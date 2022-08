51 Stunden Schwimmen, Radeln und Laufen beim Triple Ultra Triathlon

Teilen

„Hier ist jeder, der ins Ziel kommt, ein Sieger“: Der Wolfratshauser Michael Schmüser war einer von nur 24 Finishern beim Ultra Triple Triathlon in Lensahn. © gbm

Michael Schmüser vom TSV Wolfratshausen bewältigt Triple Ultra Triathlon in Schleswig-Holstein und ist nach 51 Stunden als Neunter im Ziel.

Lensahn/Wolfratshausen – Sechs Jahre nach seinem ersten Triple Ultra Triathlon (11,4 km Schwimmen, 540 km Radfahren, 126,6 km Laufen) hat sich Michael Schmüser entschieden, diese gewaltige Herausforderung erneut anzugehen. „Immerhin sind es drei Ironman-Distanzen hintereinander“, betont der Triathlet des TSV Wolfratshausen vor dem legendären Wettbewerb im schleswig-holsteinischen Lensahn. Zusammen mit 30 Startern aus neun Ländern sprang Schmüser um 7 Uhr im örtlichen Freizeitbad ins Wasser, wo auf einer 50 Meter-Stecke 228 Bahnen zu absolvieren waren. „Nach 4:05 Stunden kam ich als Zwölfter aus dem Wasser“, berichtet der Wolfratshauser.

Viel Seitenwind beim Radeln

Die Wetterprognose für das anschließende Radfahren (112 Runden á 4,82 km) war indes nicht ganz günstig, denn es war „sehr lebhafter Wind vorausgesagt“. Dieser insbesondere von der Seite her wehende Wind dauerte zirka neun Stunden an, was natürlich viel Kraft kostete. Aber jeder Starter hatte sein eigenes Betreuerteam dabei und konnte auf moralische Unterstützung vertrauen. Bei Schmüser waren es die Eltern und zwei Freunde. „Um 3 Uhr machte ich meine erste Pause von einer Stunde mit ein paar Kartoffeln, Suppe und ein wenig Schlaf.“

Drei Marathons zum Abschluss

Doch mit dem Sonnenaufgang kam die Lust, wieder in die Pedale zu treten. Nach zirka 22 Stunden hatte er die 540 Kilometer geschafft und wechselte nun auf die Laufstrecke, bei denen drei Mal die Marathonstrecke von je 42,195 Kilometer gelaufen wurde (96 Runden á 1,32 km). „Ich war froh, endlich laufen zu können“, berichtet der Triathlet. Am zweiten Tag war es für die Teilnehmer dann leichter, denn es war windstill bei Temperaturen von angenehmen 22 Grad. Seine Leiden beschreibt Schmüser dann wie folgt: „Den ersten Marathon hatte ich gut geschafft, aber es wurde dann immer anstrengender. Kein Wunder, denn ich war schon 38 Stunden unterwegs. Um 1 Uhr in der zweiten Nacht hatte ich einen Tiefpunkt und musste mich eine weitere Stunde hinlegen.“ Dank seines Betreuer-Teams, das ihn ununterbrochen unterstützte, sammelte er jedoch neue Kraft, sodass er auch noch die letzten 60 Kilometer ohne größere Anstrengung bis ins Ziel schaffte.

Jeder, der ins Ziel gekommen ist, ist ein Sieger.“

Nach 51 Stunden war es soweit, dass er „gemeinsam mit meinen Helfern“ ins Ziel laufen konnte. Nicht alle Teilnehmer hatten dieses Glück, denn nur 24 Sportler hielten bis zum Schluss durch. Michael Schmüser wurde schließlich Neunter, meinte aber: „Ich möchte sagen, dass jeder, der hier ins Ziel gekommen ist, ein Sieger ist.“ (gbm)