Ein Match mit Noah Gnalian gibt‘s für 19,99 Euro

Badminton

Von Thomas Wenzel schließen

Zur Finanzierung der kommenden Saison in der 2. Bundesliga Süd hat der TuS Geretsried wieder ein Crowdfunding-Projekt mit vielen Prämien ins Leben gerufen. Die Aktion läuft noch bis zum 23. Juli

Geretsried – Schon seit 2020 spielt die Geretsrieder Badminton-Abteilung mit ihrer ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga Süd, hat die vergangene Saison auf Platz sieben unter zwölf Vereinen abgeschlossen. „Wir sind stolz darauf, als Team so weit gekommen zu sein und wollen auch in Zukunft unsere Leidenschaft für diesen großartigen Sport teilen“, erklärt Vize-Abteilungsleiter Sascha Gnalian. Allerdings sei die Sparte mit einer großen Herausforderung konfrontiert: „Die Kosten, die mit der Teilnahme an der Liga verbunden sind, sind enorm hoch. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Spielerinnen und Spieler nicht nur hochwertiges Training erhalten, sondern auch, dass wir als Team durch den Süden Deutschlands reisen können, um an den Spielen teilzunehmen.“ Deshalb habe sich der TuS dazu entschlossen, ein Crowdfunding-Projekt ins Leben zu rufen, um die hiesigen Badminton-Fans um Hilfe zu bitten. „Jeder Beitrag zählt und hilft uns, auch in Zukunft auf höchstem Niveau spielen zu können“, betont Sascha Gnalian.

Das Projekt findet auf dem Crowfunding-Internetportal des japanischen Automobilkonzerns Toyota statt, der sich ebenfalls mit einer Spende beteiligen wird. Als Ziel peilt der Verein den Betrag von 5000 Euro an; seit dem Start am 23. Juni sind bereits 1700 Euro eingegangen. „Das gesammelte Geld wird erst dann ausbezahlt, wenn bis zum 23. Juli mindestens 5000 Euro zusammenbekommen. Ansonsten erhalten alle Unterstützer ihr Geld zurück“, erklärt Sascha Gnalian.

Als Anreiz stehen den Spendern attraktive Preise zur Auswahl. So gibt es unter anderem Trikots von TuS-Spielertrainer und früheren europäischen Spitzenspieler Oliver Roth (79,99 Euro) oder Nationalspielerin Ann-Kathrin Spöri (59,99 Euro), die aus dem Geretsrieder Nachwuchs stammt und in der 1. Bundesliga für den TV Refrath antritt. Angeboten werden auch Dressen der früheren Olympiateilnehmer Marvin Seidl (119,99 Euro) und Martin Fuchs (79,99 Euro). Wer selbst schon einmal einen Badminton-Schläger in der Hand hatte, darf sich auf eine sportliche Herausforderung freuen: Für das Crowdfunding-Projekt haben sich die TuS-Akteure Michelle Deschle, Kevin Feibicke, Max Kick und Noah Gnalian bereit erklärt, für den Betrag von 19,99 Euro im Einzel gegen einen Spender anzutreten. Bieten kann man auch auf Doppelpartie gegen Samuel Gnalian/Alexander Niesner, Oliver Roth/Kevin Feibicke oder Paula Kick/Nicole Schnurrer. Für 39,99 Euro kann man ein Individualtraining ergattern oder für 19.99 Euro an einem Training der ersten Mannschaft teilnehmen.

+ Noch fünf Trikots von Nationalspielerin Ann-Kathrin Spöri können die Fans erwerben. © TV Refrath

Ansonsten bieten die Geretsrieder Cracks ihren Unterstützern alle möglichen Dienstleistungen an. Das reicht vom Babysitting (19.99 Euro) über eine Autoreinigung (29.99 Euro) bis zur Nachhilfestunden für Schüler (29,99 Euro). Auf ihre Kosten kommen auch diejenigen Förderer, die es lieber gemütlich angehen lassen. Sie können auf eine dreistündige Pool-Party bei einer Familie aus der Badminton-Sparte bieten (49,99 Euro), einen indischen Kochkurs belegen (79,99 Euro) oder einen Spiele- oder Filmabend erleben (je 19,99 Euro).

Zwei Wochen nach Projektende bekommt der Verein die E-Mail-Adressen der Unterstützer. „Sobald dies geschehen ist, senden wir den Spendern ihre Prämien zu oder suchen mit ihnen gemeinsam einen passenden Termin für eine Aktion aus“, erklärt Sascha Gnalian.

Infos im Internet: www.toyota-crowd.de/tus-ger-bundesliga