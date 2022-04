Barth will die ROC-Serie endlich wieder zum Laufen bringen

Auch die vielen laufbegeisterten Kinder und Jugendlichen können sich ab sofort im Internet für die Raiffeisen-Oberland-Challenge anmelden. © esc

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Jeden Morgen wenn ich aufwache, hoffe ich, dass ich von weiteren Katastrophenmeldungen verschont bleibe“, sagt der Wolfratshauser Sportfunktionär Alfred Barth. Als Vorsitzender der Raiffeisen-Oberland-Challenge (ROC) will er versuchen, nach zwei Jahren mehr oder weniger Pause für heuer die Wettbewerbsserie wieder zum Laufen zu bringen.

Im Vorjahr gab es bekanntlich nur eine „ROC light“. Weggebrochen ist von den regelmäßigen Veranstaltern allerdings der TSV Schäftlarn: „Den üblichen Waldlauf dort entlang der Isar wird es nicht mehr geben.“ Somit der Auftakt der „ROC 22“ am 30. April mit dem Stadtlauf in Geretsried geplant.

G7-Gipfel beeinträchtigt Stadtlauf

Gut sieht es auch für den Sixtus-Lauf in Schliersee aus, der am 21. Mai ausgetragen wird. „Der ursprünglich für den 3. Juli vorgesehene Wolfratshauser Stadtlauf wird so nicht stattfinden können“, berichtet Barth. Ursache ist vor allem der G7-Gipfel, der zeitgleich auf Schloss Elmau bei Krün zusammen kommt und für den alle Polizeikräfte im Oberland gebündelt werden. „Deshalb kann die Polizei zu unserem Originaltermin die Absicherung nicht übernehmen“, berichtet der Wolfratshauser. Derzeit wird der 10. Juli als möglicher Ausweichtermin favorisiert. „Auch wenn es noch nicht zu 100 Prozent sicher ist, sieht es dafür recht gut aus.“

Drei Läufe ballen sich im Juli

Dadurch würden sich dann gleich drei ROC-Läufe im Juli ballen, denn wegen der späten Pfingstferien wurde auch der Tölzer Blomberglauf von Juni dieses Mal auf den 17. Juli verlegt. Und dann steht da noch am 23. Juli der Hohenburger Schlosslauf des Lenggrieser Skiclubs auf der Terminliste. Der Laufherbst soll dann mit dem Gaißacher Berglauf am 3. September eingeläutet werden. Für den 24. September hält sich der SC Moosham mit seinem Crosslauf bereit und für den 30. Oktober ist der Holzkirchner Marktlauf zum Abschluss fest eingeplant.

Gesamtsiegerehrung ist wieder geplant

Ebenfalls ist heuer wieder eine Siegerehrung für die ROC-Gesamtwertung vorgesehen. Zeitpunkt und Ort werden noch bekannt gegeben. „Die ganzen Genehmigungsverfahren laufen mit positiven Signalen und so hoffen wir, dass auch alles so stattfinden kann“, zeigt sich Barth optimistisch. Freilich zeigt auch hier Corona seine Auswirkungen: „Nach der langen Pause tauchen an vielen verschiedenen Stellen neue Gesichter bei den Organisatoren auf, die sich erst mit der Materie vertraut machen müssen.“ Jedenfalls können sich die Läufer ab sofort für die Serie 2022 im Internet anmelden Die ersten 60 Läufer erhalten zur Belohnung ein hochwertiges ROC-Shirt.

Infos im Internet: www.oberland-challenge.de

