Die erste Hürde im Titelrennen ist genommen

Von: Thomas Wenzel

Mit einigen starken Aktionen brachte Korbinian Hölzl (hinten, mit Zuspieler Alexander Beck) die VSG-Volleyballer gegen Waging auf die Siegerstraße. Auch gegen Meisterschaftskonkurrent Holzkirchen war man erfolgreich. © Hans Lippert

Die Herren der VSG Isar-Loisach schlagen Verfolger Holzkirchen (3:0) und Waging am See (3:1). Damit ist auf dem Weg zum Titel eine erste hohe Hürde überwunden.

Waging am See/Wolfratshausen – Die Volleyballer der VSG Isar-Loisach haben auf ihrem Weg zur Meisterschaft die erste Hürde genommen: Beim Bezirksliga-Spieltag in Waging am See schlug der Tabellenführer nicht nur die Gastgeber mit 3:1, sondern besiegte auch den ärgsten Verfolger Holzkirchen mit 3:0. „Das war mit Abstand unser bestes Spiel in dieser Saison“, freute sich Teammanager Bernhard Wilhelm.

Die spielfreien Holzkirchner treten in Waging an

Wie es am Samstag aber überhaupt zum Duell beider Titelkandidaten kam, war schon kurios. So hatten sich im Laufe der vergangenen Woche gleich fünf Klubs (SC Freising II, TuS Oberding, Jahn München, TV Altötting und FC Kirchweidach) für die neue Regelung des Bayerischen Volleyballverbands entschieden, ohne Konsequenzen mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb auszuscheiden. Weil der TSV Hohenbrunn-Riemerling für das Match in Waging corona-bedingt nicht zur Verfügung stand, wurden schlichtweg die spielfreien Holzkirchner eingeladen.

Waginger Aufschlagserie zum Satzgewinn gegen VSG

Zuerst einmal aber musste die VSG im Match gegen die Gastgeber mit einem „Außenangreifer-Problem“ fertig werden. Denn sowohl Fabian Liemer als auch Markus Meinl kamen verspätet an der Sporthalle an. Entsprechend holprig verlief der erste Satz. „Bis zum 17:17 waren beide Teams auf Augenhöhe, dann ist Waging dank einer Aufschlagserie davongezogen“, berichtete Wilhelm nach dem 19:25. Auch im zweiten Durchgang ging es hin und her, doch nach dem 18:18 kippte die Partie nicht zuletzt dank einiger toller Aktionen von Korbinian Hölzl auf die Seite der VSG, die mit 25:20 gewann. Im vierten Abschnitt hatten sich die Gäste dann auch auf die Waginger Lobs hinter den Block eingestellt und gewannen – zumal den Hausherren ein wenig die Puste ausging – mit 25:12.

Steller Alexander Beck harmoniert ausgezeichnet mit Stefan Richter

Beim anschließenden Duell Waging gegen Holzkirchen konnten sich die VSG’ler schon mal einen Eindruck von den Stärken und Schwächen des Meisterschaftskonkurrenten verschaffen. „70 Prozent aller Angriffe liefen über Jannik Sambale“, erkannte Bernhard Wilhelm. Der amtierende Deutscher U 17-Beachmeister wurde von seinem Vater Christoph als Zuspieler gekonnt in Szene gesetzt. „Wir haben ihm fast immer einen Dreierblock gegenüber gestellt“, berichtet der Teamsprecher. So agierte die VSG nahezu fehlerfrei und holte die Sätze eins und zwei mit 25:21 und 25:17. Trainer Nabil Habboubi lobte insbesondere Steller Alexander Beck, der vor allem mit Stefan Richter ausgezeichnet harmonierte („hat ihn immer wieder super freigespielt“). Dazu sorgte der Coach mit dem abwechselnden Einsatz von Julius Wilhelm und Tobias Adamek als Liberos für permanente Stabilität in der Annahme. In Durchgang drei gaben beide Teams noch einmal ihr Bestes, doch die VSG setzte sich erneut mit 28:26 durch.

Nachdem der Spielplan für die Bezirksliga Ost noch einmal neu überarbeitet wurde, müssen die Volleyballer aus Wolfratshausen und Geretsried noch fünf Partien absolvieren. Am kommenden Samstag, 12. Februar steht ein einzelnes Match gegen den Putzbrunner SV (13 Uhr, neue Gymnasium-Halle Geretsried) im Kalender. Zum Showdown um die Meisterschaft kommt es voraussichtlich am 12. März in Holzkirchen, auch wenn der Kontrahent aufgrund der schiefen Tabelle noch mehr Begegnungen vor der Brust hat.

VSG Isar-Loisach/Herren I: Beck, Busch, Walter, Richter, K. Hölzl, Bieling, Meinl, Richter, Liemer, v. Stülpnagel, J. Wilhelm, T. Adamek.