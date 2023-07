„Wahrscheinlich für die nächsten Jahre der letzte Titel“ - Dieser Erfolg ist für die Geschichtsbücher

Von: Christian Heinrich

Bayerns beste Luftgewehr-Mannschaft kommt aus Wilzhofen: Die Schützengesellschaft (Mitte, von links Johannes Ulbrich, Maximilian Ulbrich und Raphael Schwarz) distanzierte die SSG Dynamit Fürth und die Rot-Weiß-Schützen Franken. © Bayerischer Sportschützen-Bund

Wilzhofens Schützenmeister Alois Ulbrich wurde feierlich: Das, was das Luftgewehr-Team bei der Bayerischen Meisterschaft geleistet habe, habe für den Verein historische Dimensionen.

Wilzhofen – Dass seine Schützen bei den Bayerischen Meisterschaften etwas Historisches geschafft hatten, war Alois Ulbrich sofort bewusst. „Das wird wahrscheinlich für die nächsten Jahre der letzte Titel gewesen sein“, mutmaßte der Schützenmeister der SG Wilzhofen. Mit dem Luftgewehr holte sein Trio die prestigeträchtige Goldmedaille mit der Mannschaft. Weil bei den Deutschen Meisterschaften wegen der Bundesliga der Titel nicht mehr vergeben wird, ist dies die höchste Auszeichnung, die ein Team gewinnen kann.

Maximilian Ulbrich bei Titelkämpfen nicht vor Ort

Die Schützengesellschaft hatte daher alles aufgeboten, was sie seit Jahren an Qualität besitzt. Natürlich war Maximilian Ulbrich mit von der Partie. Der Europameister nahm zwar nicht aktiv an den Landesmeisterschaften teil, weil er gleichzeitig in Breslau bei den European Games im Einsatz war, aber die 421,7 Ringe, die er bei der Gaumeisterschaft außer Konkurrenz erzielt hatte, wurden einfach weitergemeldet. Das war eine Hausnummer, die im gesamten Freistaat niemand kontern konnte.

Johannes Ulbrich schafft mit seinem Ergebnis Rang zwei nach der Qualifikation

Allerdings hätte diese Ausbeute nicht ausgereicht, wenn sich Johannes Ulbrich nicht selbst übertroffen hätte. Der ältere der beiden Brüder kann wegen starker beruflicher Belastung zwar nur noch zwei Mal in der Woche trainieren, doch er lieferte einen Wettkampf ab, der zurecht als außergewöhnlich bezeichnet werden darf. Johannes Ulbrich kam auf insgesamt 415,8 Ringe, die ihm nach dem Ende der Qualifikation Rang zwei einbrachten. Bei seinen vier Serien wechselten sich solide Resultate (102,9 und 102,6) mit Ergebnissen ab, die sonst sein jüngerer Bruder bei internationalen Wettkämpfen seiner Waffe entlockt (104,0 und 105.9). Seine letzte Serie war denn auch mit das Beste, was sonst keiner der insgesamt 228 Konkurrenten in München-Hochbrück zustande brachte. Im Finale funktionierte es dann nicht mehr so gut und Johannes Ulbrich schied als Achter schon früh aus der Konkurrenz aus.

Raphael Schwarz mit solider Ausbeute

Es brauchte aber noch die Ausbeute von Raphael Schwarz, um am Ende ganz vorn zu landen. Seine ersten beiden Serien (101,1 und 100,7) rechtfertigten sicherlich nicht den Traum von Gold. Aber wie schon in längst verblichenen Nachwuchs-Zeiten war auch bei dieser Meisterschaft auf Schwarz Verlass. Mit zweimal 103,5 Ringen stockte er seine Gesamtbilanz auf 408,8 Zähler auf, was ihn in der Einzelwertung Platz 26 bescherte. In der Endabrechnung hatten die Wilzhofener mit 1245,9 Ringen fünf Zähler Vorsprung auf den Zweiten, die SSG Dynamit Fürth. Es war ein Ergebnis, das sich SG-Schützenmeister Alois Ulbrich am besten einrahmen lässt und er noch eine Schleife drumherum macht. Denn so schnell wird es das wohl nicht mehr geben.