Hauchdünne Entscheidung im Landkreisduell

Von: Roland Halmel

Teilen

Vom Landkreisrivalen gestoppt: Die Weilheimerinnen (in roten Trikots, hier Katrin Wichtl gegen Alexandra Nefedow) mussten sich dem TSV Schongau geschlagen geben. © Roland Halmel

Es war ein Spiel auf Messers Schneide: Mit einem Tor Unterschied endete das Landkreisduell zwischen dem gastgebenden TSV Schongau und dem TSV Weilheim.

Schongau – Ein Landkreisderby jagt bei den Handballerinnen des TSV Schongau in der Beziksoberliga derzeit das nächste. Nach der deutlichen Heimniederlage gegen den BSC Oberhausen lief es in eigener Halle gegen den TSV Weilheim besser. Im Schlussspurt setzten sich die Gastgeberinnen hauchdünn mit 20:19 (12:10) gegen den Konkurrenten aus der Kreisstadt durch. „Wir haben uns das Leben durch viele ausgelassene Torchancen selbst schwer gemacht“, berichtete Schongaus Interimstrainerin Sabine Weith. Sie hätte auf diese Zitterpartie trotz des positiven Endes für ihre Mannschaft gern verzichtet. „Wir haben versucht, anfangs Tempo zu machen und hatten deshalb aufgrund unseres kleinen Kaders am Ende keine Puste mehr“, so Weith weiter.

Schongau mobilisiert im Endspurt die entscheidenden Reserven

Trotzdem gelang es ihren Schützlingen, die entscheidenden Reserven zu mobilisieren und damit einen Rückstand kurz vor Schluss noch in einen Sieg zu drehen. „Wir haben zurecht verloren“, räumte Weilheims Coach Michael Sander nach Spielende zerknirscht ein. „In der Schlussphase war das unclever“, urteilte Sander, nachdem sich seine Schützlinge, in Führung liegend, einige leichtfertige Ballverluste erlaubt hatten – und die nutzte Schongau schließlich, um noch entscheidend vorbeizuziehen. Ein Sonderlob hatte Sander für seine erst 17-jährige Torhüterin Anna Spiegel parat, die vor allem von außen kaum zu bezwingen war: „Anna hat uns mit vielen Paraden im Spiel gehalten.“

Schongau und Weilheim im ersten Abschnitt auf Augenhöhe

Die erste Hälfte verlief weitgehend ausgeglichen. Die Gastgeberinnen legten zunächst vor. Das war insbesondere ein Verdienst von Anna Amberg, die aus dem Rückraum gleich dreimal traf. Mit vier Toren in Folge, erzielt von vier verschiedenen Spielerinnen, zogen die Weilheimerinnen danach aber vorbei. Im Anschluss ging es mit wechselnden Führungen hin und her. In der Schlussphase der ersten Hälfte erarbeiteten sich die Schongauerinnen, vor allem wegen der Treffer von Andrea Salzmann und der jungen Leonie Tandari, einen Drei-Tore-Vorsprung, der durch einen Treffer der Weilheimerinnen kurz vor dem Halbzeitpfiff jedoch auf zwei schrumpfte. Die Führung hätte sogar noch um einen weiteren Treffer kleiner werden können. 17 Sekunden vor der Pause bekamen die Weilheimerinnen auch noch einen Siebenmeter zugesprochen, den sie jedoch vergaben.

Beide Mannschaften vergeben zahlreiche Chancen

In der zweiten Hälfte verteidigten die Schongauerinnen ihre knappe Führung bis zum 16:16 (45.). Danach legten die Weilheimer Frauen vor. Beide Teams ließen in der Folge zahlreiche Möglichkeiten aus. Die Partie blieb dadurch spannend. Eine Serie von drei Toren hintereinander brachten die Schongauerinnen in den letzten zwei Minuten mit 20:18 (60.) in Front. Mehr als den Weilheimer Anschlusstreffer ließen sie danach nicht mehr zu.

Diesen Mittwoch gibt‘s bereits das Rückspiel

Bereits am diesem Mittwochabend (6. April) besteht für die Weilheimerinnen die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Dann treffen die beiden Landkreisrivalen in der Jahnhalle (20 Uhr) zum Rückspiel aufeinander. Großen Einfluss auf die Tabelle wird der Ausgang dieses Duells allerdings nicht mehr haben. Sowohl Schongau als auch Weilheim können den Gang in die Abstiegsrunde der Bezirksoberliga nicht mehr verhindern.

Statistik

Spielerinnen und Tore Schongau: Andrea Salzmann (7), Anna Amberg (6/2 Siebenmeter), Leonie Tandari (4), Magdalena Weber (2), Cleo Koch (1), Alisa Frank, Annalena Wiedemann, Alexandra Nefedow; Torhüterin: Julia Fest.

Spielerinnen und Tore Weilheim: Valerie Sulimma (5/1 Siebenmeter), Malena Becker (4/1), Sabrina Pudil (3), Anita Tratz (3), Birgit Schuster (2), Katrin Wichtl (1), Luca-Sophie Padberg (1),Janina Hetschko, Marlen Rose, Theresa Ostermair, Torhüterin: Anna Spiegel.