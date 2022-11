Zweite Abreibung für Weilheim binnen einer Woche

Von: Roland Halmel

Der Spaß hielt sich in Grenzen: Weilheims Trainer Max Kihm erlebte die zweite Packung für sein Team innerhalb einer Woche. Foto halmel © Roland Halmel

Gottseidank gibt es jetzt ein spielfreies Wochenende: Dann können die Weilheimer Basketballer die zweite Klatsche binnen einer Woche verdauen.

Weilheim – Zwei dreistellige Niederlagen mit jeweils mehr als 40 Punkten Rückstand. Das gab es in der jüngeren Geschichte der Weilheimer Basketballer in der 2. Regionalliga Süd bislang nicht. Diese unerfreulichen Ergebnisse musste die Mannschaft von Trainer Max Kihm jetzt aber einstecken. Nach der 69:113-Heimpleite gegen TS Jahn München kamen die Kreisstädter bei den Dachau Spurs mit 60:109 (30:57) unter die Räder.

Weilheims Trainer Kihm nimmt sich von der Kritik nicht aus

„Wir waren nicht gut und Dachau war reifer und abgezockter“, fasste Kihm den schwachen Auftritt seiner Mannen zusammen. „Wir alle, die Spieler und ich, waren danach sauer“, so Kihm weiter. Auch sich selbst wollte er von der Kritik nicht ausnehmen. „Wir müssen die beiden Spiele jetzt analysieren und unsere Schlüsse daraus ziehen.“ Kihm hofft, dass seine Mannschaft nach dem spielfreien Wochenende beim Heimspiel am 19. November gegen die MIL Baskets Milbertshofen wieder in die Erfolgsspur zurückfindet.

Weilheim muss auf mehrere Leistungsträger verzichten

Das verpatzte Spiel in Dachau war auch dem Ausfall einiger Leistungsträger geschuldet. Alex Thumser, Sebastian Niederreiter und Miljan Grujic hatten die Fahrt zum Tabellennachbarn gar nicht erst angetreten. Alex Brem versuchte es, seine Kniebeschwerden ließen nach dem Aufwärmen dann aber keinen Einsatz zu. Die acht verbliebenen Weilheimer hielten im ersten Durchgang noch einigermaßen mit. Nach dem 16:28 im ersten Viertel ging es dann bis zum Wechsel aber deutlich bergab. Zur Halbzeit lagen die Hausherren bereits mit 27 Punkten in Front.

Auch nach der Pause wird‘s bei Weilheim nicht besser

Nach der Pause wurde es in der TSV-Defensive nicht besser. Die Dachauer trafen nach Belieben und bauten so ihren Vorsprung auf 80:45 (30.) aus. Auch im Schlussviertel ließen die Hausherren nicht nach, sodass die Weilheimer, bei denen Henning Ballhausen und Alex Brem sowie die beiden Youngster Anian Culum und Philipp Merkl in der Offensive wenigstens einige Akzente setzten, mit der zweiten deutlichen Pleite in Folge die Heimfahrt antreten mussten. In der Tabelle fielen die Weilheimer durch die jüngsten Niederlagen auf den sechsten Rang zurück. Gestartet waren die Kreisstädter mit Siegen gegen Passau (95:79) und München Basket (56:53).

Weilheims Spieler und Punkte: Henning Ballhausen 20, Andreas Brem 15/3 Dreier, Arian Culum 10/2, Philip Merkl 9/3, Matthias Modrok 6, Alex Brem, Martin Fernholz, Pascal Eckert, Sebastian Jungwirth.