberger (SG Alt‐Bernried) 143,40, 3. Franz Freisl (SV Eberfing) 156,50.

LP Freihand: Ringwertung: 1. Philipp Mößmer (Frohsinn Weilheim) 384,2, 2. Elisabeth Harms (SG Alt‐Bernried) 370,8, 3. Benedikt Kölbl (SG Uffing) 362,6, 4. Rudolf Krug (SG Alt‐Bernried) 333,1, 5. Josef Bartl (ASG Pähl) 328,9. Teilerwertung: 1. Elisabeth Harms (SG Alt‐Bernried) 171,90, 2. Philipp Mößmer (Frohsinn Weilheim) 215,20, 3. Benedikt Kölbl (SG Uffing) 322,00, 4. Josef Bartl Josef (ASG Pähl) 418,00, 5. Rudolf Krug (SG Alt‐Bernried) 557,30.