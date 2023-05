„Unglaublich“: Tina Steinl überrascht sich bei Imster Radmarathon selbst

Von: Paul Hopp

Teilen

Mit Tempo um die Kurve: Tina Steinl absolvierte beim 7. Imster Radmarathon die Panoramastrecke mit 70 Kilometern und 750 Höhenmetern. © Privat

Die Vorbereitung verlief nicht optimal. Dennoch schaffte Tina Steinl beim 7. Imster Radmarathon ein beachtliches Ergebnis — über das sie selbst überrascht war.

Imst - Nicht immer läuft alles nach Plan. Die Radsportler Tina und Gerhard Steinl aus Deutenhausen haben in diesem Frühjahr entsprechende Erfahrungen gemacht. Ein Bandscheibenvorfall „mit extremen Schmerzen und totaler Bewegungsunfähigkeit“, so eine Mail, setzte Gerhard Steinl außer Gerfecht.

Eine Operation war unumgänglich. Auch Ehefrau Tina Steinl konnte nicht wie gewohnt trainieren. Dennoch war bei ihr der Wunsch da, „nun endlich mal wieder an einer Startlinie zu stehen“, so die Deutenhausenerin. Beim 7. Imster Radmarathon schaffte sie trotz einer nicht optimalen Vorbereitung einen Klassensieg. Ein Resultat, das Tina Steinl rückblickend als „unglaublich“ bezeichnete.

Tina Steinl feiert Klassensieg bei Imster Radmarathon

Bei Temperaturen nur knapp über der Null-Grad-Grenze ging es los. Die Deutenhausenerin nahm die sogenannte Panoramarunde (70 Kilometer/750 Höhenmeter) in Angriff, die von Imst über Nassereith, den Holzleitensattel nach Mieming, Telfs, Stams, die Ötztaler Höhe und zurück nach Imst führte. Von Beginn an wurde ordentlich Tempo gemacht, mit knapp 40 km/h ging es dahin. „Ich befand mich im ersten Drittel des Feldes und fand gut in das Rennen rein“, berichtete Tina Steinl.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Oben am Holzleitensattel allerdings setzte heftiger Regen ein. Die Deutenhausenerin vermied in der Abfahrt allzu großes Risiko, fuhr „im gemäßigten Tempo runter“, was allerdings dazu führte, dass sie den Anschluss an ihre Gruppe verlor. Im weiteren Verlauf fand Tina Steinl wieder einige Mitstreiter, die ein gleichmäßiges Tempo fuhren. In Roppen ging es in den zweiten längeren Anstieg. Den Weg zurück nach Imst fuhr die Athletin „mehr oder weniger alleine“.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Mit der Zeit von 2:13:07 Stunden überquerte sie die Ziellinie. In der Damen-4-Klasse bedeutete das einen überlegenen Sieg für die Fahrerin vom „Team Orbea Germany“. In der Gesamtwertung belegte Tina Steinl den siebten Rang unter 25 klassierten Frauen.