Waßmann: „Der TuS ist meine Heimat, meine Gemeinschaft und mein Verein“

Mit der goldenen Ehrennadel des TuS Geretsried wurde Sportabzeichen-Organisator Gerrit Waßmann (li.) von Vorstandsvorsitzenden Mirko Naumann ausgezeichnet. © dengler

Gerrit Waßmann ist für sein langjähriges Engagement als Sportabzeichen-Organisator beim TuS Geretsried mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet worden.

Geretsried – Über 50 Jahre lang ist Gerrit Waßmann Mitglied des TuS Geretsried – ein Urgestein des Vereins. Für sein Engagement und seine zahlreichen Verdienste für den Verein wurde er nun im Rahmen des Sportabzeichen-Tags im Isarau-Stadion mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. „Es war toll, in diesem Rahmen geehrt zu werden. Das hat mich sehr berührt“, erklärte Waßmann nach seiner Ehrung.

Für den Geretsrieder war es bei Weitem nicht das erste Mal, dass er für seine Verdienste ausgezeichnet wurde. Bereits im Jahr 1973 erhielt er im Alter von 22 Jahren die Ehrennadel des Deutschen Turnverbands. Im Verlaufe der Zeit sammelte er eine ganze Reihe an Verdienstabzeichen und Ehrennadeln von der Stadt, dem BLSV und dem TuS. Dabei stellte er jedoch klar, dass es ihm bei seinem Engagement nie um Ehrungen gegangen ist. „Es ist noch viel mehr wert, in strahlende Kinderaugen zu schauen, wenn sie ihr Sportabzeichen vom Bürgermeister überreicht bekommen“, erklärte er beispielhaft.

Bereits die Eltern waren erfolgreiche Turner

Die Liebe zum Sport wurde ihm bereits in die Wiege gelegt, da seine Eltern erfolgreiche Turner waren. Im Alter von sechs Jahren zog er mit seiner Familie nach Geretsried, die sich direkt dem TuS anschlossen. Mit 14 assistierte er beim Turnen als Übungshelfer, um seine „Leidenschaft mit anderen zu teilen“. Dies war jedoch nur der Anfang seines TuS-Engagementes, das bis heute andauert und nur während seiner Studenten-Zeit in Stuttgart zwischen 1978 und 1984 unterbrochen wurde.

Initiator des Weihnachtsturnens

Waßmann, der das Turnen als „mein Sport“ bezeichnet, war unter anderem der Initiator des Weihnachsturnens, das noch immer jährlich stattfindet. Jahrelang war er als Oberturnwart und Abteilungsleiter im Turnen und in der Leichtathletik tätig. Zudem ist er seit mehr als 50 Jahren Träger der Vereinsfahne und half im Jahr 1972 dabei, den Olympischen Fackellauf organisieren. Dabei lief er auch selbst ein Teilstück von der Högl-Kreuzung bis zur Petrus-Kirche. Der TuS ist in all den Jahren so etwas für eine zweite Familie für den begeisterten Sportler und Trainer geworden. „Der TuS ist einfach meine Heimat, meine Gemeinschaft und mein Verein“, stellte Waßmann klar, dessen Familie nun bereits in der vierten Generation im Verein tätig ist.

Wöchentliches Training mit der Sportabzeichen-Gruppe

Selbst nach mehr als 50 Jahren Zugehörigkeit ist er noch immer wöchentlich im Stadion anzutreffen, wo er die Sportabzeichen-Gruppe trainiert. Waßmann ist seit 1969 Prüfer und seit 2016 Referent beim BLV. Für den Geretsrieder ist es noch immer etwas besonderes, seine Gruppe, die aus allen Altersstufen besteht, auf das Abzeichen vorzubereiten: „Meine Hauptmotivation ist es, Kinder und Erwachsene für den Sport zu begeistern und glücklich zu machen. Es ist schön, dass beim Sportabzeichen jeder ein Ziel hat und persönliche Erfolge feiern kann.“

Beim so genannten „Sportabzeichen-Tag“ absolvierten im Vorjahr knapp 100 Leute das Deutsche Sportabzeichen. Darunter selbstverständlich auch Waßmann selbst, der das Abzeichen (natürlich in Gold) zum 43. Mal errang. DOMINIK HAGER