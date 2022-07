Ein Youngster löst die Legende ab

Von: Andreas Mayr

Teilen

Jung und ambitioniert: der Holzkirchener Max Kihm, neuer Trainer der Weilheimer Basketballer. Foto: mayr © Andreas Mayr

Kontrastprogramm: Über viele Jahre trainierte mit Darryl Millwood (67) ein Mann die Basketballer des TSV Weilheim, der schon Jahrzehnte im Geschäft ist. Der neue Coach könnte vom Alter her fast sein Enkel sein.

Weilheim – Er hat in Bayreuth, Bonn und bei Betis Sevilla hospitiert. Er hat mit dem FC Bayern München einen Meistertitel in der U16 gewonnen. Und nun tritt er das große Erbe des noch größeren Darryl Millwood an: Maximilian Kihm aus Holzkirchen übernimmt ab sofort die Regionalliga-Basketballer des TSV Weilheim. Mit 26 Jahren gehört er zu den Jüngsten in der Szene.

Ungewöhnlich ist das Alter allerdings nicht. In den vergangenen Jahren haben sich eine Reihe junger Coaches nach oben gearbeitet. Diesen Trend bedienen nun auch die Weilheimer. Florian Willkomm, der sich bei den „Red Devils“ um die Organisation kümmert, sagt: „Er ist brutal engagiert.“

Verpflichtung Kihms für Weilheim eine Chance auf den Neuanfang

Bereits während der Saison suchte Darryl Millwood, der ewige Trainer des TSV, das Gespräch mit seinem guten Freund Willkomm. Corona mit all seinen Implikationen von ausgefallenen Spielen bis erkrankten Basketballern hatten den Farchanter wahnsinnig angestrengt. Florian Willkomm überraschte nichts, was er hörte. „Corona hat so viel kaputt gemacht. Da war immer Sand im Getriebe.“ Weil’s im Oberland seit jeher an fähigem Personal mangelt, nutzten die Weilheimer die Zäsur als Chance für einen Neuanfang. Willkomm verspricht: „Es ist vieles anders, als es die Jungs aus den Jahren davor kennen.“

Mit Max Kihm kommt ein höchst ambitionierter Trainer nach Weilheim. Den Kontakt stellte Martin Fernholz, Trainer der TSV-Reserve, her. Beide lernten sich 2019 auf dem Trainerlehrgang zur C-Lizenz kennen. Kihms Werdegang wäre noch vor ein paar Jahren als ungewöhnlich durchgegangen. Mittlerweile gibt’s aber selbst im Profibereich Coaches mit ähnlicher Vita. Als Sechsjähriger fing er mit Basketball an, spielte, bis er 15 war. Nach seinem Schulabschluss sagte er sich mit 18: „Ich mach’ jetzt mal Trainer.“

Neuer Trainer bildet sich an allen Fronten fort

Naiv und verrückt nennt er das heute. Aber dieses ungewöhnliche Planspiel ging auf. Beim FC Bayern stieg er bei den Minis in der U10 ein, arbeitete sich bis zum Assistenten der U16-Bundesliga hoch. Nebenbei betreute er mit 21 beim TSV Forstenried sein erstes Männerteam in der Bezirksliga. Seitdem bildete sich der Holzkirchner an allen Fronten fort, hält Individualcoachings für Basketballer bis zur Regionalliga, nimmt einen Podcast auf, schreibt ein Buch über Führungsstil, werkelt an seiner B-Lizenz.

Das Problem: Die Spieler im Sommer in die Halle bekommen

In Weilheim hielt er am Tag nach der 50-Jahr-Feier ein Probetraining, das Verantwortliche wie Spieler überzeugte. „Hat alles Hand und Fuß“, urteilt Florian Willkomm. Große Stärken des neuen Mannes hat er etwa im Bereich „Kommunikation“ ausgemacht. „Bei dem komme ich nie unter einer halben Stunde aus dem Telefonat raus“, scherzt die Weilheimer Basketball-Legende. Zum Start beackert Max Kihm ein Problem, das sein Vorgänger bestens kennt: Er muss die Basketballer im Sommer in die Halle locken. Zweimal pro Woche wird derzeit trainiert. „Wir müssen das zusammen hinkriegen. Das fordere ich ein. Dafür werde ich immer in der Halle stehen“, betont der Holzkirchner, der für jede Einheit an die 130 Kilometer fährt und zwei Stunden im Auto sitzt.

Kihm räumt den Spielern große Freiheiten ein

Mitgebracht hat er eine Vision, wie er es nennt, eine Identität mit vielen Einflüssen von Bonn-Trainer Tuomas Iisalo, aber auch den Fußballgrößen Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Seinen Spielern räumt er stets große Freiheiten ein. Er vergleicht’s mit einer Autobahn, die natürlich Begrenzungen aber auch sehr viele Spuren hat, die seine Spieler besetzen können. Attraktiv und schnell soll’s im Angriff zugehen, aggressiv in der Defensive. „Damit du Bock hast, das anzukucken“, sagt Max Kihm.

Andreas Thumser fällt nach Knieoperation länger aus

Den Schatten seines Vorgängers, der die „Red Devils“ in sämtlichen Klassen von der Dritten bis zur Bezirksliga trainiert hat, sieht er nicht als Bürde. Ganz im Gegenteil. „Das ist eher eine Ehre. Darryl hat einen Super-Job gemacht.“ Schwerer wiegen da schon die (temporären) Ausfälle zweier Stammkräfte. Andreas Thumser hat sich am Knie operieren lassen, das schon länger Sorgen bereitet. Bis Weihnachten fällt er laut Zeitplan auf jeden Fall aus.

Milan Keser wird nicht mehr für Weilheim auflaufen

Auch bei Milan Keser streiken die Knie. Der Zwei-Meter-Riese hatte schon im März die Segel gestrichen, kehrt nicht zurück. Dafür bleibt den Weilheimern Miljan Grujic erhalten, der Top-Center der 2. Regionalliga. „Der Fels in der Brandung“, wie’s Florian Willkomm formuliert. Allein wegen ihm dürfte Weilheim wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Auch wenn das Saisonziel noch nicht definiert ist. Das möchte Max Kihm gemeinsam mit der Mannschaft erledigen. Sie stehen ja erst am Anfang ihrer Liaison.