Weilheim müht sich zum Sieg

Handball: Bezirksoberliga

Weilheim – Wie das alte Jahr endete, begann für die Weilheimer Handball-Damen das neue: mit einem Sieg gegen den TSV Gilching. Der zweite Vergleich mit dem Landesliga-Absteiger binnen vier Wochen blieb aber deutlich torärmer als das Hinspiel (29:22).

In der Hardtschulhalle mühten sich die Weilheimerinnen zu einem 17:13 (9:7) Erfolg. „Unsere Chancenverwertung war ganz schlecht, aber die Abwehr stand gut“, urteilte Marianne Rupp, die die Mannschaft vertretungsweise betreute. Die etatmäßige Trainerin Noémi Tölgyesi hatte ihr Amt zum Jahresende niederlegt. „Die Trainersuche läuft auf Hochtouren, bisher noch ohne Erfolg“, berichtete TSV-Handballchef Walter Kurzrock.

Im Hinspiel präsentierten sich die Gilchingerinnen deutlich aggressiver. Der Gegner „war im Hinspiel noch stärker“, sagte Rupp. Nur in der Anfangsphase, als sie auch einmal führten, gestalteten die Gäste die Partie offen. Nach dem Ausgleich zum 3:3 (10.) übernahmen die Weilheimerinnen, die nur zwei Auswechselspielerinnen zur Verfügung hatten, langsam aber sicher das Kommando. Durch einige leichtfertige Ballverluste und ungenaue Abschlüsse verpassten sie es jedoch, sich deutlicher abzusetzen. Gilching blieb so bis zur Pause mit zwei Toren Rückstand in Schlagdistanz.

Nach dem Wechsel setzten sich die Weilheimer Frauen dann etwas ab. Nach dem 13:9 (40.) verhinderten ein vergebener Siebenmeter und drei Alutreffer in Folge einen größeren Vorsprung der Weilheimerinnen. Weil ihre Abwehr aber über zehn Minuten kein Gegentor zuließ, kamen die Gäste dennoch nicht näher. Beim Stand von 16:10 (51.) war in der insgesamt niveauarmen Partie die Entscheidung gefallen.

Weilheims Spielerinnen und Tore: Annika König (7/3 Siebenmeter), Karen Albust (4), Anna Strobl (4/2), Marina Wichtl (1), Sarah Mannefeld (1), Anita Tratz, Sabrina Gerold, Katrin Wichtl; Tor: Marlene Zwiekopf, Veronika Mahler.

Roland Halmel