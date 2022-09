Gemeinsame Herausforderung mit neuem Namen

Schmettert künftig wieder für den TV Bad Tölz: Rückkehrerin Julia Kammerer. © Kaschek

Der TV Bad Tölz und die VSG Isar-Loisach starten unter dem neuen Namen SG Bad Tölz/Isar-Loisach in die Landesliga-Saison

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mehrere Jahre hatten die Volleyballerinnen des TV Bad Tölz und ihr Trainer Mirko Panev darauf hingearbeitet. Akribisch in Technik und Taktik investiert, Abgänge und Rückschläge verkraftet. Dann kam Corona und stellte neue Hürden auf. Nicht unüberwindbar für die Isarwinklerinnen, die während der Pandemie zweimal aufgestiegen sind. In der Saison 2021/2022 gelang sogar mit nur einer Niederlage aus der Bezirksliga erstmals überhaupt der Sprung in die Landesliga, und damit begann die Herausforderung.

Panev und Fischer planen die neue Saison

Mit dem Aufstieg begannen für Panev und Spartenleiter Wolfram Fischer die Planungen für die nächste Spielrunde. Dabei war beiden klar, dass es so einfach nicht gehen würde. Viele Spielerinnen haben das Abitur in der Tasche und wechseln zum Studium in eine neue Stadt oder gleich ins Ausland. Zuletzt standen gerade einmal neun Spielerinnen fest zur Verfügung – ziemlich wenig für eine lange Saison. Da war schnell klar, dass man das Dilemma vereinsintern kaum würde lösen können und sich auf der Suche nach Verstärkung auch bei anderen Vereinen umsehen musste.

Neue SG auf den letzten Drücker

Als Alternative wäre nur eine Abmeldung in Frage gekommen oder eine Anmeldung mit – teurer – Abmeldung, wenn man mangels personeller Masse während der laufenden Saison hätte zurückziehen müssen. Quasi auf den letzten Drücker und dank eines lange gewebten Netzes gelang es Wolfram Fischer, eine Spielgemeinschaft mit der VSG Isar-Loisach zu bilden und von der Vizepräsidentin des Bayerischen Volleyballverbands, Petra Stumpf, genehmigt zu bekommen.

VSG profitiert vom Deal

Die SG Bad Tölz/Isar-Loisach besteht zunächst für die laufende Saison 2022/2023. Die finanziellen Verpflichtungen übernimmt der TV Bad Tölz genauso wie das Spielrecht am Ende der Saison. Das wichtigste für das Team um Coach Mirko Panev aber ist die Möglichkeit, mit seinen Spielerinnen in der Landesliga aufschlagen zu können. Aber auch Spielerinnen der VSG Isar-Loisach profitieren von dem Deal. Sie können an bis zu zwei Spielen in der Landesliga beim TV Tölz aktiv teilnehmen, ohne sich dort „festzuspielen“. Sie können also weiter in ihrem angestammten Team der VSG Isar-Loisach mitwirken und trotzdem Erfahrung in der höheren Liga sammeln. Joachim Kaschek