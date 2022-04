Internationale Erfolge stacheln Wolfgang Sacher zu Trainingsfleiß und Höchstleistungen an

Die Bergstraßen im Norden Mallorcas sind perfekt, um sich in Form zu bringen: Wolfgang Sacher auf dem fast 1000 Meter hohen Puig Major. Seit Jahresbeginn hat der RSC-Radler bereits 5000 Trainingskilometer in den Beinen. Viel Fleiß im Fitnessstudio, und 5000 km im Sattel © privat

Nach den großen Erfolgen des vergangenen Jahres arbeitet Wolfgang Sacher heuer hart für ein Comeback in der Nationalmannschaft. Bei einem zweiwöchigen Trainingslager auf Mallorca hat der 55-Jährige schon mal 1400 Kilometer abgespult.

Wolfratshausen – Für die meisten Menschen ist der Anstieg zum Puig Major nur eine einfache Bergstraße. Für Rennradfahrer ist der Pass im Norden Mallorcas jedoch eine der bekanntesten Trainingsstrecken überhaupt. Über 14 Kilometer schraubt sich das schmale Asphaltband in die Höhe der Serra de Tramuntana, dem größten Gebirgszug der Insel. Weitab der bekannten Badestrände geht es vom Meer bis auf knapp 1000 Meter hinauf. Massentourismus gibt es dennoch – allerdings auf zwei Rädern: Hunderte Radsportler tummeln sich im Frühjahr täglich auf der Serpentinenstrecke, um sich für die Saison in Form zu bringen. „Das Wetter ist hier deutlich wärmer als in Deutschland. Und die vielen Anstiege im Norden der Insel sind perfekt, um an der Kraft zu arbeiten“, bestätigt Wolfgang Sacher.

Der Behindertenradsportler aus den Reihen des RSC Wolfratshausen ist den Puig Major im Laufe seiner Karriere bereits unzählige Male hinaufgekurbelt. Anfang April war es wieder so weit: „Gemeinsam mit dem Bayerischen Behindertenradsportverband war ich zwei Wochen auf Mallorca. Die Fahrt über den Puig Major war in gewisser Weise unsere Königsetappe“, erzählt er. Insgesamt 1400 Kilometer spulte Sacher in zehn Tagen ab – eine Distanz, die viele nicht einmal in einem gesamten Jahr schaffen.

Aus dem Nichts: EM-Bronze im Zeitfahren

55 Jahre ist Wolfgang Sacher inzwischen alt. Das Trainingspensum seines Mallorca-Aufenthalts zeigt jedoch, dass der Goldmedaillengewinner der Paralympischen Spielen von Peking 2008 nach wie vor hoch motiviert ist. Nachdem er im vergangenen Jahr nach fast zehnjähriger Wettkampfpause aus dem Nichts Dritter bei den Europameisterschaften im Einzelzeitfahren geworden war, hat er nämlich wieder Blut geleckt. „Dass ich trotz der langen Auszeit immer noch auf einem internationalen Level um Medaillen kämpfen kann, ist schon eine tolle Sache. Irgendwie reizt es mich, zu sehen, ob da vielleicht noch einmal mehr geht“, meint er.

Bereits im Winter ist Sacher deshalb fleißiger gewesen als in der Vorsaison: Neben dem Radtraining war er dreimal pro Woche im Fitnessstudio, um an Kraft, Ausdauer und Rumpfmuskulatur zu arbeiten. „Aber nicht nur die Aktivitäten im Kraftraum, sondern auch die Einheiten auf dem Rad habe ich im Vergleich zu 2021 deutlich gesteigert. Lediglich eine Erkältung Anfang März führte zu einer kurzen Zwangspause. Ansonsten fühle ich mich gesund und bin fit.“

Viel Fleiß im Fitnessstudio, und 5000 km im Sattel

Sein Pensum seit Jahresbeginn: mehr als 5000 Kilometer auf dem Rennrad. Sachers Ehrgeiz kommt nicht von ungefähr: Nach seinem Medaillengewinn bei der vergangenen EM will er es dieses Jahr wieder in den deutschen Nationalkader schaffen. Seine letztjährigen Wettkämpfe hatte er als „freier Starter“ nämlich aus eigener Tasche finanzieren müssen. „Heuer möchte ich die Sache professioneller angehen und von den Strukturen der Nationalmannschaft profitieren. Dass ich auch mit 55 Jahren noch schnell sein kann, habe ich ja bewiesen“, meint er.

Im Mai zwei Weltcup-Starts

Um sich für die deutsche Auswahl zu qualifizieren, braucht Sacher jedoch Resultate. Die will er nach Möglichkeit schon in den kommenden Wochen einfahren: Unter anderem stehen zwei Starts bei den Weltcuprennen im belgischen Ostende (5. bis 8. Mai) und im deutschen Elzach (12. bis 15. Mai) auf dem Programm. Ein erster Saisonhöhepunkt sollen dann die Paracycling-Europameisterschaften von 25. bis 28. Mai in Oberösterreich sein – dem Rennen, in dem ihm 2021 die Rückkehr auf die internationale Bühne gelungen war. „Wenn ich bei diesen Rennen gute Leistungen zeigen kann, dann habe ich in jedem Fall gute Karten, wieder vom deutschen Behindertenradsportverband nominiert zu werden. Das wäre eine großartige Geschichte“, sagt Sacher. Gelingt ihm das Comeback, seien die Paralympics 2024 in Paris sein Fernziel. „Ich bin vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber gerade im Einzelzeitfahren, meiner Paradedisziplin, kann ich es schaffen“, zeigt er sich entschlossen.

Sacher wäre dann 57 Jahre alt. Eine erneute Teilnahme bei den Paralympischen Spielen wäre der Höhepunkt der zweiten Karriere des Wolfgang Sacher. Den Grundstein hat der RSC-Athlet jedenfalls Anfang April gelegt: Als er sich auf der Mittelmeerinsel Mallorca in Form gebracht hat – unter anderem auf der Serpentinenstrecke des Puig Major, einer der bekanntesten Trainingsstrecken für Rennradfahrer überhaupt. Werner Müller-Schell

