Die Türe zur Bayernliga ist für die VSG offen

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Weiterhin auf Aufstiegskurs segeln die VSG-Volleyballer von Trainer Nabil Habboubi (re.), die am Samstag zum 12. und 13. Mal in Folge siegreich waren. © tw

Die Volleyballer der VSG Isar-Loisach haben mit ihrem Sieg im Verfolgerduell gegen Unterhaching II (3:0) und dem 3:1 gegen Holzkirchen einen großen Schritt nach vorne gemacht

Geretsried – Die Volleyballer der VSG Isar-Loisach haben die Türe zur Bayernliga weit aufgestoßen. Am Samstag besiegte die Mannschaft von Trainer Nabil Habboubi im Duell der Verfolger den TSV Unterhaching II mit 3:0 und gewann gegen den TuS Holzkirchen (3:1). Damit hat der Landesligist als einziger Klub noch die Chance, den TSV Mühldorf II von der Tabellenspitze zu verdrängen oder eben über die Relegation den Sprung in die höchste bayerische Spielklasse zu schaffen.

Absolut fokussiert traten die Volleyballer aus Wolfratshausen und Geretsried ihrem direkten Konkurrenten Unterhaching II entgegen, den sie in einem umkämpften Hinspiel mit 3:1 besiegt hatten. Diesmal wurden die ersatzgeschwächt angetretenen Gäste auf dem falschen Fuß erwischt: Die VSG zog im ersten Satz schon mit 6:1 davon, führte zwischenzeitlich mit 16:5 und gewann mit 25:12. „Wir waren hoch konzentriert und nervenstark“, lobte Habboubi. Enger ging es im zweiten Abschnitt zu. „Da haben wir nicht mehr richtig Druck gemacht“, nörgelte der Coach. Ab dem 7:6 hatten die Gastgeber jedoch die Nase vorne, profitierten bei ihrem 25:20-Gewinn auch von viele Unterhachinger Aufschlagfehlern. Auch im dritten Satz war es zuerst ein Duell auf Augenhöhe. Nach einer doppelten Einwechslung mit Zuspieler Thorsten Busch und Angreifer Dominik Hölzl setzte sich die VSG rasch auf 14:10 ab und brachte mit 25:16 souverän die Schäfchen ins Trockene. „Da haben wir viele schwierige Bälle geholt“, lobte Habboubi.

So hätte es auch im Match gegen Mitaufsteiger Holzkirchen weitergehen sollen. Der Trainer gewährte neben Busch und Hölzl auch noch Lukas von Stülpnagel in der Mitte und Christian Leykam auf Außen Spielpraxis. Das lief bis zum 15:11 auch ganz gut, ehe es einen Bruch im Spiel gab. Der Trainer nahm beim 16:16 eine Auszeit, wechselte beim 16:18 gleich vier neue Leute ein. „Ich musste so deutlich reagieren, weil einfach nichts zusammenlief. Es wurden ohne Grund viele Fehler gemacht“, monierte der Coach. Der 21:25-Satzverlust ließ sich jedoch nicht mehr verhindern. Mit „mehr Konzentration und mehr Respekt vor dem Gegner“ trat die VSG ab dem zweiten Durchgang an. Ab diesem Zeitpunkt hatte die junge Holzkirchner Truppe nicht mehr den Hauch einer Chance. Mit 16:10 und 20:14 führten die Hausherren zwischenzeitlich und gewannen mit 25:20. Noch deutlicher wurde es in den nächsten beiden Sätzen, die mit 25:17 – inklusive einer schönen Aufschlagserie von Dominik Hölzl und guten Angriffsbällen von Youngster Simon Kinder – und 25:9 an die VSG gingen.

Zwei Wochen haben die Volleyballer jetzt Zeit, um sich auf das „Endspiel“ um die Meisterschaft vorzubereiten. Für die Fahrt am 5. März nach Mühldorf wurde bereits ein Bus für Mannschaft und Fans gebucht.

VSG Isar-Loisach/Herren I: T. Adamek, Beck, Bieling, Busch, D. Hölzl, K. Hölzl, S. Kinder, Leykam, Meinl, Richter, L. von Stülpnagel, J. Wilhelm.