Youngster lassen für die Zukunft des TSV Weilheim hoffen

Von: Roland Halmel

Jugend auf dem Vormarsch: Die Weilheimer Nachwuchsspieler Philip Merkl und Anian Culum (in weißen Trikots von links) zeigten im Heimspiel gegen den BC Hellenen, dass sie in der 2. Regionalliga mithalten können. © Roland Halmel

Die Basketballer des TSV Weilheim haben ihr heimspiel gegen den BC Hellenen München gewonnen. Dabei erhielten auch zwei Youngster Einsatzzeit - und zeigten ihr Potenzial.

Weilheim – Ein Blick in die mögliche Zukunft der Weilheimer Basketballer offenbarte sich beim Heimspiel 2. Regionalliga Süd gegen den BC Hellenen München. Mit Philip Merkl, der sich in dieser Saison schon einen Stammplatz erspielt hat, und Debütant Anian Culum standen phasenweise zwei ganz junge Burschen auf dem Feld. Dabei zeigten sie, dass sie auch in dieser Spielklasse ihren Mann stehen können. „Wir brauchen die jungen Leute und ich hoffe, sie bleiben dabei“, sagte Weilheims Coach Darryl Millwood, der den Jungspunden eine gute Leistung attestierte.

Den Gesamtauftritt seiner Mannen gegen die Griechen beurteilte er dagegen zwiespältig. „Wir hatten gute und schlechte Phasen“, so Millwood. Nachdem die besseren jedoch überwogen und seine Mannschaft im Schlussspurt überzeugte, stand unterm Strich ein 67:55 (25:31)-Heimerfolg gegen den Tabellenelften zu Buche.

Weilheim gegen BC Hellenen mit guten und schlechten Phasen

Die Weilheimer mussten ohne ihren Routinier Miljan Grujic auskommen und Alex Thumser spielte mit einem lädierten Finger. Die Hausherren kamen zunächst nur schwer ins Spiel. Im ersten Viertel lagen sie schnell hinten, da die Hellenen vor allem mit Distanzwürfen erfolgreich waren. Im zweiten Viertel legten die TSV-Herren gut los. Nach einer 6:0-Serie waren sie bis auf 21:22 herangekommen (13.). Danach meldeten sich die Weilheimer in der Offensive bis zum Seitenwechsel jedoch fast komplett ab. Fehlwürfe und Ballverluste in Serie ließen sie bis zur Halbzeit erneut ins Hintertreffen geraten.

Auch im dritten Viertel schlichen sich Nachlässigkeiten in das Spiel der Hausherren ein. Dank einer relativ guten Abwehrarbeit blieben sie aber an den Münchnern dran. Zum Ende des Durchgangs beorderte Millwood fast alle Routiniers auf die Bank. Das verjüngte Quintett um Merkl und Culum, der Sohn von Weilheims Basketball-Legende Goran Culum, schlugen sich wacker und verkürzten den Rückstand, auch wenn der 18-Jährige mit einigen Distanzwürfen den Korb verfehlte. „Da muss ich noch ein paar Extra-Einheiten mit ihm machen“, scherzte Culum senior, der den Auftritt seines Filius aufmerksam verfolgte.

Im Schlussviertel drehten die Weilheimer dann aber richtig auf. Angeführt von Raphael Sedlmayr, der traumwandlerisch sicher dreimal mit Drei-Punkte-Würfen erfolgreich war, starteten die Hausherren eine Aufholjagd, der die Hellenen nichts entgegenzusetzen hatten. „Vielleicht ging ihnen auch die Kraft aus“, mutmaßte Millwood. Seine Mannen standen bombensicher in der Abwehr, holten sich fast jeden Rebound und wussten in der Offensive ihre Chancen zu verwerten. Das brachte sehr schnell den 46:46-Ausgleich (31.). Die anschließende Führung wuchs in der Folge immer mehr an.

Statistik: Weilheims Spieler und Punkte: Alex Thumser 20/1 Dreier, Raphael Sedlmayr 20/3, Andreas Brem 10/2, Alex Brem 8/1, Anian Culum 4, Philip Merkl 2, Sebastian Niederreiter 2, Matthias Modrok 1, Rivaldo Domingos, Sebastian Jungwirth.