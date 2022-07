Weilheims Tennis-Herren steigen in Landesliga auf: „Die Stimmung war unglaublich“

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Steigt in die Landesliga auf: die Männermannschaft des TC Weilheim mit (von links) Rafael Briegel, Daniel Köglmayr, Joel Schleberger, Vincent Schneider, Frank Unterrainer, Jordan Wenninger, David Hendel und Simon Büscher. Für den Titel in der Südliga 1 reichte ihnen eine 4:5-Niederlage. © TC Weilheim

Zum Saisonfinale kassierten die Herren des TC Weilheim eine Niederlage. Grund zum Jubeln gab‘s trotzdem.

Weilheim – Und plötzlich war’s geschafft. David Hendel und Daniel Köglmayr holten im Doppel einen Punkt – den vierten für den TC Weilheim an jenem Tag. Einer, der nicht den Sieg einbrachte. Und der die Teamkollegen trotzdem zum Jubeln brachte. Denn es war genau jener Zähler, der reichte, damit die Herren Meister in der Südliga 1 wurden – und damit nun in die Landesliga aufsteigen. Ein historischer Erfolg für den Verein – noch nie spielte eine Herrenmannschaft des TC Weilheim in dieser Klasse.

Die Bedeutung der Heimpartie am Sonntag gegen den direkten Verfolger TSV Neubiberg-Ottobrunn war den Spielern freilich klar. „Jeder von uns wusste, was das für eine Riesen-Chance ist“, sagt Jordan Wenninger, Nummer eins des Teams. Und viele Tennis-Interessierte aus der Umgebung wussten das ebenso. Mehr als 200 Zuschauer verfolgten das Saisonfinale. „Die Stimmung war unglaublich“, schildert Wenninger. Anfangs befürchtete er, dass ihn all’ die Aufmerksamkeit verunsichern würde. „Aber ich konnte es genießen.“ Auch seine Mitspieler behielten die Nerven. „Jeder war konzentriert, jeder hat seine Leistung abgerufen“, sagt Mannschaftsführer Wenninger, der Wert darauf legte, dass jeder Spieler des Teams beim Höhepunkt der Saison auch zum Einsatz kam – „jeder hat seinen wichtigen Anteil am Erfolg gehabt“.

Nach den Einzeln stand es 3:3

Dass es schwer werden würde, war von vorn herein klar. Neubiberg-Ottobrunn „war der Favorit“, sagt Wenniger. Und das Team mit dem größeren Druck. Zum einen, weil der TSV bei ausbleibendem Erfolg womöglich Spieler verliert. Zum anderen, weil die Ausgangssituation für Weilheim die bessere war: Dem TC reichte für den Triumph eine 4:5-Niederlage.

Aber auch die muss man sich erst einmal erarbeiten. In den Einzeln schaffte es kein Team, sich abzusetzen. Wenniger und die Nummer eins des TSV, Jan Pollmüller, duellierten sich ordentlich. Letztlich holte der Weilheimer den umkämpften Punkt im Match-Tie-Break (6:3, 4:6, 10:5). „Es war wohl das wichtigste Einzel, das ich je für Weilheim gespielt habe“, sagt Wenninger. Auch David Hendel (Position 3) gewann sein Duell (6:1, 6:3), Daniel Köglmayr (4) führte 4:1, als sein Kontrahent verletzungsbedingt abbrechen musste. Da Frank Unterrainer (Position 2/4:6, 5:7), Simon Büscher (5/4:6, 1:6) und Rafael Briegel (6/3:6, 3:6) unterlagen, stand es nach den Einzeln 3:3.

Das jüngste Talent ist 14 Jahre alt

Der TC musste also eines der drei Doppel für sich entscheiden, um Meister zu werden. Und das gelang letztlich Hendel und Köglmayr (6:1, 6:3). „Da fiel bei uns die ganze Anspannung ab“, gibt Wenninger zu, der zu jenem Zeitpunkt noch selbst auf dem Platz stand. Dass er und Joel Schleberger (4:6, 3:6) ebenso wie Unterrainer/Vincent Schneider (1:6, 1:6) ihre Spiele schließlich verloren – völlig egal. Die Weilheimer waren glücklich. Und stolz.

Immerhin wartet nun die Landesliga auf das junge Team, in dem alle unter 30 Jahre alt sind – und das mit Rafael Briegel sogar ein 14-jähriges Talent in seinen Reihen hat. „Wir wollen noch länger zusammenbleiben“, sagt Wenninger, der keinen großen Umbruch für die neue Liga plant. Vielleicht komme ein Spieler als Verstärkung dazu. „Aber unser Ziel ist es, dass diejenigen, die den Aufstieg geschafft haben, auch in der Landesliga spielen“, sagt der Mannschaftsführer. „Und wir sind überzeugt, dass wir da auch bestehen können.“