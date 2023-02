Peter Grünebach trotzt zweistelligen Minusgraden und holt besondere EM-Medaille

Von: Paul Hopp

Jubel bei der Siegerehrung: Peter Grünebach zusammen mit Konkurrent Steffen-Luis Neuendorff auf dem Podest. © Privat

Im Schnee fühlt sich Multisportler Peter Grünebach wohl. Da lässt er sich auch von zweistelligen Minusgraden nicht den Spaß verderben - wie zuletzt in Andorra.

Andorra – Es war ein ganz schönes Kontrastprogramm, das Peter Grünebach da bei seinem Auftritt in Andorra geboten bekam. Herrschten im Jahr davor, bei der WM im Wintertriathlon, frühlingshafte Temperaturen um die zwölf Grad Celsius, so mussten diesmal, bei der Europameisterschaft in dieser Spezialdisziplin für Mehrkämpfer, die Teilnehmer mit knackigen Minusgraden zurecht kommen.

Peter Grünebach holt Medaille bei EM im Wintertriathlon

Als Grünebach um 9 Uhr in der Früh an den Start ging, herrschten „lausige minus 13 Grad“, berichtete der Pollinger. Im offiziellen Bulletin wurden minus sieben Grad angegeben, wobei diese Messung wohl eher zum Mittag hin stattgefunden haben dürfte. Sei’s drum: Der 74-Jährige war in seiner Altersklasse (Männer 75 bis 79) das Maß der Dinge und holte sich, mit großem Abstand auf Konkurrent Steffen-Luis Neuendorff, die Goldmedaille.

Grünebach kann auf nunmehr 45 Starts bei offiziellen Welt- und Europameisterschaften in den Disziplinen Triathlon (zusätzlich die Cross- und Wintervariante), Duathlon und Aquathlon zurückblicken. Dabei hat er auch alle Spielarten absolviert – von Lang-, über Mittel- bis hin Sprintdistanz und zusätzlich die Olympische Distanz. Insgesamt erreichte der ehemalige Berufssoldat 35 Podestplätze, zwölfmal holte er Gold – je sechsmal bei einer WM und EM. Oftmals war er dabei auch mit Ehefrau Marianne gemeinsam am Start.

Auf Schnee im Wettkampf-Einsatz: Das Foto zeigt Peter Grünebach bei der EM im Wintertriathlon in Andorra; dort gewann der Pollinger Gold in seiner Altersklasse. © Privat

In Andorra holte Grünebach nicht „nur“ den Sieg, sondern war zugleich schnellster aller 70-plus-Athleten. Heißt: Er hätte auch in der Altersklasse darunter gewonnen. Die 4,2 Kilometer Laufen, 6,4 Kilometer Mountainbikefahren und 6,2 Skilanglaufen absolvierte er in 1:37:01 Stunden. Auf den insgesamt 17 Kilometern waren rund 350 Höhenmeter zu absolvieren.

Peter Grünebach auf der Strecke schnell in Führung

„Die Bedingungen waren schwerer als im Vorjahr“, berichtete Grünebach. „Besonders das Laufen im nicht geplätteten Schnee war eine Herausforderung.“ Da den Pollinger die Achillessehne Probleme bereitete, ging er das Rennen eher zurückhaltend an. Dennoch war er der Schnellste der Ü70-Athleten, wechselte nach 28:09 Minuten aufs Rad. Den Part auf dem Mountainbike brachte er – sturzfrei – in 33:04 Minuten hinter sich. Als Konkurrent Neuendorff die Skier anschnallte, hatte der Pollinger schon eine Runde Vorsprung. Den Skilanglauf absolvierte Grünebach in 33:13 Minuten. Neuendorff kam nach 2:05:58 Stunden im Ziel an.

Nach seiner Rückkehr ging Grünebach bei den bayerischen und deutschen Masters-Meisterschaften im Skilanglauf an den Start. Die Wettkämpfe fanden am Biathlon-Stützpunkt in Kaltenbrunn statt. Auf dem Programm stand am ersten Tag ein Zehn-Kilometer-Rennen (Einzelstart) in der freien Technik und tags darauf die 20 Kilometer (Massenstart) in klassischer Technik.

Erfolgreich bei Masters-Wettkampf in Kaltenbrunn

Peter Grünebach holte über die zehn Kilometer (in 38:05 Minuten gelaufen) Bronze in der bayerischen Wertung. In der DM-Wertung wurde er in seiner Altersklasse Sechster. Aleksandar Trifunovic (Jg. 1990) vom SC Penzberg gewann über zehn Kilometer (28:19) zweimal Gold, wobei er an diesem Tag keine Gegner hatte. Über die 20 Kilometer belegte der SCP-Athlet mit der Zeit von 1:17:10 Minuten zweimal hinter Josef Wolf (SC Ruhpolding/59:43) den zweiten Rang.

Das Foto zeigt Peter Grünebach zusammen mit Heidrun Höfler (Mi.) und Ludwig Höfler (re.) bei den Masters-Wettkämpfen für Skilanglauf in Kaltenbrunn. © Privat

Gleich mit vier Goldmedaillen reiste Ludwig Höfler (75) aus Burggen heim. Er hatte in seiner Klasse allerdings keine Kontrahenten, was er bedauerte. Die Corona- und auch die Gesundheitspolitik der Bundesregierung spielte laut Höfler eine Rolle. Eine Allianz verschiedener Behörden, Personen und Firmen habe „einige meiner bisherigen Langlaufkollegen außer Kraft gesetzt“, teilte der Burggener im Nachgang der Meisterschaft schriftlich mit. Wenige seien „den Corona-Zwangsmaßnahmen und den Kunstgelenk-Operateuren entgangen in letzter Zeit“.

Der Burggener lief die zehn Kilometer in 36:20 Minuten. Tags darauf kam er im 20-Kilometer-Rennen nach 59:03 Minuten ins Ziel. Sowohl in der Wertung zur bayerischen als auch zur deutschen Meisterschaft holte der Burggener Gold.

Heidrun Höfler, die Tochter von Ludwig Höfler, ging über die zehn Kilometer Skating an den Start. In der „Damen 46“-Klasse gewann sie mit der Zeit von 34:27 Minuten die bayerische Wertung und wurde in der DM-Wertung Fünfte.

