Alex und Michael Rigas nach fünf Monaten wieder im Ring

Von: Roland Halmel

Angenehme Erinnerungen für Alex Rigas: In seinem bis dato letzten Kampf im vergangenen Juli besiegte der 30-jährige Weilheimer den Kolumbianer Leonardo Carillo deutlich nach Punkten. © Privat

Die Wettkampfpause ist beendet: Am Wochenende steigen die Boxprofis Alex und Michael Rigas wieder in den Ring.

Weilheim – Nach dem bis dato letzten Ringauftritt im vergangenen Juli in München war es um das boxende Brüderpaar Alex und Michael Rigas aus Weilheim ruhig geworden. Am kommenden Samstag, 10. Dezember, ist die fünfmonatige Pause aber vorbei. Die beiden Boxer aus der Kreisstadt sind in Heilbronn bei der „SES Box Gala“, die zusammen mit Promotor Benny Blanke veranstaltet wird, im Einsatz. „Das ist für uns eine tolle Möglichkeit, uns bei einem hochkarätigen Wettbewerb zu zeigen“, berichtete Alex Rigas.

Alex Rigas kämpft gegen den Tschechen Tom Bezvoda

An diesem Abend in der Römerhalle gibt es unter anderen einen Weltmeisterschaftskampf der Frauen. Im Vorprogramm wird die süddeutsche Boxelite in den Ring steigen. Auf den 30-Jährigen Weilheimer wartet ein über sechs Runden angesetzter Kampf im Super-Mittelgewicht (bis 76 Kilo) gegen Tom Bezvoda. Der 34-jährige Tscheche ist überaus erfahren. „Bei den Amateuren hat er weit über 200 Kämpfe gemacht“, berichtet Rigas. Als Profi stehen 34 Kämpfe in der Statistik von Bezvoda, wovon er 14 gewann. Mit dem Tschechen hat Rigas in der Vergangenheit schon seine Erfahrungen gemacht. „In Weilheim habe ich bei einem Vergleichskampf als Amateur gegen ihn geboxt“, erinnert sich Rigas. Das Ringduell endete damals mit einem Unentschieden.

Alwx Rigas hat erst zwei seiner 19 Profikämpfe verloren

Seinen bis dato letzten Kampf im vergangenen Juli hat der 30-Jährige gegen den Kolumbianer Leonardo Carillo bestritten und klar nach Punkten gewonnen. Insgesamt hat Alex Rigas 19 Kämpfe in seiner Profikarriere bestritten, lediglich zwei – gegen den Ukrainer Taras Golovashchenko und den Schweizer Faton Vukshinaj, beide 2021 – hat er verloren.

Michael Rigas ist als Profiboxer noch unbesiegt

Alex Rigas’ jüngerer Bruder Michael trifft in Heilbronn auf Norbert Szekeres. In seinem sechsten Profi-Einsatz in der „Light Heavyweight“- Klasse (bis 79 Kilo) ist der 23-jährige Weilheimer gegen den enorm erfahrenen Ungarn, der 13 Jahre älter ist und schon über 100 Profikämpfe aufweist, klarer Außenseiter. Seine fünf vorangegangenen Kämpfe hat Michael Rigas allesamt gewonnen. Dreimal siegte er durch K.o., zweimal durch technischen K.o. Zuletzt bezwang er im vergangenen Juli den Bosnier Stefan Bilbija.