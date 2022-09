Stark besetztes Discgolf-Turnier am Gögerl

So funktioniert’s: Beim Discgolf gilt es, die Frisbee-ähnliche Wurfscheibe auf jeder Bahn mit möglichst wenig Würfen in die jeweiligen Körbe fliegen zu lassen.

FRISBEE

Von Paul Hopp schließen

Seit 40 Jahren gibt es den Discgolf-Parcours am Gögerl. Das wird von den „Bavarian Airhawks“ gefeiert - mit einem zweitägigen, stark besetzten Turnier.

Weilheim – „Geburtstagschallenge“ ist das Discgolf-Turnier benannt, das die „Bavarian Airhawks“ am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, auf ihrem Parcours am Gögerl ausrichten. Der 18-Bahnen-Kurs besteht heuer seit 40 Jahren, aus diesem Anlass veranstalten die „Airhawks“ den Wettbewerb. Am Samstag stehen zwei Runden (9.15 Uhr/13.15 Uhr) auf dem Programm.

Am Sonntag wird die finale Runde (Beginn 9 Uhr) mit einem „Golfstart“ begonnen. Das heißt, alle Flights legen nacheinander auf Bahn eins los. In einem Flight sind mehrere Spieler zusammengefasst, die gemeinsam ihre Bahnen absolvieren.

Discgolf-Parcours am Gögerl gibt es seit 40 Jahren

Die 72 Startplätze sind allesamt belegt. Wie Turnierchef Richard Schönl auf Anfrage erklärt, ist das Turnier sehr gut besetzt. Angesagt haben sich mehrere Spitzenspieler, dazu gehört auch der ehemalige Weilheimer Benedikt Heiß, der für Deutschland schon EM-Starts absolviert hat. Zum Favoritenkreis sind auch Dominik Stampfer (2021 Vierter der Discgolf-DM) und der Österreicher Florian Lingenhel (2021 Vize-Staatsmeister/2019 und 2018 Junioren-Staatsmeister) zu zählen.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Der Wettbewerb gilt als offizielles B-Turnier der „German Disc Golf Tour“, die Schwierigkeit der Bahnen wurde extra dafür nochmals erhöht. Das Turnier dient vielen Teilnehmern als Generalprobe für die DM, die eine Woche danach in Rüsselsheim stattfindet. Im Frühjahr fand nach einigen Jahren Pause auf dem Parcours am Gögerl bereits ein gut besuchtes Turnier statt. In dieser saison haben die Mitglieder der „Airhawks“ schon einige Turniererfolge gefeiert, darunter auch bei der erstmals ausgetragenen bayerischen Meisterschaft.