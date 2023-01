Aufschlagserie mit acht Punkten ebnet den Weg zum Sieg

Von: Thomas Wenzel

Von den exakten Zuspielen von Steller Alexander Beck (li.) profitierten die VSG-Angreifer wie Henri Bieling (am Ball) auch in Schönberg. Dort feierten die Volleyballer beim 3:1 ihren siebten Sieg in Folge. © hans lippert

Die Volleyball-Herren der VSG Isar-Loisach sind nach einem 3:1-Sieg in Schönberg weiterhin auf Tuchfühlung zur Landesliga-Spitze.

Schönberg/Geretsried – Am Ende des Tages hatten die Volleyballer der VSG Isar-Loisach gut dreimal so viel Zeit im Auto verbracht wie auf dem Spielfeld: Die 225 Kilometer weite Anreise zum TSV Schönberg dauerte einfach zweieinhalb Stunden, ihren 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:10)-Erfolg gegen die Niederbayern hatte die Mannschaft von Nabil Habboubi nach knapp 90 Minuten in der Tasche. „Wenn man nach einer so langen Fahrt dann die drei Punkte holt, ist der ganze Stress vergessen“, sagt der Trainer, dessen Schützlinge mit diesem siebten Sieg in Folge dem Tabellenführer TSV Mühldorf II ganz dicht auf den Fersen bleiben.

Spaziergang vor dem Match

Der Geretsrieder Tross hatte sich extra frühzeitig auf den Weg in den Landkreis Freyung-Grafenau gemacht, um ausreichend Zeit zur Spielvorbereitung zu haben. „Es ergab sich sogar noch die Gelegenheit für einen kleinen Spaziergang“, berichtet Habboubi. Im Spiel selbst war sein Team sofort hellwach und zog den ersten Satz „konsequent und konzentriert“ durch (25:19).

Dann folgte „unser berüchtigter zweiter Satz“, wie es der Coach nennt. Die VSG-Volleyballer schwächelten bei der Annahme, und Schönberg erkannte das Defizit sofort. „Außerdem hatten sie einen höherklassig erfahrenen Angreifer, der die Lücken in unserem Block ausgenutzt hat“, schildert Habboubi den Verlauf. Bis zum 8:8 verlief der Durchgang ausgeglichen, dann zogen die Hausherren bis auf drei Zähler davon und gingen mit 25:21 über die Ziellinie. Auch die erprobte Taktik des Trainers mit einem Doppelwechsel von Zuspieler und Annahmespieler half in diesem Fall nichts.

Kopf-an-Kopf im dritten Satz

Im dritten Durchgang lieferten sich beide Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Gäste hatten ihren Annahmeriegel etwas umgestellt und standen hier mit Stefan Richter jetzt sicherer. „Dafür gab es einige unerwartete Aufschlagfehler“, hadert Habboubi, dessen Team jedoch am Ende knapp mit 25:23 die Nase vorne hatte. Offenbar war jetzt bei den Schönbergern die Luft raus. Im dritten Satz agierte die VSG nach Belieben und profitierte nicht nur von exakten Vorlagen von Alexander Beck, sondern auch von einer Aufschlagserie von Markus Meinl, der acht Punkte am Stück machte. Mit einem 25:10 war letztlich auch der 3:1-Auswärtserfolg perfekt.

Extraschichten im Training stabilisieren Abwehr

Der Trainer zeigt sich zufrieden. „Wir haben in der Abwehr deutlich besser agiert. Damit haben sich unsere Extraschichten im Training schon ausgezahlt“, meint Nabil Habboubi. Außerdem freute er sich, „dass die Jungs während des Spiels aus ihren Fehlern gelernt und diese abgestellt haben“.

Die Verfolgungsjagd auf Spitzenreiter Mühldorf II nimmt die VSG erst im Februar wieder auf, wenn gleich drei Heimspieltage in Folge anstehen. Los geht es am Samstag, 4. Februar. Dann sind ab 14.30 Uhr die SG Grafing III/Bruckmühl und der VC/DJK Passau zu Gast in der Geretsrieder Gymnasium-Sporthalle.

VSG Isar-Loisach/Herren: T. Adamek, Beck, Bieling, Busch, D. Hölzl, K. Hölzl, Leykam, Meinl, Richter, v. Stülpnagel, J. Wilhelm.