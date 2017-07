„Husqvarna“ will Nagl nicht mehr haben

In Schieflage: Die Zukunft von Max Nagl in der MXGP-Klasse ist unklar. Juan Pablo Acevedo

Weilheimer Motocrossfahrer

von Thomas Fritzmeier

Max Nagl droht das Aus in der MXGP, der Königsklasse des Motocross. Sein Vertrag beim „Husqvarna-Werksteam“ wird nicht verlängert. Jetzt steht der Weilheimer ohne Team da – und hat kaum Chancen auf ein neues Engagement.

Weilheim – Es läuft nicht rund für Max Nagl. Der Weilheimer Motocross-Pilot verpasste am vergangenen Wochenende beim Grand-Prix in Loket (Tschechien) die Top 10, er wurde am Ende nur Elfter. Nicht die erste Enttäuschung für den ehemaligen Vize-Weltmeister, der heuer nicht so richtig in Schwung kommt, vor allem mit den neueingeführten Startgattern große Probleme hat. „Im ersten Lauf bin ich nicht gut weggekommen, im zweiten am Gatter hängengeblieben, war plötzlich Letzter. Deshalb war am Ende nicht mehr drin“, sagte Nagl nach dem Rennen.

Vielleicht war Nagl in Tschechien auch nicht ganz bei der Sache. Denn nur ein paar Tage vor dem Start in Loket hatte der 29-Jährige eine echte Hammer-Nachricht verkraften müssen. Sein Team teilte ihm mit, dass man nicht mehr mit ihm plane. „’Husqvarna’ will meinen Vertrag nicht verlängern“, wird Nagl im Internetportal speedweek.com zitiert. Heißt: Der einzige deutsche Starter in der Königsklasse steht plötzlich ohne Vertrag da. Seine Zukunft in der Königsklasse der Motocrosser hängt am seidenen Faden. „Es ist eine sehr schwierige Situation für mich, weil inzwischen alle Werksteams vollbesetzt sind“, sagt er. „Es bleibt kaum noch Zeit, einen Platz für die kommende Saison zu finden.“

Das Aus Nagls bei „Husqvarna“ kommt durchaus überraschend. Denn auch wenn die Ergebnisse in dieser Saison nicht immer passten, gehört der Weilheimer, der seit 2015 für das Werksteam unterwegs ist, noch immer zu den besten Piloten im Feld. Er war in den vergangenen zwei Jahren stets erfolgreichster Fahrer seines Teams. Die vergangene Saison beendete er auf Rang drei des Gesamtklassements. 2015 lag er sogar lange Zeit auf Titelkurs, ehe ihn eine Fußverletzung stoppte. Nagl verpasste fünf Rennen, der Titel war futsch. Trotzdem wurde er noch Gesamt-Sechster.

Heuer liegt der 29-Jährige nach 13 von 19 WM-Läufen auf Rang sieben, drei Plätze hinter Teamkollege Gautier Paulin (Frankreich), der Vierter ist. Der dritte „Husqvarna“-Pilot, Max Anstie (Großbritannien), ist nur Zwölfter. Im Gegensatz zu Nagl, der in knapp zwei Wochen 30 Jahre wird, besitzen Paulin und Anstie allerdings noch Verträge für die kommende Saison.