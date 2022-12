Weilheimer Rumpfteam überzeugt trotz Niederlage

Von: Roland Halmel

Teilen

Einer aus dem TSV-Rumpfteam: Matthias Modrok. © Andreas Mayr

Sie waren nur ein gutes halbes Dutzend, doch das Rumpfteam des TSV Weilheim verdiente sich ein dickes Lob seines Trainer. Allerdings fand eine wenig erfreuliche Serie seine Fortsetzung.

Weilheim – In dieser Besetzung hätten die Basketballer des TSV Weilheim vermutlich gegen kein einziges Team in der 2. Regionalliga Süd eine Chance gehabt. Deshalb war das Resultat, das sie beim FC Bayern München III erreichten, nicht unbedingt überraschend. Ohne zahlreiche Leistungsträger und mit insgesamt nur sieben Akteuren unterlagen die Mannen von Trainer Max Kihm dem Tabellendritten aus der Landeshauptstadt mit 66: 82 (31:46). „Das war die mit Abstand beste spielerische Leistung in dieser Saison“, zeigte sich Kihm mit dem Auftritt seiner Truppe bei der dritten Niederlage in Folge dennoch alles andere als enttäuscht.

Am Ende kann die Weilheimer Rumpftruppe die vielen Ausfälle nicht kmpensieren

„Die Jungs haben sehr gut zusammengespielt, gute Kombinationen gezeigt und sehr aggressiv verteidigt“, lobte Kihm. Letztlich waren die kleine Besetzung und die Ausfälle für das Weilheimer Miniteam nicht zu kompensieren. „Am Ende haben die Kraft und die Konzentration nachgelassen“, bekannte Kihm, der nach drei Durchgängen dann auch noch auf Arian Culum verzichten musste, weil der Youngster nach dem fünften Foul vom Platz geflogen war. „Der Kampf hat gestimmt, die Freiwurf- und Dreierquote dagegen nicht“, so Kihm, nachdem seine Truppe nur 43 Prozent der Freiwürfe verwandelt hatte und von 17 Drei-Punkte-Würfen gerade mal zwei im Korb gelandet waren.

Weilheim mit Startproblemen, dann aber läuft es besser

Auch das erste Viertel verlief nicht so, wie es sich der Weilheimer Trainer gewünscht hatte. Seine Mannschaft kam nur schwer in Schwung und lag schnell hinten. Nach dem 16:27 (10.) lief es für die Gäste aber besser. Angetrieben von Alex Thumser und Henning Ballhausen, gestalteten die Weilheimer die folgenden Viertel ausgeglichen. Der Rückstand aus dem ersten Durchgang erwies sich jedoch als Hypothek, als dass er noch wettzumachen möglich gewesen wäre.

Trotz 18 Punkten Rückstand lassen Weilheimer nicht locker

Nach dem dritten Viertel betrug der Rückstand auf die Gastgeber 18 Punkte. Die Weilheimer ließen deshalb aber nicht die Köpfe hängen. Sie stemmten sich im Schlussdurchgang gegen die drohende Niederlage. Sie entschieden dieses Viertel sogar noch mit 19:17 zu ihren Gunsten. Das änderte aber nichts mehr an der vierten Saisonniederlage in Folge, mit der die TSV-Korbjäger auf Platz acht zurückfielen.

Heimspiel gegen den Tabellenzweiten BC Hellenen München

Am Sonntag, 11. Dezember, haben die Weilheimer Männer die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. In der heimischen Jahnhalle geht’s dann gegen den aktuellen Tabellenzweiten der 2. Regionalliga Süd, den BC Hellenen München (15 Uhr).

Statistik

Weilheims Spieler und Punkte: Alex Thumser 19, Henning Ballhausen 17, Philip Merkl 12/2 Dreier, Pascal Eckert 9, Martin Fernholz 4, Matthias Modrok 3, Arian Culum 2.