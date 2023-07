Triumph bei Deutscher Meisterschaft: Zwei Peißenberger künftig mit Nummer „1“

Die gute Laune kommt nicht von ungefähr: Der MC Peißenberg bewies bei den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart seine Konkurrenzfähigkeit und holte neben zahlreichen Medaillen auch zwei Titel. © MC Peißenberg

Das BMX-Team des MC Peißenberg ist auf nationaler Ebene mittlerweile eine große Nummer. Bei den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart trumpften zwei ihrer Fahrer ganz groß auf.

Peißenberg – Anstrengende Wochenenden liegen hinter den BMX-Sportlern des MC Peißenberg. Ein Saisonhöhepunkt für die 28 qualifizierten Starter des Vereins war zweifelsohne das Rennen in Stuttgart, wo es – je nach Altersklasse – um die Deutsche Meisterschaft, den „Deutschland Cruiser Cup“ und den „Deutschland Cup“ ging. Gesucht wurden in allen drei Wettbewerben die besten Fahrer der Republik.

16 Peißenberger kommen unter die Top 8, zwei holen Gold

Dabei wurde schnell klar: Die Peißenberger sind eine ernst zu nehmende Konkurrenz. 16 Mitglieder des Teams schafften es unter die besten Acht in ihren jeweiligen Gruppen – und zwei von ihnen wurden gar mit der Goldmedaille dekoriert. Das Besondere daran: Sie dürfen ihre zweistelligen Startnummern nun gegen einstellige eintauschen, die sie ab der kommenden Saison tragen dürfen.

Benedikt Bichlmeyr und Franziska Lengger dürfen künftig die „1“ tragen

Mit der Nummer „1“ darf daher künftig der frisch gebackene deutsche Meister Benedikt Bichlmeyr fahren. Doch nicht nur er schaffte es bei den Boys 15-16 zu beeindrucken, auch seine beiden Teamkollegen Jamiro Löbel (4.) und Maximilian Stölzl (5.) bewiesen in einem furiosen Finale ihr Können. Ebenfalls die Nummer „1“ gesichert hat sich Franziska Lengger bei den Women 17+. Silber holte sich Stephanie Fink (Cruiser Women 30&over). Bronze ergatterten David Pölzl (Cruiser 17-29), Thorsten Stranninger (Cruiser 40-44) sowie Hannah Fink. Team-Sprecherin Andreas Glas war mehr als zufrieden mit den Ergebnissen: „Auf die tolle Mannschaftsleistung von Klein bis Groß sind wir extrem stolz.“

Jede Menge Top-Plätze auch bei Bayernligalauf in Ingolstadt

Viel Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, blieb jedoch nicht, denn in Ingolstadt stand der nächste Lauf der Bayernliga an. Dort traten 28 Fahrer aus Peißenberg an. Spannend machte es Franziska Lengger, die im Finale der Elite National Women bis kurz vor der Ziellinie noch auf Platz zwei lag. Doch wenige Meter vor dem Ziel griff sie nochmals an und holte sich schließlich den Sieg. Selbiges gelang Stephanie Fink bei den Cruiser Women, auf Platz drei fuhr ihre Vereinskameradin Simone Hain. Einen weiteren Sieg für den MC errang David Pölzl (Cruiser) hauchdünn vor Jonas Auhorn, der nur drei Zehntelsekunden langsamer war.

Spitzenplätze auch für den Peißenberger Nachwuchs

Auch der Nachwuchs wartete mit zahlreichen Spitzenplätzen auf. Paula Huber (Girls 5-8) war die Schnellste ihrer Altersklasse. Bei den gleichaltrigen Buben fanden sich mit Kilian Krabler (2.) und Almi Nebijevski (3.) gleich zwei Peißenberger auf dem Siegerpodest wieder. Bei den neun- und zehnjährigen Mädels kehrte Lena Huber mit Bronze im Gepäck nach Hause zurück. In derselben Altersklasse erkämpfte sich Jonas Hellmer den zweiten Platz bei den Jungen. Ganz oben aufs Treppchen schaffte es Hannah Fink (Girls 11-12). Bei den Boys 15-16 war das Stockerl einmal mehr ausnahmslos von Peißenberger Fahrern besetzt. Der Deutsche Meister Benedikt Bichlmeyr verwies Jamiro Löbel und Maximilian Stölzl auf die Plätze zwei und drei.

In der Teamwertung lag Peißenberg mit Erlangen hinter Gastgeber Ingolstadt punktgleich auf dem zweiten Rang. In der Gesamtwertung führt das Team aus der Marktgemeinde somit noch immer (1361 Punkte). Das BMX-Team Weilheim belegt derzeit Rang acht (1089).