Beim schweren Heimspieltag fehlt der Glaube an den Erfolg

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Zu selten griffen die VSG-Frauen um Ulrike Wiese (am Ball, mit Ulrike Leonhard und Katja Wietschorke) so konsequent an, wie in dieser Szene. Die Volleyballerinnen verloren am Samstag beide Heimspiele. © hans lippert

Nach zwei Heimniederlagen schweben die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach weiter in Abstiegsgefahr

Geretsried – Riesig war die Freude bei den Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach nach dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksliga Ost. Doch schon ab Saisonstart häuften sich die Hiobsbotschaften, denn mit Veronika Adamek, Veronika Graf und Johanna Hofmann fielen die drei wichtigsten Angreiferinnen langfristig aus. Mittlerweile ist das Team von Dominik Hölzl in die Abstiegszone der Tabelle gerutscht und schaffte es auch am jüngsten Heimspieltag nicht, gegen den MTV Rosenheim II (1:3) und den TSV Eiselfing II (0:3) die so dringend benötigten Zähler einzufahren. „Ich schaue nicht auf die Tabelle“, sagt der Coach. „Wenn wir unsere Punkte holen, ist sie sekundär.“

Konzentriert zur Crunch-Time

Gegen Rosenheim kamen die Gastgeberinnen nur langsam in Fahrt, lagen im ersten Satz fast ständig zurück. Erst beim 20:20 gab es einen Gleichstand, woraufhin die VSG das Überraschungsmoment für einen 25:22-Gewinn nutzte. „Da sind wir zum ersten Mal in dieser Saison passend zur Crunch-Time vollkommen konzentriert aufgetreten“, freut sich Hölzl. Der zweite Durchgang verlief dagegen desolat: Seine Volleyballerinnen bekamen ihre Annahme nicht geregelt, lagen zwischenzeitlich aussichtslos mit 3:12 zurück und verloren mit 11:25. „Da hat dann komplett der Glaube an einen Erfolg gefehlt“, stellt der Coach fest. Im dritten Abschnitt war das Team um die starke Libera Hannah Sperl wieder gleichauf, lag sogar zwischenzeitlich in Front. Gegen Ende setzte sich Rosenheim ab und gewann mit 25:21. Eng ging es auch im vierten Satz zu. Beim Rückstand von 17:20 versuchte Hölzl mit Doppelwechseln das Blatt noch zu wenden, doch am Ende stand ein 21:25-Verlust. „Ich bin zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft, denn das ist ein richtig schwerer Spieltag“, betont der Trainer, der auch Neuzugang Miriam Hildebrandt zu einigen Einsätzen verhalf.

Eiselfing kompakt und konsequent

Noch einen Ticken stärker präsentierte sich nämlich der Tabellendritte aus Eiselfing. Die Gäste aus dem Landkreis Rosenheim traten kompakt auf, zogen ihre Spielzüge konsequent durch. „Gegen einen so stabilen Gegner hat man es einfach schwer“, räumt Hölzl ein. Die Eiselfingerinnen hatten zudem mit einer großgewachsenen Diagonalangreiferin eine überragende Punktesammlerin in ihren Reihen. Die VSG kämpfte jedoch tapfer, hatte im ersten Satz aber schon mit 13:25 das Nachsehen. Ähnlich deutlich verlief der zweite Abschnitt, den Eiselfing mit 25:15 holte. Im dritten Durchgang hielten die Gastgeberinnen bis zum 6:6 gut mit, dann zog der Favorit sein Spiel durch und siegte mit 25:17. „Eiselfing hat sich über die gesamte Dauer keine Fehler erlaubt“, stellt der VSG-Trainer fest.

Nur noch ein Spieltag für VSG

Sein Team hat nur noch einen Spieltag am 18. März im Terminkalender stehen. Dann tritt man in Rosenheim gegen die Gastgeberinnen und Schlusslicht SV Schwarz-Weiß München III an. Holt die VSG sechs Punkte, könnte sich damit noch den Relegationsplatz erobern, den momentan der TV Turnerbund München IV einnimmt. Allerdings haben die Münchnerinnen insgesamt noch viermal die Möglichkeit zu punkten.

VSG Isar-Loisach/Frauen: Linda Ameis, Michéle Becker, Anastasia Belz, Katrin Berghofer, Franziska Bernlochner, Miriam Hildebrandt, Jacqueline Jehle, Ulrike Leonhard, Hannah Sperl, Ulrike Wiese, Katja Wietschorke.