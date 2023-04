Die Königsdorfer Segelflieger haben die nächsten Titelgewinne im Visier

Teilen

Trainieren in Eichstätt mit den Piloten des bayerischen Landeskaders: Die beiden Youngster Benedikt Wägele (li.) und John Bartels. Foto: SFZ © SFZ

Das Segelflugzentrum Königsdorf ist der einzige Sportverein im Oberland, der eine Bundesliga-Mannschaft stellt. Und eine überaus erfolgreiche noch dazu: Sieben Mal hintereinander haben die Königsdorfer nun schon den Titel in der internationalen Alpen-Liga gewonnen. An diese Erfolge will das SFZ in dieser Saison anknüpfen. Die Junioren des SFZ streben nach ihren fünf Titelgewinnen zwischen 2016 und 2021 und dem Vizemeistertitel 2022 ebenfalls den erneuten Sieg in der Bundesliga an.

Die Segelflug-Bundesliga startet traditionell am Samstag des dritten April-Wochenendes und läuft über 19 Runden, jeweils an den Wochenenden bis Mitte August. Das SFZ in der 20-jährigen Geschichte der Segelflug-Bundesliga drei Mal den Titel gewinnen. So gelang den Königsdorfern das Meisterstück in den Jahren 2003, 2006 und 2010.

Die Segelflug-Bundesliga wird dezentral ausgetragen. Das heißt, jeder Pilot startet von dem Flugplatz seiner Wahl innerhalb Deutschlands, wobei es eine erste Liga, eine zweite Liga sowie Regionalligen gibt. In Deutschland gibt es außerdem eine Junioren-Liga, in der alle Teams Deutschlands in einer U25-Liga gegeneinander antreten.

Alpenliga: Alle Flüge über den Alpen werden gewertet

Hinzu kommt die internationale Alpenliga, bei der alle Flüge über den Alpen gewertet werden. Es werden jedes Wochenende jeweils Mannschaften mit den jeweils drei besten Piloten jedes Vereins gebildet. Die Teilnehmer können dabei von Wochenende zu Wochenende wechseln, sodass zum Ende der Saison beliebig viele Piloten in die Wertung kommen. Das bedeutet: Im Prinzip alle 30 000 Segelflieger Deutschlands gegeneinander antreten. Das Ziel bei den Ligaflügen ist es, innerhalb von zweieinhalb Stunden Flugzeit so viele Flugkilometer wie möglich zurückzulegen, gewertet wird die Durchschnittsgeschwindigkeit. Hierbei ist es vollkommen egal, wie lange ein Pilot fliegt, gewertet werden immer die zweieinhalb Flugstunden mit der höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit des jeweiligen Piloten. Die besten drei Piloten eines jeden Vereins kommen in die Wertung, in der die Schnittgeschwindigkeiten der drei schnellsten addiert werden. Ähnlich wie in der Formel 1 ist die Rundenwertung: Das Trio mit der höchsten aufaddierten Geschwindigkeit fliegt 20 Punkte fürs Team ein, das Zweitplatzierte Trio erhält 17 Punkte, bis zu einem Punkt für das an 15. Stelle platzierte Team.

Trainingswettbewerb in Nitra/Slowakei

Während Johannes Beyer, Mitglied der Junioren-Nationalmannschaft momentan in Nitra in der Slowakei auf einem Trainingswettbewerb fliegt und kräftig für die Junioren Europameisterschaft im Sommer in Dänemark trainiert, findet in Eichstätt gerade das Junioren Trainingslager des Luftsport-Verbands Bayern statt. Der 18-jährige Geretsrieder Benedikt Wägele ist dabei sogar mit dem Segelflugzeug von Königsdorf nach Eichstätt geflogen, während sein Vater den Transportanhänger brachte. Dieser kam am Ostersonntag auch gleich zum Einsatz, als Benedikt mangels Thermik etwas westlich von Eichstätt auf einem Acker außenlanden musste. John Bartels (23), wie Wägele Mitglied im bayerischen Juniorenkader, erging es nicht besser: Er landete etwas östlich von Eichstätt. Ostermontag konnten beide die von den Trainern gestellte Aufgabe erfüllen.