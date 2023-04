Markus Brennauer läuft den richtigen Weg – und verpasst deswegen das WM-Ticket

Von: Paul Hopp

Bärenstarke Leistung: Beim „Ultra-Trail Fränkische Schweiz“ lief Markus Brennauer 66 Kilometer samt 2700 Höhenmetern in 6:20 Stunden. Das Foto zeigt ihn nach 51 Kilometern. In dieser Phase war die entscheidende Situation, als die Konkurrenten um den Sieg unfreiwillig abkürzten, schon geschehen. © Sportograf

Unglaublich, aber wahr: Markus Brennauer hat beim Ultra-Trail in Franken das WM-Ticket verpasst, weil er den richtigen Weg lief — anders als die Konkurrenz, die abkürzte.

Ebermannstadt – Markus Brennauer blieb ganz Gentleman, obwohl er allen Grund gehabt hätte, ordentlich auszuflippen. Beim „Ultra-Trail Fränkische Schweiz“ hatte der 43-Jährige vom TSV Penzberg unter wirklich hanebüchenen Umständen die Qualifikation für die Trailrunning-WM Anfang Juni in Innsbruck verpasst.

Markus Brennauer Gesamtdritter bei Ultra-Trail

Der dritte Platz über die 66 Kilometer (mit 2700 Höhenmetern) war letztlich zu wenig. Der Abstand im Ziel zu den beiden vor ihm liegenden Alexander Dautel (20 Minuten voraus) und Adrian Niski (12 Minuten voraus), die das WM-Ticket lösten, spiegelten am Ende keineswegs die Kräfteverhältnisse auf der Strecke wider. Beide, so viel ist ziemlich sicher, landeten nur aufgrund einer unbeabsichtigten Abkürzung vorm Penzberger. Und was tat Brennauer? Er lamentierte nicht, sondern gratulierte fair. Er gönne ihnen ihre Platzierungen. „Ich hoffe, dass beide für die WM nominiert werden“, so Brennauer. Denn die Athleten „hätten es verdient“.

Die entscheidende Situation ereignete sich nach 40 Kilometern. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Brennauer einen Vorsprung von 45 Sekunden auf Dautel (deutscher Traillauf-Meister 2021) und Markus Mingo (deutscher Traillauf-Meister 2022) erlaufen. Nach der vierten Verpflegungsstation, bei Kilometer 38, hatte der Penzberger aufs Tempo gedrückt. „Ich fühlte mich richtig stark“, so der 43-Jährige.

Markus Brennauer vertraut auf die GPS-Uhr

An einer Kreuzung im Wald jedoch war kein Pfeil auf dem Boden angebracht, sodass man nicht erkennen konnte, ob man rechts abbiegen oder geradeaus laufen musste. Ein Plastikband an einem Baum signalisierte Brennauer, dass er abbiegen musste. „Als ich rechts abgebogen war, meldete sich sofort meine GPS-Uhr. Sie zeigte an, dass ich die Strecke verlassen hatte. Nachdem ich 50 Meter weitergelaufen war, kehrte ich um und folgte der Navigation meiner Uhr.“

Konkurenz spart sich Höhenmeter und viel Zeit

So kam es, dass Brennauer wieder auf der richtigen Strecke war. Trotz des Zeitverlustes sah er aber seine Konkurrenten nicht. Auf dem anschließenden Bergabstück zum Fluss Wiesent und dem anschließenden steilen Anstieg durch eine extrem schmale Schlucht machte er weiter Druck. Als er fast oben am Anstieg angekommen war, sah er auf einmal, wie Mingo und Dautel am Rand der Schlucht entlangliefen. „Ich war absolut perplex und konnte nicht glauben, was ich da sah.“ Wie sich nach dem Rennen herausstellen sollte, waren die beiden an exakt derselben Stelle wie zuvor Markus Brennauer falsch abgebogen, waren aber dann diesen falschen Weg weitergelaufen. Irgendjemand hatte offensichtlich absichtlich den Weg an dieser Stelle falsch markiert.

Markus Brennauer (TSV Penzberg) beim Ultra-Trail Fränkische Schweiz nach etwa 57 Kilometern. © Sportograf

Mingo, Dautel und auch Niski sparten sich letztlich durch ihre unbeabsichtigte Abkürzung nicht nur die 110 Höhenmeter hinab zur Wiesent und wieder hinauf zur Strecke, sondern exakt 3:20 Minuten im Vergleich zu Brennauer. „Als ich wieder aus der Schlucht heraus war, sah ich sie nicht mehr und war mental völlig am Boden“, so Brennauer. Er versuchte noch, die Lücke nach vorn zu schließen, resignierte aber ein paar Minuten später. „Die Mischung aus Erschöpfung, verkrampfter Muskulatur und dem Wissen, dass die anderen aufgrund einer Abkürzung vor mir waren, war zu viel für mich“, so der Realschullehrer.

Entfernte Markierung als Problem Beim „Ultratrail Fränkische Schweiz“ war nicht nur die Spitzengruppe der Männer mit Markus Brennauer von offenbar mutwillig entfernten Richtungsangaben betroffen. Die Siegerin der Frauenwertung, Karola Rennhack vom „Allgäu Outlet Team“, lief gleich mehrfach falsch, „weil es solche Idioten gibt, die die Markierungen entfernen“, wie sie auf Instagram schrieb. Ihre Ziel-Zeit sei „damit unerreichbar und der Frust groß“ gewesen. Knapp 20 Minuten habe sie verloren. Mit 7:36:02 Stunden gewann Rennhack dennoch vor Anna Jansen (7:39:10). Die Organisatoren des Traillaufs entschuldigten sich öffentlich via Instagram bei Brennauer. „Es tut uns unendlich leid, dass du zum Opfer der mutwillig veränderten Streckenmarkierung wurdest.“ Zugleich dankten sie ihm für seinen „souveränen Umgang mit dieser total blöden Situation. Und deshalb zeigt deine Haltung einmal mehr, was für ein großartiger Athlet du bist.“

Verwirrung schon während dem Lauf – nur kurz kehrte die Motivation zurück

Zu allem Überfluss sagten ihm Streckenposten, dass er Vierter sei, was Markus Brennauer überhaupt nicht verstehen konnte, schließlich hatte er Niski zu keinem Zeitpunkt des Rennens gesehen. „Ich hatte aus der Schlucht heraus nur Alexander (Dautel) und Markus (Mingo) gesehen. Adrian (Niski) war zu diesem Zeitpunkt aber bereits mit den beiden zusammen“, erklärte Brennauer nach dem Rennen. Zwischen Kilometer 42 und 55 verlor der Penzberger schließlich knapp zehn Minuten auf Dautel und Niski. Als er nach 55 Kilometern auf einmal Mingo vor sich sah, der sichtlich zu kämpfen hatte, kehrte die Motivation wieder etwas zurück.

„Für einen kurzen Moment war ich zurück im Wettkampf-Modus“, so Brennauer, der am drittletzten Anstieg des Rennens an seinem Konkurrenten vorbeizog, mit dem er gemeinsam das Rennen angeführt hatte, bevor nach 25 Kilometern Dautel hinzugekommen war. Kurz, nachdem er Mingo überholt hatte, machten Brennauer die ungewohnt hohen Temperaturen um die 23 Grad Celsius und die Sonne zu schaffen. Genau wie die meisten anderen Teilnehmer auch hatte er zu wenig getrunken und zu wenig Salz zu sich genommen.

Brennauer läuft 66-Kilometer-Strecke in 6:20 Stunden

Die letzten Kilometer nach Ebermannstadt habe er nur „im langsamen Tempo zurücklegen“ können, berichtete der Penzberger. Für die 66 Kilometer mit 2700 Höhenmetern und insgesamt 1500 Treppenstufen hatte Brennauer 6:20:14 Stunden benötigt, Sieger Dautel exakt 6:00:14 Stunden. Niski war nach 6:08:12 Stunden angekommen. Mingo wurde letztlich gar „nur“ Fünfter (6:34:49). 200 Männer und 41 Frauen kamen in die Wertung, viele gaben auf.

Erst im Ziel erfuhr der Penzberger, dass das Rennen als WM-Qualifikation fungiert hatte. Seine Konkurrenten hatten dies vor dem Rennen vom Chef des deutschen Trailrunningteams erfahren. „Es ist natürlich müßig darüber zu diskutieren, ob das Rennen ohne die ungewollte Abkürzungsaktion der anderen und dem Wissen über die mögliche WM-Qualifikation anders ausgegangen wäre“, sagte Brennauer, der sich zunächst über seinen dritten Platz in dem hochklassigen Feld gefreut hatte. Er wird nun den Fokus voll auf die deutsche Ultratrail-Meisterschaft Ende Juni legen, die beim „Sachsentrail“ ausgetragen wird.

