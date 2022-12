Der Spätzünder kommt zum ESC

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Mit späten Toren machten die River Rats um Daniel Merl (am Puck) zuletzt den Heimsieg gegen Ulm perfekt. Am Sonntag kommt der EV Pegnitz nach Geretsried. © Hans Lippert

Im Heimspiel an diesem Sonntag gegen den EV Pegnitz sind die Geretsrieder River Rats in der Favoritenrolle. Die Gäste waren zu Saisonbeginn aufgrund ihres Freiluftstadions benachteiligt, haben aber zuletzt durch gute Ergebnisse aufhorchen lassen.

Geretsried – Das Los des EV Pegnitz, der am Sonntag um 17.30 Uhr im Heinz-Schneider-Stadion zu Gast ist, ist dem Geretsrieder Eishockeyteam wohlbekannt. Wie die Oberfranken trug der ESC jahrelang seine Heimspiele unter freiem Himmel aus, ehe die Arena an der Jahnstraße 2019 wieder überdacht wurde. Stets musste man die Vorbereitung auswärts absolvieren, nicht selten die ersten Bayernliga-Partien in der Fremde bestreiten. Und meist erreichten die River Rats somit erst im Dezember ihre Normalform.

So erging es auch den Ice-Dogs nach ihrem Wiederaufstieg: Zwölf Niederlagen in Folge mussten sie einstecken, ehe am 18. November in Pfaffenhofen der erste Sieg (4:3 n.P.) gelang. Das beflügelte den EVP derart, dass ihm gleich im nächsten Match ein 3:1-Überraschungserfolg gegen Miesbach gelang.

Eine enge Kiste war am 16. Oktober auch das Hinspiel gegen Geretsried (5:6 n.V.). „Diese Partie sollte uns Warnung genug sein“, betont Hans Tauber jun. Der ESC-Coach ist sich sicher, dass sich die Pegnitzer nach ihrem jüngsten 6:5 n.V.-Erfolg gegen Waldkraiburg im Aufwind befinden: „Die werden auch am Sonntag bei uns etwas holen wollen.“ Zumal es seit Freitag einen neuen Mann an der Bande gibt: Petr Kukla (39), langjähriger Torjäger von Ost-Regionalligist Schönheide und zuletzt dort Co-Trainer, ist der Nachfolger des vor zwei Wochen zurückgetretenen Markus Hausner. Dennoch sind vor dem Duell am Sonntag die Rollen klar verteilt, denn die Ice-Dogs stehen mit nur neun Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Wenn wir noch mal oben an Platz acht, also die Meisterrunde ranschnuppern wollen“, so Tauber, „dann müssen wir die drei Punkte gegen Pegnitz mitnehmen.“

Um zum Erfolg zu kommen, müsse man ein Auge auf EVP-Topscorer Roman Navarra (11 Tore, 16 Vorlagen) haben. „Außerdem müssen wir unser Spiel durchziehen“, betont der ESC-Trainer, der wieder auf Ondrej Horvath und Jakup Rezac zurückgreifen kann.