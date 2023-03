Aulauf nur noch virtuell, aber im Stadion ist viel los

Neues Format, neuer Austragungsort: Im Stadion an der Pollinger Straße können die Teilnehmer am 1. Mai einen Stadioncross absolvieren. © TSV Weilheim

Im vergangenen Jahr tobten Vandalen im Vorfeld des Weilheimer Aulaufs. Dies hat gravierende Folgen für die Veranstaltung in diesem Jahr.

Weilheim – In der Politik wird seit über einem Jahr von der Zeitenwende gesprochen. Aber auch beim Sport gibt es gravierende Änderungen. Beim TSV Weilheim betrifft es den Aulauf, der in diesem Jahr ein völlig neues Gesicht bekommen wird. Am traditionellen Termin, 1. Mai, ändert sich nichts. Die Veranstaltung wechselt aber den Standort. Statt in der Au findet die Laufveranstaltung ab jetzt im TSV-Stadion an der Pollinger Straße in Form eines Stadioncross mit einigen Hindernissen statt. Die verschieden langen Läufe entlang der Ammer gibt es auch noch, aber nur noch in virtueller Form – wie das schon während der Corona-Zeit praktiziert worden war.

„Das ist ein neues Konzept, bei dem wir Altes mit Neuem verbinden“, so Michael Horstmann, Chef der TSV-Leichtathleten bei der Vorstellung des Programms für den Aulauf 2023. Auslöser waren die unerfreulichen Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr, als die Veranstaltung unter den Folgen von Vandalismus zu leiden hatte. „Ein Starkstromkabel des Stromaggregats wurde durchgeschnitten und unsere Streckenmarkierungen wurden mehrfach entfernt“, berichtete Horstmann über einen erheblichen finanziellen Schaden, für den der TSV geradestehen musste.

Bislang waren zahlreiche Helfer für einen reibungslosen Ablauf notwendig

Hinzu kam der große Aufwand, den die TSV-Leichtathleten in der Au betreiben mussten, um einen reibungslosen Ablauf inklusive Bewirtung mehrerer hundert Sportler und Gäste, bewältigen zu können. „Wir mussten das ganze Material und das Essen am Veranstaltungstag in der Früh rausfahren und alles aufbauen“, so Horstmann. „Das ist im Stadion viel einfacher, da ist die ganze Infrastruktur vorhanden“, ergänzte TSV-Präsident Dieter Pausch. Zudem wird es für die TSV-Leichtathleten immer schwerer, Helfer für den Aulauf zu rekrutieren. „Im Stadion ist das einfacher, weil da nicht so viele nötig sind“, berichtete Horstmann, der als weiteren Vorteil die bessere Parkplatzsituation am Sportzentrum im Vergleich zur Au ins Feld führt.

800 Meter lange Strecke im Stadion mit einigen Hindernissen

Im Stadion werden die TSV-Leichtathleten eine 800 Meter lange Strecke aufbauen, in der auf die Läufer einige Hindernisse wie Strohballen oder Hürden warten, die es zu über- oder unterqueren gilt. Je nach Alter muss der Parcours unterschiedlich oft bewältigt werden. Die „Kids“ (vier bis neun Jahre) laufen eine Runde, die „Teens“ (zehn bis 19 Jahre) zwei Runden und die „Masters“ (ab 20 Jahre) drei Runden. Maximal 20 Läufer werden gleichzeitig auf die Strecke geschickt.

Virtueller Aulauf: Laufleistung wird in Relation zum Alter gesetzt

Für die virtuellen Läufe in der Au, für die sich die Teilnehmer die App „Sporefan“ auf ihr Smartphone laden müssen, gibt es auch eine Neuerung, die „Age gradee Time“. Damit wird die Laufleistung in Relation zum Alter gesetzt. „Sie ist somit Altersklassen übergreifend vergleichbar“, sagt Horstmann. An den Startgebühren hat sich indessen nichts geändert. „Wir haben die gleichen wie 2019 und sie sind zum Teil sogar noch günstiger“, führt der Chef der TSV-Leichtathleten aus. Mit einer Startnummerntombola, die ebenfalls neu ist, besteht sogar die Möglichkeit, Geld wieder zu bekommen. Zudem bekommen die fünf größten Teams in der Wertung Geldpreise. Bei der Anmeldung zum Aulauf ist zu beachten, dass diese bis zum 26. April zu erfolgen hat. „Es gibt in diesem Jahr keine Nachmeldungen“, so Horstmann, der sich dadurch mehr Planungssicherheit erhofft. „Das alles ist eine spannende Sache und es wird einschlagen“, ist TSV-Chef Pausch überzeugt, dass der „Aulauf 3.0“ nach seiner bis dato letzten Auffrischung im Jahr 2010 ein Erfolg wird.

Info

Alle weiteren Informationen über die Strecken, die verschiedenen Distanzen und den Zeitplan gibt es unter www.aulauf.tsv-welheim.com. Dort ist ab sofort auch die Anmeldung möglich.