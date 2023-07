„Habe gerade das Gefühl, dass bei mir ganz viel zusammenpasst“ - Henseleit gewinnt WM-Gold mit Staffel

Von: Stefan Schnürer

Goldenes Quartett: Simon Henseleit (2. v. re.) gewann zusammen mit (v. li.) Tim Hellwig, Annika Koch und Laura Lindemann den WM-Titel in der Mixed-Staffel. © Marcus Brandt/dpa

Trotz seines noch jungen Alters ist Simon Henseleit (23) schon ganz schön abgezockt. Das bewies er auch in der Mixed-Staffel bei der WM im Super-Sprint. Am Ende feierte er einen großen Triumph.

Steingaden – Am Ende der Siegerehrung folgte die obligatorische Bierdusche. Aus Riesengläsern kippten sie sich das klebrige Zeug über die Köpfe. Der Grund für diese ausgelassene Freude war nur zu verständlich: Die deutsche Mixed-Staffel hatte bei der Triathlon-Weltmeisterschaft in Hamburg soeben die Goldmedaille im Super-Sprint (je viermal 300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren, 1,75 Kilometer Laufen) vor Neuseeland und der Schweiz gewonnen.

Deutsches Siegerteam löst Fahrkarte für Olympia 2024 in Paris

Neben Tim Hellweg (Neustadt an der Weinstraße), Annika Koch (Saarbrücken) und Laura Lindemann (Potsdam) gehörte auch der Steingadener Simon Henseleit diesem erfolgreichen Trio an, das letztmal vor zehn Jahren den Staffelsieg bei einer WM geholt hatte. Dank des Heimtriumphs sicherte sich die Siegermannschaft das Golden Ticket für die Olympischen Spiele 2024. Damit sind sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen jeweils zwei deutsche Startplätze in Paris fix. Für Henseleit (23) war es in diesem Jahr bereits der dritte große Erfolg seiner Karriere. Bei der Europameisterschaft im Supersprint im vergangenen Mai in Polen hatte er in der Altersklasse U23 den Titel in der Einzelwertung gewonnen. In der Gesamtwertung hatte er mit lediglich zwei Sekunden Rückstand auf Bronze den fünften Rang erzielt. Mit der Mixed-Staffel gewann er die Silbermedaille.

Ich mach’ mir gar keinen Stress und habe einfach immer Bock auf die Rennen.

Kein Wunder, dass der 23-Jährige überaus positive Saison-Zwischenbilanz zieht. Jeder trainiere hart und viel, „aber ich persönlich habe gerade das Gefühl, dass bei mir ganz viel zusammenpasst.“ Er sei in der Lage, „die Leistung aus dem Training gerade mega gut auch im Rennen“ umzusetzen. Auch was das Mentale betrifft, sei alles im grünen Bereich. „Ich mach’ mir gar keinen Stress und habe einfach immer Bock auf die Rennen.“ Dadurch habe er trotz der Vielzahl an Rennen kaum Druck.

Im Einzelrennen verpasst Simon Henseleit das Finale der besten Zehn

Beim WM-Super-Sprint in Hamburg übergab Startläufer Hellwig, der im Einzelrennen tags zuvor Achter geworden war, als Dritter einer Dreier-Führungsgruppe – neben Deutschland lagen Australien und Portugal vorn – an Annika Koch. Die Vierte im Einzelrennen der Frauen konnte sich anschließend sogar etwas absetzen und an Simon Henseleit einen kleinen Vorsprung von drei Sekunden übergeben. Der Steingadener hatte am Vortag das Finale der Top Ten bei den Männern verpasst. Das war für ihn persönlich zwar ärgerlich, es hatte aber auch etwas Gutes an sich: Der 23-Jährige hatte ein Rennen weniger in den Beinen als so mancher seiner Konkurrenten.

Kopf-an-Kopf-Rennen: Fast zeitgleich übergaben Simon Henseleit und der Neuseeländer Taylor Reid an ihre jeweilige Schlussläuferin. © IMAGO

Henseleit erreicht Ziel fast zeitgleich mit Neuseeländer Taylor Reid

Henseleit hielt mit dem Neuseeländer Taylor Reid gut mit. „Ich wusste, dass es sich wahrscheinlich nicht rentieren wird, von Anfang an das Ding allein zu machen“, da die Konkurrenz noch dicht beieinander gelegen habe, beschrieb Henseleit seine Renntaktik. Beim Radfahren habe er versucht, den Neuseeländer „ein wenig zum Fahren zu animieren“. Das klappte den Worten Henseleits zu Folge recht gut. Es gelang dem Führungsduo, eine kleine Lücke zu den nachfolgenden Konkurrenten zu reißen. Beim Laufen sei ihm bewusst gewesen, dass „ich alle im Griff habe oder zumindest mitlaufen kann“. Zeitgleich mit dem Neuseeländer erreichte der Steingadener das Ziel. Damit habe er „die Laura ganz gut in Position gebracht“, so Henseleit.

Deutsche Mixed-Staffel hat am Ende 19 Sekunden Vorsprung

Lindemann, die am Vortag in der Einzelwertung Bronze gewonnen hatte, gelang es, Nicole van der Kaay schon beim Schwimmen zu distanzieren. Den Vorsprung verteidigte sie auch auf der Rad- und der Laufstrecke. Nach 1:22:08 Stunden überquerte Lindemann als Erste die Ziellinie. Mit 19 Sekunden Rückstand folgte Neuseeland auf Platz zwei.

Alter, war das hektisch.

Wie so mancher seiner Konkurrenten musste auch Simon Henseleit erkennen, dass es sich beim Super-Sprint um ein Rennformat mit ganz eigenem Charakter handelt. Als er in der Qualifikation im Einzelrennen, in dem er sich mit Rang sieben für die nächste Runde qualifiziert hatte, das Ziel erreicht hatte, habe er sich erst einmal gedacht: „Alter, das war hektisch.“ Das Ganze sei „ziemlich stressig, enorm schnell und Raum für Fehler gibt es hier nicht“. Keiner schenke dem anderen etwas. „Zu bemerken war das an den Positionskämpfen, die auch an der Grenze zu fair verliefen.“ Sobald einen jemand überholt, musst du darauf gefasst sein, „dass er direkt vor dir wieder reinzieht. Ohne Rücksichtnahme.“ Das sei so, „weil es eben wirklich um jede Sekunde geht“.